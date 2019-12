Az ördög és az ő cimborái – Miért áll az Index a multik oldalára a Magyar Állammal szemben?

A Gazdasági Versenyhivatal a napokban megbüntette a Facebookot 1.2 milliárd forintra. A magyar nyelvű Facebook ugyanis majdnem tíz éven keresztül úgy informálta azokat, akik regisztrálni akartak a rendszerébe, hogy az általa nyújtott szolgáltatás ingyenes. Ami tényszerűen nem igaz, ugyanis ez egy csereüzlet, a személyes adataink és Facebook tevékenységünk majdnem teljesen szabad elemezhetőségét és gazdasági felhasználhatóságát adjuk cserébe a Facebook használatért. Az Index természetesen egy nagyon hosszú cikkben vonta kétségbe a hatósági döntés politikamentességét.

Megszokhattuk már, hogy az ellenzéki pártok és a mögéjük szervezett propagandagépezet, amelynek kétségtelenül az Index a zászlóshajója, mindig minden ügyben a jelenlegi magyar kormánnyal szemben foglal állást. Nincs olyan politikai, gazdasági döntés, olyan nyilvánvaló politikamentes államérdek, amely mellé odaállnának, ha az ellenkezéstől, a külföldi ágensek támogatásától bármilyen csekély politikai haszon is remélhető a számukra.

Az Index ebben az esetben kénytelen elismerni, hogy a GVH eljárásába jogi értelemben nehéz belekötni, a Facebook tényleg úgy „kommunikálta” a szolgáltatásának ellentételezését, hogy az ingyenességet hangsúlyozta.

Ezért aztán egy rendkívül hosszú cikkben a döntés érdemi részét tekintve irreleváns tények és vélemények összehordásával igyekszik azt eladni az olvasóinak, hogy itt politikai bosszúról van szó.

Van-e csodásabb oknyomozás, mint például az, hogy az Index megkérdezi a GVH-t, hogy az a tény miszerint „a kormány részéről az elmúlt években több alkalommal is éles kritika fogalmazódott meg a cég működési gyakorlataival szemben” játszott-e szerepet a hatósági döntésükben?

Az Index újságírói bizonyára kollektíve hiányoztak az újságíró suliból, amikor a töltött kérdésről tanultak. Sőt még mértéktartónak is kell gondolnunk őket, hiszen ennyi erővel azt is kérdezhették volna, hogy Orbán Viktor személyesen írja-e meg a GVH határozatait? Mindezt úgy, hogy az általuk megkérdezett jogász szerint is a GVH döntése megalapozott. Majd azt a logikai bravúrt is bemutatja vagy a jogász vagy a cikk szerzője, hogy szerinte gyanúra ad okot az, hogy a vizsgálat közben kiderült tények alapján büntetett a hivatal és nem azért, ami miatt eredetileg indult 2016-ban a vizsgálat. Segítek, ha a vizsgálat elején felvetődött problémák alapján büntettek volna, most azt hallgathatnánk, hogy a GVH szolgaian kiszolgálta a politikai prekoncepciót és nem foglalkozott a vizsgálat közben felmerült tényekkel és a Facebook védekezésével. Például azzal, hogy a Facebook az eljárásban érthető okokból úgy érvelt, hogy az ingyenesség csupán azt jelenti, hogy ők nem kérnek pénzt a rendszerük használatáért. Nem pénzt kérnek.

A szakértőjük szerint egyébként túl hosszú (!!!) a GVH indoklása. Az vajon mekkora baj lenne, ha túl rövid lenne? A szakértő szerint egyébként az a tény, hogy a Facebook majdnem tíz év után megszüntette a megtévesztő gyakorlatot, megalapozta volna az eljárás figyelmeztetéssel történő lezárását. Az Index szakértője és a cikk szerzője is kéjesen kitér arra, hogy a magyar cégek számára ugyan elrettentő ez az 1.2 milliárd forintos bírság, de a Facebooknál ez a kerekítési határon belül van, a központban észre se veszik. Érdekes logika ez, ugyanis nem azt mondják, hogy akkor sokkal jobban meg kellett volna firkálni a hipergazdag multit, hanem azt, hogy kevesebbet kellett volna kiszabni, mert az is elrettentő lenne a hasonló becsapós gyakorlatot folytató cégek számára. Tehát az Index szerint a Facebookkal a hatalmas hazai és nemzetközi bevétele és több milliós hazai ügyfélköre ellenére úgy kellene bánni, mint egy olyan néhány ezres társkereső oldallal, amely ingyenességgel csábít, de csak akkor teszi lehetővé a kapcsolatot a többi felhasználóval, ha fizet az ügyfél.

És különben is, a bírságok nem hatékonyak, írja a cikk szerzője, a Facebook ettől még rohadt gazdag marad. Na, azt mindenesetre elhihetjük, hogy az Index újságírója nem akarja, hogy a Facebookot megbüntessék. Erről engem meggyőzött. Cukorhegyi elvtársnak valószínűleg tényleg nem fáj 1.2 milliárd forint, de itt Magyarországon valakinek biztos igen, akivel egy helyen vedeli a vegán lattét a magyar liberális újságírás színe és java.

És a legfontosabb dolog, amit minden a Facebookkal foglalkozó írás végére oda kellene vésni. Nem is vagyunk tisztában azzal, hogy a hatalmas birtokolt és elemzett adatmennyiség miatt a Facebook olyan dolgokat tud rólunk, amit mi sem tudunk magunkról, jobban, pontosabban képes megjósolni a viselkedésünket, mint mi saját magunk. És dermesztően pontosan tudja befolyásolni akár egyének, akár közösségek viselkedését ezekre az adatokra alapozva. A Facebookkal kötött üzletünk pont olyan, mintha az ördöggel boltoltunk volna. Csak az ördögnek nem voltak olyan lelkes újságíró barátai, mint a Facebooknak.