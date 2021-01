Jogosulatlanul kaphatott védőoltást Hiesz György, Gyöngyös polgármestere

Jogosulatlanul juthatott hozzá a Covid-19 elleni védőoltáshoz Gyöngyös polgármestere, a 2019-es önkormányzati választáson a DK, a Momentum és az MSZP közös jelöltjeként indult Hiesz György. A politikus akkor kaphatta meg a vakcinát január elején, amikor a járványügyi szabályok szerint csak az egészségügyi és intézményi dolgozók, valamint az egészségi állapotuk miatt veszélyeztetett betegek, vagy veszélyeztetett munkát végzők voltak jogosultak arra. A történtek még inkább megvilágítják azt az erkölcsi mélységet, amelynek egyik megnyilvánulásaként a baloldal folyamatosan a kormány által preferált tömeges oltás ellen heccel, miközben prominensei a színfalak mögött a szabályokat áthágva oltatják be magukat a saját érdekükben.

Jogosulatlanul kért és kapott a Covid-19 elleni védőoltást január első napjaiban Hiesz György, Gyöngyös polgármestere – tudta meg a PestiSrácok.hu Helyi információink szerint a csaknem három éve az MSZP-ből kilépett, a 2019-es önkormányzati választáson pedig a DK, a Momentum és az MSZP közös jelöltjeként indult városvezető a szabályokkal vélhetőleg ellentétes beoltását a gyöngyösi Bugát Pál Kórházban végezték el, amit az intézmény dolgozói is megerősítettek portálunknak. Ismert, abban az időszakban az oltási terv szerint még csak az egészségügyi és intézményi dolgozók, valamint az egészségi állapotuk miatt veszélyeztetett betegek, vagy veszélyeztetett munkát végzők voltak jogosultak a védőoltásra.

Vannak a jogosultak, és vannak az egyenlőknél egy kicsit egyenlőbbek

Értesülésünk szerint az aznapi felhasználásra kiolvasztott védőoltás-mennyiségből egy intézményi oltás után érkezett vissza néhány vakcinaadag a gyöngyösi kórházba, melyek felhasználására már csak egy óra állt rendelkezésre. A gyöngyösi kórház a protokoll szerint ekkor értesítette a gyöngyösi háziorvosokat, hogy az oltási terv alapján – koruk vagy egészségügyi állapotuk miatt – legindokoltabb helyiek körében használják fel a megmaradt vakcinákat. Hiesz György polgármester röviddel ezt követően jelent meg a kórházban és kérte maga számára az oltást, melyet az oltóanyag felhasználhatósága miatt kényszerhelyzetben lévő orvos be is adott neki, ennek több kórházi dolgozó is szemtanúja volt.

Hiesz György eddig nem tájékoztatta a gyöngyösieket erről az eseményről, így nem derült ki az sem, hogy volt-e bármilyen jogosultsága az oltásra. A leginkább nyugtalanító kérdés a gyöngyösiek körében az, hogy a polgármester az oltási protokoll szerint valóban jogosult, idős, beteg, vagy veszélyeztetett munkát végző gyöngyösiek elől vette-e el a védettség lehetőségét. A Gyöngyösön terjedő történet egyértelmű tisztázása a polgármester érdekében is áll, ezért szerkesztőségünk munkatársai igyekeznek elérni a polgármestert, amennyiben Hiesz György válaszol megkeresésünkre, cikkünket frissítjük.

Hiesz kilépett az MSZP-ből, majd elfogadta volt pártja támogatását

Korábban portálunk is beszámolt róla, hogy Gyöngyös baloldali polgármestere 2018-ban elhagyta a süllyedő hajót, kilépett az MSZP-ből és bejelentette, hogy politikai pályafutását függetlenként folytatta tovább. Döntését drámai hangú nyilatkozatban, könnyekkel küszködve tárta a nyilvánosság elé. Az MSZP egykori alapítója hamar feldolgozta ezt a sajtóban feldomborított traumát, és örömmel elfogadta a DK, az MSZP és a Momentum támogatását a legutóbbi önkormányzati választásokon. A baloldali városvezető felelőtlen gazdálkodásával kapcsolatban azt is megírtuk, hogy Hiesz Györgynek köszönhetően közel egymilliárdot költöttek az elmúlt évtizedben arra a Gyöngyöst elkerülő útra, ami funkcióját tekintve szinte használhatatlan. A PestiSrácok.hu már többször rávilágított arra, hogy Hiesz György nem riad vissza az övön aluli ízléstelen módszerektől sem, ha saját hatalmának bebetonozásáról van szó: a legutóbbi helyhatósági választás előtt például két kézzel szórta a pénzt, jutalomban részesítette a városháza kollektíváját is, már októberben elintézte a karácsonyi prémiumok kifizetését, annak érdekében, hogy megőrizze pozícióját.

Kamubajnokságot hirdetett veszélyhelyzetben a baloldal

Ugyancsak számos alkalommal beszámoltunk arról az erkölcsi mélységről, amelyet a hazai baloldal mutat be folyamatosan a járványt kezelni igyekvő kormány lejáratására. Az egyik mélypontot éppen Hiesz György egykori párttársa, Korózs Lajos prezentálta, amikor egy futóbolond asszisztálásával igyekezett bemutatni, hogy az operációkat félbehagyva dobnak ki betegeket a járványhelyzet tetőzésére felkészített kórházakból. Hasonló módszerrel operál a DK, Gyurcsányék az utóbbi napokban a YouTube-ra feltöltött kisfilmjükben riogatják az erre fogékonyakat az oltás ellen. Ja, hogy ezt a techóriás veszélyesnek tartja-e a pandémia idején a társadalomra? Ugyan már, dehogy! A kamauáradat nem csitul, sőt, erősödik, a befektetés nélküli politikai haszon könnyen bezsebelhető a tájékozatlanok köréből. Ha aláásod az emberek hajlandóságát arra, hogy beoltassák magukat, akkor Orbánnak kell viselnie a politikai következményeket – kottyantotta el a taktikát nemrég a baloldal egyik megmondóembere, Krekó Péter véleményét a jelek szerint az egész ellenzéki tábor a krédójának tartja. Van tehát a politikai haszon, és van az élet. A jelek szerint Hiesz György – tábora véleményét, szándékait egy kis időre elfeledve – soron kívül beoltatta magát.

Vezető kép: Facebook