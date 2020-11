Koronavírus: megnyugodhatnak a kutyatulajdonosok, lehet majd este kutyát sétáltatni

Ovádi Péter, a Nemzeti állatvédelmi program megújításáért és végrehajtásáért felelős miniszteri biztos és országgyűlési képviselő kedden délelőtti Facebook-posztjában azt írta, hogy találkozott Orbán Viktorral és abban állapodtak meg, hogy a kutyások időkorlátozás nélkül tudnak sétálni este nyolc óra után is, a lakóhelyük 500 méteres körzetén belül.

Miniszterelnök Úr a mai megbeszélésünk alkalmával figyelembe vette és elfogadta a Kormány részére tett, mintegy másfél millió kutyatartó képviseletében is megfogalmazott javaslatomat, hogy a kutyás gazdik időkorlátozás nélkül tudjanak sétálni este nyolc óra után is, a lakóhelyük 500 méteres körzetén belül. Megfontolásra javasoltam, hogy a kutyafuttatók nyitva tartását az önkormányzatok saját hatáskörben tudják mérlegelni és rendezni. Arra kérek mindenkit, hogy a helyzettel éljünk és ne visszaéljünk! Ami a legfontosabb továbbra is vigyázzunk egymásra!”