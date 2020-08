Megúszhatja a börtönt a Madeleine McCann-ügy gyanúsítottja

A Portugáliában eltűnt Madeleine McCann 13 éve megoldatlan ügye nyár elején vett új fordulatot, miután a német és a brit rendőrök egy korábban szexuális bűncselekményekért is elítélt német férfit gyanúsítottak meg az ügyben. A rendőrség hivatalos közleményben nem nevezte meg a férfit, de a német sajtó azonosította, hogy Christian B.-ről van szó (a német férfi vezetéknevét a német sajtó az ottani szabályozás miatt nem közli, a brit viszont igen).

Az Index összefoglalójában emlékeztet, Madeleine McCann a dél-portugáliai Praia da Luz főleg britek által látogatott Ocean Club nevű üdülőközpontjában tűnt el 2007 májusában, néhány nappal negyedik születésnapja előtt. A szőke kislány két kisebb testvérével a család földszinti szállodai szobájában aludt, miközben szülei az üdülő közeli szabadtéri éttermében, baráti társasággal vacsoráztak. Az ügyben Madeleine szülei is gyanúba keveredtek.

A lap információi szerint Christian B.-t azért hozták idén összefüggésbe Madeleine eltűnésével, mert a férfi rendszeresen járt Portugáliába, és a kislány eltűnésének napján is a McCann család apartmanjától néhány kilométerre bérelt egy házat Praia de Luz mellett. A férfiről az is kiderült, hogy ugyan alkalmi munkákat vállalt, de emellett bűncselekményekből tartotta fenn magát: droggal kereskedett, nyaralókba, apartmanokba tört be a tengerparti üdülőhelyen.

A jelenleg börtönben ülő férfi és ügyvédje folyamatosan beadványokkal bombázzák a hatóságokat a feltételes szabadlábra helyezés érdekében. Az Index információi szerint Christian B. jelenleg Kielben tölti jogerős büntetését kábítószerkereskedelem miatt. Egy magáncellában tartják fogva, ahova azért kellett elhelyezni, hogy ne tegyen benne kárt a többi rab.

Forrás: Index; Fotó: MTI/EPA/Facundo Arrizabalaga