Hadházy nem bír magával, most éppen Müller Cecíliát fenyegette meg

Egyre gátlástalanabb módon támadja a hazai ellenzék Müller Cecíliát. Az országos tisztifőorvos asszony a pandémia időszakában került össztűz alá, nem csupán szakmai képességét kritizálták, de gúnyrajzot is készítettek róla, valamint folyamatosan gyalázták őt. Úgy tűnik, a veszélyhelyzet elmúltával sem feledkeztek meg gyűlölködő megjegyzéseket tenni rá. Most éppen a lyukaszoknis lódoktor, Hadházy Ákos fröcsögött egy Facebook-bejegyzésben Müller Cecíliáról.

A vérlázító, bicskanyitogató stílusáról ismert Hadházy Ákos valószínűleg képtelen arra, hogy elviselje: nem róla szólnak a hírek. A feltűnési vágytól túlfűtött politikus ezúttal Müller Cecília nevével próbálkozott némi figyelemre szert tenni. Ez egyébként sikerült is: újabb bizonyítékot adva arra, hogy mennyire nem méltó a magyar emberek képviseletére. Bejegyzésében ugyanis azt írja: ha rajta múlik, akkor Müller Cecília fog még rendőrök körében állni – de nem mosolyogva. Ezzel burkoltan arra célzott, hogy börtönbe juttatná a kiváló szakembert. A Hadházy által írt bejegyzést korrektúra nélkül idézzük:

Az archív képen Müller mosolyogva megy a rendőrök között, de ha rajtam múlik, fog még nem mosolyogva is rendőrök között állni. A tisztifőorvos még mindig a járvány okozta bokros teendőire hivatkozva (!) hosszabbítja meg ÚJABB 45 NAPPAL (így összesen megint 90 napnál tartunk) néhány olyan dokumentum kiadását, ami a titkárnőjének egy mail megírásába, a projektmenedzserének pedig kb 10 kattintásába kerülne. Az adatkérésem ugyanazt a projektet érinti, amiről akkor is kérdeztem, amikor a félrement mailben javasolja a kollégáinak, hogy hamukázzanak valami okot a hosszabbításra. Akkor is 90 napig húzta a választ, a mostani adatkérés az akkor kiadott szerződések alapján felmerülő újabb kérdésekre irányul

– írta bejegyzésében Hadházy, aki egyenesen Müller Cecíliát okolta a járvány áldozataiért is:

Persze Müller legnagyobb bűne természetesen nem az EU-s milliárdok eltapsolása, hanem a 30ezer halott, amihez EUrópa legrosszabb járványkezelése vezetett. De az EU-pénzek elköltését is ki kell vizsgálni, és megígérem, ki is fogom, ha nem 90 napot, haname 900-at kell rá várni, akkor is (sic!).

Hadházy aljas támadása sajnos nem példa nélküli. Emlékezetes, a Népszava kereszténygyalázó karikatúrával űzött gúnyt Müller Cecíliából, amit a “haladó média” nem csupán egyszerűen felkapott, de újra és újra rákontrázott, és minden lehetőséget megragadott, hogy lejárassa a tisztifőorvost. Volt, aki még a nyakában látható kereszt miatt is támadta a tisztifőorvost, mondván: vegye le, mert őt zavarja annak látványa. A rágalomhadjáratnak, lejáratásnak persze meg is lett az eredménye: a baloldal rendkívül toleráns trolljai halálosan megfenyegették Müllert, ezért a doktornő mellé testőri védelmet rendeltek ki. A számtalan támadás mellett persze továbbra is a kormányt vádolták félelemkeltéssel, holott ők fenyegetik a kormánypárti politikusokat, közszereplőket és szakembereket is.

Forrás: Facebook; Fotó: Horváth Péter Gyula/PestiSrácok.hu