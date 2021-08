Balliberális idill: az utcákat ellepik a hajléktalanok, ám a szállók kihasználatlanok

A nyári időszakban kihasználatlanul működnek a fővárosi hajléktalanszállók, miközben a Karácsony Gergely-féle városvezetés lakhatási szegénységként aposztrofálja az utcákat ellepő hajléktalanokat. A Szociális Ágazati Portál adatbázisa alapján a Budapest területén élő hajléktalan emberek megsegítésével több szervezet is foglalkozik; ez alapján nem indokolt, hogy a szóban forgó csoport tagjai nagy számban legyenek jelen életvitelszerűen a fővárosi közterületeken – hívta fel rá a figyelmet a Magyar Nemzet. A fővárosi hajléktalanszállók kihasználtsága a hatvan százalékot sem éri el a nyári időszakban a lap által megkérdezett szakemberek szerint, miközben az olyan frekventált közlekedési csomópontoknál, mint a Corvin-negyed, a Blaha Lujza tér, a Keleti pályaudvar, a Nyugati pályaudvar, a Kelenföldi pályaudvar és az Örs vezér tere, a járókelők rendszeresen botlanak a földön fekvő, bódult állapotú emberekbe. Habár a fővárosi szakpolitika a hajléktalanság kapcsán folyamatosan „lakhatási szegénységről” beszél, amelynek enyhítésére egy lakástársaság létrehozását is kilátásba helyezte, az utcai életvitelt folytató emberek kezét láthatóan elengedte a városvezetés. Leromlott a főváros utcaképe Karácsony Gergely főpolgármesterré választása óta leromlott a főváros utcaképe. A „méhlegelőnek” keresztelt, gondozatlan zöldfelületek mellett a forgalmas közlekedési csomópontok elhanyagoltsága is szembeötlő. A metróvonalak forgalmas aluljáróiban és azok felszínén, valamint a belváros forgalmas villamosvonalain és metrójáratain napszaktól függetlenül kéregetők, alkohol vagy más tudatmódosító szer hatása alatt álló, bódult emberek zaklatják a járókelőket, közlekedőket. Lesújtó köztisztasági helyzet A legkomolyabb közterületi probléma jelenleg az Örs vezér terén alakult ki, ahol bandába szerveződött kéregetők inzultálják a közlekedőket, folyamatos a téren és annak környékén az öntudatlan állapotban fekvő emberek látványa, a körülmények miatt pedig a köztisztasági helyzet is lesújtó. Bár a BKK márciusban köztisztasági és közbiztonsági kampányt szervezett az Örs vezér terén az illetékes hatóságokkal és hajléktalanellátó szervezetekkel együttműködésben, az akciónak hosszú távon nem volt hatása. Rendészeti dolgozókkal az Örs vezér terén egészen mostanáig, a Metropol által megjelentetett leleplező cikkig elvétve lehetett találkozni, amely jól tükrözi a Karácsony Gergely-féle főváros hozzáállását a közterületi problémákhoz. Hasonlóan a zuglói helyzethez, mindennap testközelből tapasztalhatják meg a járókelők a bandák garázdálkodását a Blaha Lujza tér aluljárójában és környékén is, ahol a városvezetés azóta sem oldotta meg a közbiztonság kérdését. Harmincegy gondozószolgálat A közterületeken élő hajléktalan emberek egyre növekvő száma azért is érdekes, mert a Szociális Ágazati Portál (SZÁP) adatbázisa szerint a fővárosban harmincegy gondozó szolgálat foglalkozik az utcán életvitelszerűen tartózkodó emberekkel. Ezeknek a szolgálatoknak az a feladata, hogy az utcán élő hajléktalan embereket felkutassák és rendszeresen kapcsolatot tartsanak velük, segítsék őket, ha orvosi ellátásra, ruházatra és élelmiszerre van szükségük, és felkínálják számukra a hajléktalanellátás szállást nyújtó szolgáltatásait. Miközben a liberális narratíva az utcán élő, gyakran élelmiszerre vagy alkoholra pénzt kolduló embereket a társadalmi igazságtalanság áldozatainak állítja be, akikről az állam nem gondoskodik megfelelően, a SZÁP adatbázisa alapján csak Budapesten tizenhárom népkonyha működik és huszonnyolc intézmény biztosít nappali szolgáltatásokat. A megkérdezett szociális szakemberek szerint a nappali ellátások is számos esetben biztosítják az étkezés lehetőségét a tisztálkodás, mosás és pihenés mellett. A főváros forgalmas közterületein éjszakázó emberek gyakori látványa ellenére Budapesten több intézmény is szállást biztosít a saját lakhatással nem rendelkező emberek számára. Forrás: Magyar Nemzet; Fotó: napiujsag.hu (képernyőfelvétel)