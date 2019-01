Gulyás Marci elhatárolódik a rendőrnőt gyalázó, cigányozó jobbikos tüntetőtől

A tavaly áprilisi CEU-tüntetéseken már kaphattunk ízelítőt abból, milyen is egy virtigli ellenzéki felvonuló, aki veszélyben érzi a demokráciát, a szólásszabadságot, a toleranciát és az amerikai nagybácsi ügynökképzőjének előjogait. Egy éve a Parlament épületét a testükkel védő rendőrök közül többeket üvegekkel, flakonokkal dobáltak meg a tüntetők, taszigáltak, sértegettek. Akkor az egyik egyenruhást egy uniós zászlót lengető, agresszív férfi minden ok nélkül megütötte, ellene idén januárban emelt vádat az ügyészség. Emellett három további büntetőeljárás indult, többek között hivatalos személy elleni erőszak gyanújával, ám azok nem vezettek eredményre.

A most szombati ellenzéki tüntetés sem múlt el rendőrgyalázás nélkül. Mint arról a Tutiblogon már hírt adtunk, egy Jobbik-pólós fiatalember egészen ocsmány stílusban sértegette a Parlament épületét védő rendőröket. A 24.hu által készített videófelvételen (az eredeti itt található) látható, hogy előbb egy fiatal rendőrnőt kezdett el gyalázni a következő szavakkal:

Miután a rendőrnőt hátrébb vonták, a helyére érkező rendőrt kezdte el sértegetni a jobbikos:

Persze, lehet azt mondani, hogy ezúttal nem ütöttek és dobáltak meg egy rendőrt sem, mint a CEU-tüntetéseken, nem folyt vér, nem gyújtottak föl egyetlen épületet sem. Igaz. Ez is valami. Ám mindaz, ami ebből a jobbikos figurából kiáramlott, jelzi, micsoda gyűlölet, agresszió és ostobaság feszíti az ellenzéki tüntetők egy részét. Mint ahogy az is beszédes, hogy a dühöngő, gyalázkodó fickóra a környezetében senki sem szólt rá, senki sem próbálta csitítani, sőt haverjai jókat röhögtek a szerintük vicces szövegen, és hallhatóan büszkék voltak rá.

A PestiSrácok.hu megkeresésére ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász úgy nyilatkozott: az eset kapcsán fölvetődhet a becsületsértés vétségének gyanúja, ami akár egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. Ám ez a bűncselekmény nem köz-, hanem magánvádra üldözendő, így csak a sértettek feljelentése alapján indulhatna miatta eljárás – tette hozzá a jogász. Hozzátette: a becsületsértés vétsége akkor valósul meg, ha valaki mással szemben a sértett munkakörének ellátásával, közmegbízatásának teljesítésével vagy közérdekű tevékenységével összefüggésben, illetve nagy nyilvánosság előtt a becsület csorbítására alkalmas kifejezést használ.

Kíváncsiak voltunk, mit szól az esethez Gulyás Márton anarchista provokátor, a tünti egyik szervezője, akinek egyébként – ha igazat adunk a Kétfarkú kutyapárt vezetőjének – komoly felelőssége van az április 8-i ellenzéki lebőgésben. (És, persze, igazat adunk. Ebből következően pedig el kell ismernünk, Márton sokat segített a Fidesz kétharmadában, tehát a nemzeti oldal nem lehet eléggé hálás neki.) Gulyás Marci kisregény-terjedelemben válaszolt. Válaszának érdemi részében elfogadhatatlannak nevezte a rendőrök sértegetését. Majd ezen felbuzdulva elkezdte a PestiSrácok.hu-t és e sorok íróját sértegetni. Utána pedig mindenféle régi és kevésbé régi történést fölidézve próbálta bizonyítani, hogy miközben ő mindenki emberi méltóságáért kiáll, mi csak szelektíven. Végül megígérte, hogy minden „bűnünk” ellenére ő majd megvéd minket a földühödött nép haragjától, amikor az Orbán-rezsim megbukik. (Nagyon hálásak vagyunk érte! Majd csörgünk, ha jönnek értünk az IFÁ-kkal! – A szerk.) Bár levelének nagy része egyáltalán nem kapcsolódik a kérdésünkhöz, ráadásul több tárgyi tévedés, valótlanság és csúsztatás is van benne, teljes egészében közzétesszük azt. Íme, Gulyás Márton levele:

Kedves Tamás!

