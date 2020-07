Záródnak a tranzitzónák, kérem, vigyázzanak! (Fotó: MTI/Kelemen Zoltán Gergely)

Kiváló ötlet volt bezárni a tranzitzónákat – a Helsinki Bizottság már tombol

Ami elsőre a jogvédők nagy győzelmének tűnt, abból a menedékjog teljes kiüresítése lett – ezzel a mélydepressziós címmel írt fogalmazást a 444 nevű Soros-blog arról, milyen tragikus helyzet alakult ki a röszkei és tompai tranzitzóna megszüntetésével.

Azon tranzitzónák megszüntetésén rínak, amelyeket évekig gyaláztak, amelyeknek évekig a megszüntetését, sóval való behintését követelte Soros összes itteni és külföldi kitartottja. Amelyekről a többi balliberális migránspropagandista médiummal együtt évekig a legváltozatosabb hazugságokat terjesztették. Például, hogy Orbán éhezteti a migránsokat, rettenetesen rosszak az ottani életkörülmények és szegényeket fogva tartják. Persze, egy szó sem volt igaz az egészből. Mindenki kapott enni, aki jogszerűen tartózkodott a zónákban, kulturált körülmények voltak ott és nem voltak fogva tartva, hiszen bármikor visszamehettek oda, ahonnan jöttek: Szerbiába.

A magyar adófizetők sok százmillió forintjába került, hogy etettük, itattuk, elszállásoltuk a magukat „menekültnek” kiadó gazdasági migránsokat. S mi volt a hála az ingyen kosztért, kvártélyért? Gyuri bácsi helyi ügynökeinek biztatására beperelték Magyarországot a luxemburgi Európai Bíróságon, s – amint az az unió elmeállapotát ismerve borítékolható volt – május végén nyertek is. Ennek nyomán a magyar kormány bejelentette: megszüntetik a tranzitzónákat, és új menedékkérelmeket ezentúl csak a nem uniós szomszéd országok magyar nagykövetségein (Belgrádban és Kijevben) lehet beadni. Mi már akkor jeleztük, hiába ünnepel a Soros-hálózat.

Soros György kihelyezett tagozatai örvendeznek vala. Azt hiszik ugyanis, hogy most majd akkor a többi kuncsaftjukat is be- és átengedjük, akiket az emberkereskedőik idehoznak. Lószart, mama! Ahmedék és Juszufék majd mennek szépen a szerb meg a bosnyák migránstáborokba, ahol a hírek szerint ezerszer rosszabb a helyzet, mint nálunk. A hoppon maradt migránsoknak valaki tolmácsolhatná, hogy a Helsinki Bizottság mocskolódásai, hülye pereskedései miatt zárták be a magyar tranzitzónákat, s azért kell nekik a gányban lakniuk… Pardavi Mártáék arcáról gyorsan lehervad majd a vigyor