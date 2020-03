Elégedetlenség a koronavírus miatt elhalasztott nemváltó műtétek körül

Felháborítónak tartják egyesek, hogy a koronavírus idején minden nem sürgős műtétet elhalasztanak, így a transznemű emberek nemváltó műtétjeit is. Ezek a beavatkozások ugyanis szerintük ugyanúgy életbevágók lehetnek, elhalasztásuk pedig az adott személy életét is veszélyeztethetik. Az már nem probléma számukra, hogy másoknak például szívműtétet kell elhalasztani.

Megdöbbentő jelenségre hívta fel a figyelmet a The Post Millenial oldala, a transzneműeknek ugyanis a jelek szerint az a legnagyobb problémájuk a koronavírus-járvány idején, hogy elhalasztják a nemváltó műtétjeiket. Erről eredetileg a Vice Magazin írt, akik felettébb igazságtalannak tartották a beavatkozások elhalasztását, és erre olyan nagy szavakkal kezdtek el dobálózni, minthogy a transzneműeknek is életbevágók ezek a műtétek, nélkülük akár meg is halhatnak.

Mint az számos országban látható, így például az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban is, a kórházakban elhalasztják a nem életbevágó műtéteket, ezzel próbálnak ugyanis felkészülni a koronavírus miatt bekerülő számtalan betegre. A koronavírus-fertőzöttek nagy része idős ember, nekik olyan kezelésekre van szükségük, amik valóban életmentők lehetnek, éppen ezért kellenek a szakemberek és a szükséges felszerelés is, aminek jelenleg híján vannak. Az egészségügyben a rendkívüli helyzetben elhalasztanak műtéteket szívbeteg és tumoros embereken is.

Ezt azonban a jelek szerint nem tudja elfogadni a transznemű közösség, sem a támogatóik, így a Vice Magazin sem. Szerintük ezek a műtétek – bár egyértelműen a beteg által választhatók, nem kötelezők – életmentők, a Post Millenial azonban arra is felhívja a figyelmet, hogy ezek csak hatásvadász szavak. Életmentő csak abban az esetben lenne a beavatkozás, ha anélkül az adott páciens megölné magát. Ezt pedig előszeretettel igyekeznek is kihasználni az emberek akár a börtönök, akár a szülők esetében, akik nem akarnák engedni gyereküknek a nemváltó műtéteket, az esetleges haláltól azonban megrémülnek. A Vice Magazin ráadásul elővett a cikkében olyan tanulmányokat is, amik éppen arról szólnak, hogy ha a transzneműek nem kapják meg időben a szükséges beavatkozást, az akár életveszélyes is lehet számukra.

A probléma pedig nem is csak a műtétek elhalasztásával van, hanem az utána lévő felépülésnél is. Daniella LaGaccia arról számolt be, hogy éppen egy vaginaplasztikán esett át, és bár meg volt beszélve néhány barátjával, hogy segítenek neki a felépülésnél, most mégis mindenki eltávolodott a koronavírus miatt. Így nincs, aki segítsen neki a bevásárlásnál, a vacsoránál, ráadásul nincsen semmilyen segélyszolgálat sem a transzneműeknek a műtétek után.

A koronavírus LMBT-közösségre mért hatásaival a Them is foglalkozott, akik szintén azt vizsgálták, mit változtat meg a koronavírus az LMBTQ+ embereknél, a drag előadóknál és a HIV-pozitív embereknél. A hatások között van például, hogy a drag showkat le kellett mondani a járvány miatt, a meleg férfiak pedig már nem csókolják meg az egyik randiappon összeszedett partnerüket. De a New York-i Callen-Lorde egészségügyi központ egyik orvosa arra is felhívta a figyelmet, hogy az LMBT-közösség tagjainak fontos központban a legnagyobb veszélyben az idősek vannak, akik ráadásul HIV fertőzöttek is – ez a transz embereket 9,2 százalékát érint,i és ők eleve jobban ki vannak téve a koronavírus fertőzésnek is. A transznemű embereknek így, csak úgy, mint mindenki másnak a világon azt javasolják, maradjanak otthon és ne érintkezzenek senkivel, ha nem muszáj.

(V4NA)