Bárminemű degradáló, lealacsonyító és megalázó beszédmódot bármely embertársammal szemben elfogadhatatlannak tartok és elítélek, így a konkrét esetet is, ez nem kérdés. Az említett rendőrnővel szemben megengedhetetlen és felháborító volt a hangnem amit a fiatalember használt. A különbség közted és köztem épp ebben mutatkozik meg: te szelektíven értelmezed az emberi méltóságot, és ha politikai hasznot hajt neked, kiállsz érte, ezzel szemben én azt kizárólag egyetemesen és minden emberre vonatkozóan értelmezem és éppen ezért minden körülmények között védelmezem.

Akkor is, amikor korábbi kollégátok, Jurák Kata emberi méltóságát érték nemtelen támadások.

Akkor is, amikor ti gyaláztatok közéleti szereplőket módszeresen, igaztalan vádakkal illetve őket annak érdekében, hogy morálisan megsemmisítsétek az illetőket.

Akkor is amikor Orbán Viktor miniszterelnökként a legszégyenteljesebb módon kelt gyűlöletet és rekeszt ki állampolgárságukból magyar embereket a vélt vagy valós származásuk alapján.

Akkor is, amikor Gyurcsány Ferenc szít hangulatot és kelt megvetést erdélyi, kolozsvári polgártársaink ellen.

Akkor is, amikor az ukrán parlament korlátozni kívánja a nemzetiségi nyelvhasználat lehetőségét, és ezzel magyar testvéreink amúgy is sanyarú sorsát kívánja tovább nehezíteni.

Akkor is, amikor propaganda-társatok, az egykor szebb napokat látott Figyelő neves tudósokat, elismert szakembereket listáz fekete papírra nyomtatva a nevüket, a legelemibb kegyeleti szempontokat is porig gyalázva.

Akkor is, amikor kormányunk az emberi jogokat sértve tagadja meg egyszerre ezen jogokat, és saját keresztény hitvallását is, amikor a szükséget szenvedő embertársainkat a déli határunknál éhezteti, dezinformálja és fizikailag bántalmazza.

Akkor is, amikor főszerkesztőtök a Magyar Nemzet állásukat vesztett munkatársaival szemben minden emberséget és empátiát nélkülöző módon lép fel és élvezkedik egzisztenciális ellehetetlenülésükön.

És így fogok tenni akkor is, amikor ez a rezsim majd a történelem szemétdombjára kerül, és polgártársaink a magyar néppel szemben elkövetett bűneitek miatt elégtételt fognak rajtatok követelni: én ott fogok állni és ha kell, védelmezni foglak téged is és társaidat is, mert bár a bűneitek amelyeket ellenünk elkövettetek nehezen megbocsájthatóak mégis, testvérei vagyunk egymásnak. Akkor is, ha ezt eltagadjátok. Tragikusan egymásra utalt társai vagyunk mi egymásnak, és nem engedhetjük hogy bármely kormány vagy más földi hatalom felszámolja egymásra utaltságunkat, kapjon ehhez akármilyen felhatalmazást is. Gyűlöljük vagy éppen szeressük ezt az állapotot, ettől ezt még megtagadnunk nem sikerülhet, és ez az egyetlen reményem és sokszor vigaszom is, amikor arra gondolok, mennyi szomorúságot, bánatot és haragot okoztok, szóval ha arra gondolok, hogy végső soron lelkiismereti lények vagytok ti is. Ez az ami megnyugtat, és ez az ami újult erővel ébreszt rá, hogy sorsunk tagadhatatlanul közös. Elvetemültségetek, becstelenségetek és gátlástalanságotok sem tud okot adni nekem arra, hogy másként gondoljak rátok, illetve hát ahogy írtam: magunkra.

Vigyázz magadra, minden jót: gm

Ps.: levelezésünket nem öntetszelgésből teszem közzé a neked történő elküldéssel egy időben, hanem csak azért, mert korábban sem hoztátok le teljes terjedelmében a soraimat, holott levelem csak egészében értelmezhető.