Irigylik tőlünk a kormányfőt brit, német és amerikai kommentelők, akik szerint Orbán Viktor a legjobb európai vezető

Portálunk is beszámolt róla, hogy hazánkba látogatott Tucker Carlson, az amerikai Fox News műsorvezetője, aki filmet forgat a hazai családpolitikáról és ittjártakor meginterjúvolta a magyar kormányfőt is. A beszélgetésről készült felvétel alatt sok ezer hozzászólás jelent meg; a kommentelők nemzetisége sokszínű, akad köztük szép számmal, brit, amerikai, német, ám az közös bennük, hogy irigylik, hogy hazánknak ilyen karakán miniszterelnöke van. A hozzászólók szerint Orbán Viktor a legjobb európai vezető, aki angolul is sokkal választékosabban és érthetőbben beszél, mint Joe Biden, az Egyesült Államok elnöke – szúrta ki a vasarnap.hu. Orbán Viktor és az amerikai sztártévés beszélgetését világszerte óriási figyelem övezte, a nagy videómegosztón is publikált felvétel alatt elismerő hozzászólások ezrei jelentek meg. A Fox News Tonight című műsora, illetve Tucker Carlson a legnézettebb politikai elemző (műsor) az USA-ban. Carlson felvezetőjében elmondta Magyarországról mindazt, ami az átlagamerikai számára fontos lehet: Közép-Európában van, kicsi, nincs atomfegyvere és haditengerészete, a GDP-je meg kisebb, mint New Yorké. Ennek ellenére miniszterelnöke rendszeresen megugorja Joe Biden ingerküszöbét, és nagykalapáccsal töri a borsot az EU liberálisainak orra alá. Néhány óra alatt 7300 hozzászólás érkezett, amelyeknek a 99,99 százaléka külhoni és irigykedő. Kár, hogy nem ő a miniszterelnökünk/elnökünk – írták több százan az USA-ból, Ausztráliából és az Egyesült Királyságból. Jobban és intelligensebben beszél angolul, mint Biden – állapították meg az amerikaiak. Eddig csak olvastam róla, most hallottam először, ideje volt! – írták a németek. A mi médiánk egy égő szemétdomb – szintén német bejegyzés. A legjobb európai vezető, jó, hogy megkérdezted ezt a fickót, Tucker! – írták az amerikaiak. A hozzászólók a sárga földig leszedik a keresztvizet Bidenről és az unió regnáló főnökségéről – példaként szembeállítva velük Orbánt. Sőt, nem kevés amerikai kommentelő hálálkodik Istennek Orbánért… Nos, mindebből alapos következtetések vonhatók le. Az első mindjárt az, hogy a Fox News-t megvette Orbán veje. A második: a Nagy Videómegosztó is Fidesz-közeli cég lett. A harmadik: ezernyi amerikai szlenggel, sillabusszal felfegyverzett troll bérdicsérte a magyar miniszterelnököt. A negyedik: Habony Árpád. Az ötödik: Tucker Carlson megharagudott valamiért Dobrev Klárára. A hatodik: Fletó ma későn ment fel a netre. A hetedik: Hova tűnt Damon Hill? A Fox News riportjában rákérdeztek az antimigrációs viselkedésre, az anti-EU-s viselkedésre, meg a Biden-féle gazemberezésre is. Érdemes megnézni a beszélgetést és a kommenteket. Jó szórakozást mindenkinek! Az előválasztóknak is – zárta kellemes iróniával fűszerezett sorait a cikk szerzője. Forrás: vasárnap.hu; Fotó: képernyőfelvétel