Júniustól hetvenszázalékos kedvezménnyel bérelhetik a volt SZFE-sek a Damjanich utcai épületet

Mint ismert, a Freeszfe Egyesület egy győztes pályázat után beköltözött a Damjanich utca 4. szám alatti épületbe, annak ellenére, hogy az előző önkormányzat képviselő-testületének szinte minden tagja – beleértve a jelenlegi városvezetéshez tartozó képviselőket is – megszavazta, hogy az épületben a Molnár Antal Zeneiskola kapjon helyet. Ám ebben az új iskolában egy napot sem tudtak eltölteni a tanárok és a tanulók, akik azóta is bizonytalanságban élnek, mert a baloldali önkormányzat 2019 ősze óta nem adta birtokba nekik.

A Mandiner a témával foglalkozó cikkében azt írja: annak ellenére, hogy több dokumentum is alátámasztja az ellenkezőjét, Niedermüller Péter mégis állítja, nem tudott arról, milyen szándékai voltak az előző vezetésnek a Damjanich u. 4. szám alatti ingatlannal. Korábban a lapnak úgy nyilatkozott: nem tudja, hogy az előző önkormányzat mit csinált, kivel és miről egyeztetett az ügyben. Ezt annak ellenére állította, hogy a korábbi jegyzőkönyvek szerint a 214/2017. 06.16. számú képviselő-testületi határozat megállapította a Rottenbiller utca 43-45., Damjanich utca 4. telekrész, Damjanich utca 6. telekrész értékesítésére kiírt pályázat eredményét, amely szerint a Molnár Antal Zeneiskola lesz az új ingatlan használója. A határozat az Erzsébet Tervvel kapcsolatos testületi döntést egészítette ki, majd ezt követően még két (2019. márciusi és áprilisi), a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság általi határozat is született a zeneiskola felújításáról.

A Freeszfe Egyesület, mint egyedüli pályázó

A pályázat kiírásának körülményei, rövid (kéthetes) leadási ideje és az elbírálása körül is akadtak érdekességek. Érdemes először is vetnünk egy pillantást arra, mire járt plusz pont a pályázat elbírálásakor, hiszen abból egyből világosan látszik, hogy az elbírálás szempontjai úgy lettek kialakítva, hogy a volt SZFE-seknek kedvezzenek. Például plusz pont járt azért, ha a pályázó képzőművészet, színház-, vagy táncművészet besorolású tevékenységet folytat majd az ingatlanban. A zene a felsoroltak között meg sincs említve, noha a felújított épület speciális, hangszigetelt termei kifejezetten zenei munkára lettek kialakítva. Mint kiderült: a Freeszfe Egyesület végül egyedüli pályázóként nyerte el a Damjanich utcai épület bérleti jogát, amelyért állítólag havi kétmillió forintot kell majd fizetnie az amúgy adományokból gazdálkodó volt SZFE-seknek. Legalábbis ez volt az egyik legerősebb érv amellett, hogy a Freeszfe Egyesület költözhessen be az ingatlanba, hiszen a Molnár Antal Zeneiskola – állami intézmény lévén – nem kellett volna, hogy bérleti díjat fizessen, és mint azt a VII. kerületi önkormányzattól már megtudtuk, a kerületi önkormányzatok nem engedhetik meg maguknak most ezt a luxust.

Nyilván ön is tudja, hogy az önkormányzatok nehéz anyagi helyzetben vannak, kiestek bevételek a durva kormányzati elvonások miatt, tehát minden felelősen gazdálkodó polgármesternek feladata, hogy megnézze, hogy honnan tud kiegészítő bevételekhez jutni. Nemcsak a Damjanich utca 4-et, hanem a Wesselényi utca 17-et is ki kell adnunk bérbe piaci áron, mert enélkül nincs bevételünk

– nyilatkozta a lapnak Niedermüller Péter az ügyben.

Egy önzetlen segítő: a Várkonyi Zoltán Alapítvány

Érdekes mozzanata a történetnek továbbá, hogy noha a Freeszfe Egyesület költözött be az ingatlanba, a pályázatot mégis az 1992-ben a Vas utca 2/c-be bejegyzett Várkonyi Zoltán Alapítvány adta be, akik korábban már feltűntek a történetben, amikor is adománygyűjtést szerveztek az SZFE tiltakozó hallgatóinak megsegítésére. Erre a megoldásra valószínűleg azért volt szükség, mert a Várkonyi Zoltán Alapítvány jogosult lehet a kedvezményes bérleti díjra, míg a pár hete alapított Freeszfe Egyesület nem tudott volna élni ezzel a lehetőséggel. A pályázati kiírásban ugyanis szerepelt, hogy a pályázók kedvezményeket is igénybe vehetnek. Ezekről a kedvezményekről pedig egy korábbi dokumentum, a képviselő-testület 144/2015. 03. 25. számú határozatának 12. pontja értekezik. Eszerint a határozat szerint 50%-os kedvezmény jár a karitatív, közérdekű, közhasznú egyesületi, alapítványi tevékenység folytatásáért. Mint ismeretes, a közhasznú egyesületté válásnak egyik feltétele, hogy az adott szervezet két lezárt üzleti évet tudjon maga mögött. Így már érthető, hogy miért nem a pár hete (egészen pontosan a pályázat lezárultának napján, január 28-án) bejegyzett Freeszfe Egyesület adta be a pályázatot, hanem a Várkonyi Zoltán Alapítvány.

Ha ez nem volna elég, szintén kitűnik a határozatból, hogy további harminc százalékos kedvezmény jár azért, ha az ingatlanban kulturális tevékenység folyik, így összesen 80%-os kedvezménnyel bérelhetnék a volt SZFE-sek a helyet az önkormányzattól. A PestBuda portál észrevétele szerint azonban az önkormányzat rendelete tartalmazza, hogy együttesen legfeljebb 70%-os kedvezmény vehető igénybe. A portál számításai szerint az 1345 négyzetméteres épület 2 044 400 forintos bérleti díjából 1 431 080 forintot engedhet el az önkormányzat, így a frissen felújított épületért a Freeszfe Egyesületnek (vagyis a helyettük pályázó Várkonyi Zoltán Alapítványnak) mindössze havi 613 320 forintot kellene fizetnie. Ugyanakkor érdemes még megemlíteni azt is, hogy most, a rendkívüli helyzet idején még ennek a bérleti díjnak a megfizetése alól is mentesülnek, hiszen a kormány nemrég meghozott döntése szerint 2021 februárjától júniusáig azoknak, akik meghatározott célra bérlik az önkormányzatok tulajdonában álló helyiségeket, nem kell bérleti díjat fizetniük.

Forrás: mandiner.hu; Fotó: Horváth Péter Gyula/PestiSrácok.hu