Iszlamista terrormerénylet lehetett a vasárnapi torontói támadás

Hétfőn azonosították a vasárnapi torontói fegyveres támadás elkövetőjét, a neve Faisal Hussein volt. Ő volt, aki vasárnap a torontói Greektown negyedben, a Danforth Avenue-n kézifegyverrel találomra tüzet nyitott és 15 embert megsebesített, egy 10 éves lányt és egy 18 éves fiatal nőt halálosan.

Íme, a merényletről készült felvétel:

Az ámokfutó családja közölte:

Most arról ír a Toronto Sun, hogy elképzelhető, hogy valójában

Erre több jel is utal. A lap arról számol be, hogy

Hussein már ismert volt a nyomozóhatóságok előtt, és figyelték tevékenységét számos korábbi fegyveresen elkövetett és erőszakos bűncselekménnyel kapcsolatban is. Úgy tudni, korábban Afganisztánban és Pakisztánban is megfordult.

Ami szintén aggodalomra adhat okot, és alátámasztja Hussein iszlamista kapcsolatait, az az a tény, hogy a rendőrség közlése szerint

Illetve egy gyanús, húszfős baráti társasággal lógott. A rendőrség szerint Hussein előre eltervezte a merényletet.

Bár elvileg már korábban is a hatóságok látókörében volt Hussein, ténylegesen csak egyszer hívták ki rá a rendőrséget, amikor is valaki azt állította, hogy fegyver van nála. Akkor azonban a rendőrök nem találtak lőfegyvert nála. Most volt nála, és megölt egy tíz és egy tizennyolc éves fiatal lányt, valamint további 15 embert megsebesített.