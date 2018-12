Csoda történt! Brüsszel elismeri a határvédelmi kiadásaink egy részét és valamennyit még meg is térít

Az Európai Unió és az Európai Bizottság elismer mintegy 300 millió eurót Magyarország extra kiadásaiból, amelyeket a schengeni határok védelmére fordított. Ez még nem minden, a közeljövőben ebből az összegből 54 millió eurót még megtéríteni is hajlandóak – hangzott el percekkel ezelőtt a Kormányinfón, ahonnan kollégánk tudósít majd bővebben.

A kormány számításai szerint eddig egyébként körülbelül 900 millió eurót fordítottunk határvédelemre, azaz háromszor annyit, mint amennyit Brüsszel most elismert. A határvédelmi feladatok ellátásával pedig nem csak Magyarország biztonságát védtük, védjük folyamatosan mind a mai napig, hanem az Európai Unió külső határait is.

Éppen ezért határozott kormányzati álláspontja Magyarországnak, hogy ehhez az összeghez az uniónak valamennyivel hozzá kell járulnia.

Orbán Viktor miniszterelnök pontosan egy évvel ezelőtt írt levelet Jean-Claude Junckernek, az Európai Bizottság elnökének, azt kérve, hogy a brüsszeli testület 50 százalékban járuljon hozzá a magyar határvédelmi költségekhez.

Mint azt Ön is jól tudja, Magyarország a migrációs válság kezdetétől tartja magát a külső határok védelmét előíró schengeni szabályokhoz. A kerítés megépítésével, háromezer határvadász kiképzésével és szolgálatba állításával hazánk nemcsak saját magát, hanem Európát is védi az illegális bevándorlók áradatával szemben

– írta Orbán Viktor, kiemelve: az európai állampolgárok biztonságát is a magyar adófizetők finanszírozták. Az európai határok megvédése összességében 270 milliárd forintunkba került – írta akkor a kormányfő és a költségek azóta csak tovább növekedtek.

Összegszerűen akkor 442 millió eurót kért a szolidaritás jegyében az EU-tól a magyar miniszterelnök. Az ellenzéki sajtó pedig hangosan károgta, hogy na, ilyen biztosan nem lesz. Brüsszel egy eurót nem fog kifizetni a kért pénzből, hiszen eddig már 900 millió eurót kaptunk határőrizeti és rendészeti kiadásokra az EU-tól, s 2020-ig Magyarország összesen 71 milliárd forintnyi támogatást kap kizárólag határvédelemre.

Az elmúlt egy évben erőteljesen átrendeződtek a viszonyok az Európai Unióban, ráadásul a jövő évi uniós választások egészen új hangot, irányultságot hozhatnak, hiszen világosan látszik, hogy egyre több tagállam kormánya ismeri fel a migrációs válság veszélyeit és következményeit. Németországban például, ahol elsőként hirdették meg a “Willkommen-kultúrát” és tárták szélesre a kapukat a bevándorlók előtt, napok óta óriási tömegek tüntetnek az illegális bevándorlás és a migránsbűnözés ellen.

Ennek az európai átrendeződésnek a következménye, hogy egyre többen látnak szövetségest Orbán Viktorban és a magyar kormányban, és ismerik el a magyar migrációs politikát. Mindenképpen jelzésértékű, hogy az eddigi konkrét elutasítás helyett, egy év elteltével, ha csak részben is, de elismerik, hogy jogos Magyarország követelése, és még fizetni is hajlandóak. Még ha ugyan nem is konkrétan a kerítésépítésért fizetnek, hanem határvédelmi kiadásokra, ezzel a lépéssel végre elismerik, hogy a Magyarországon felállított határkerítés egész Európát védi!

Vezető kép: Horváth Péter Gyula/PS