Átláthatóság, tisztaság Karigeri módra: közbeszerzés nélkül hozzák helyzetbe a T-Systemset a BKK-automatáknál

Ezen a héten derül ki, hogy közbeszerzési eljárás nélkül üzemeltetheti-e tovább a T-Systems a BKK jegykiadó automatáit, amit immáron nyolc éve végez. Az óriáscég a pandémia miatt már így is nyert több mint egy év üzemeltetési jogot pályázat nélkül, ám hiába vannak olyan cégek, amelyek olcsóbb ajánlatot adnának; ha az érdekek úgy kívánják, a német multi fog nyílt közbeszerzés nélkül nyerni.

Még Tarlós István regnálása alatt, 2013-ban nyerte el a jegykiadó automaták szállítási és üzemeltetési jogát egy fővárosi tenderen a T-Systems, a Scheidt & Bachmann gyártóval közösen öt évre. Ekkor azt vállalták, hogy 120 ezer forintért üzemeltetik az automaták darabját havonta. A szerződést, annak lejárta után közbeszerzési eljárás keretében meghosszabbították 2020 decemberéig. Ekkor már az automaták darabjának üzemeltetési díja 215 ezer forintra nőtt. A megállapodás lejártát követően, késve ugyan, de új közbeszerzési pályázatot hirdetett meg a BKK, amit a pandémia miatt visszavontak, ezzel tovább foglalkoztatva az addigi üzemeltetőt. Ez ismét lehetőséget adott a BKK számára, hogy további egy évvel meghosszabbítsa szerződését a meglévő szolgáltatóval, azaz a T-Systems-szel és a Scheidt & Bachmann-nal.

Újra kiírták a pályázatot, majd újra visszavonták azt

A korábban visszavont közbeszerzési eljárást azonban idén májusban újra kiírták, amire július kilencig lehetett pályázni, de ezt a határidőt végül július 23-ra nyújtották ki. A PestiSrácok.hu birtokába került e-mail szerint viszont végül visszavonták ezt a közbeszerzési eljárást is; ezzel továbbra is egy szereplő marad a ringben, mégpedig az eddig is foglalkoztatott T-Systems. A cég egyébként a PestiSrácok.hu informátora szerint kifejlesztett egy saját szoftvert az automaták működtetésére, amit be is mutatott a BKK-nak, azonban azt nem vették át, mert a teszt során nem működött megbízhatóan.

Lenne kész, olcsóbb szoftver, de a BKK inkább a drágát választja?

A német vállalat viszont szeretné továbbra is üzemeltetni a jegyautomatákat, ennek érdekében állítólag nyomást gyakorolnak a BKK igazgatóságára, hogy az e heti levélszavazáson olyan döntést hozzanak, amivel a korábbi 13 hónapos szerződéshosszabbítást visszavonják, és döntsenek arról, hogy a T-Systemstől kérik a jelenlegi rendszert továbbfejlesztését egy, már élő szerződésen keresztül, közbeszerzés nélkül. Ennek becsült ára egyébként körülbelül nyolcszázmillió forintjába kerül a BKK-nak.

Ha ez megvalósul, akkor a nyolc éve bebetonozott T-Systems közbeszerzés nélkül nyerhet a pályázaton, miközben a főváros körbe sem nézett a piacon, hátha lenne olyan cég, aki olcsóbb ajánlatot tesz. Informátorunk szerint a döntéshozók egyébként több olyan piaci szereplőről is tudnak, akik jobb ajánlatot tennének, van kész szoftverük és határidőn belül el tudnák látni a feladatot.

Közel hárommillió forintba kerül egy gomb kivétele a rendszerből?

Mint arról korábban az Index beszámolt, a BKK repülőtéri járataira úgy árultak jegyet, hogy azok nem is közlekedtek. A BKK vezetője, Draskovics Tibor ezt azzal magyarázta, hogy a jegy kivezetése az érintőképernyős jegyautomatákról sok millió forintba került volna az előző városvezetés szerződésmódosítása értelmében. Ám Vitézy Dávid, a vállalat korábbi vezetője helyretette a dolgokat és felhívta a figyelmet, hogy egyetlen forintjába sem kerül a jegy kivezetése a BKK-nak. Ezért azt kérdezte Draskovicstól, hogy mi került akkor 2,8 millió forintba? Ezt azóta sem tudtuk meg.

Fotó: Horváth Péter Gyula/PestiSrácok.hu