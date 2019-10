Pánikszerűen törölte magyarázkodó posztját Lackner Csaba az újabb leleplező részleteket követően

Törölte korábbi posztját Lackner Csaba, szocialista önkormányzati képviselő, miután vasárnap délelőtt a Hír TV újabb részleteket hozott nyilvánosságra Karácsony jelöltjeinek drogpartijáról – írta meg az Origo. Mint kiderült, nemcsak ő, hanem bizalmasa, Karácsony Gergely, baloldali főpolgármester-jelölt másik szövetségese, Gajda Péter, XIX. kerületi szocialista polgármester is nyakig sáros, több milliót osztottak neki vissza egy mutyit követően.

Miután a Hír TV újabb, már Gajda Péter polgármestert is közvetlenül érintő részleteket közölt Karácsony Gergely kispesti szövetségeseinek ügyében, a fehér port utcákba rendező és a kerületi pénzek visszaosztásáról értekező Lackner Csaba, a városvezető bizalmasa törölte korábbi, magyarázkodó posztját – szúrta ki az Origo.

Mint ismert, a Hír TV pénteken hozta nyilvánosságra azt a képfelvétel-, és hanganyagrészletet, amelyen Lackner drogozás közben 100 millió forintos lopásokról beszél. Az ismeretlen körülmények között, valamikor nyáron rögzített beszélgetésből kiderült az is, hogy a szocialista politikus több mint négyszer annyi pénzt keres havonta, mint amennyi a valós, bevallott jövedelme. A szocialista képviselő arról is értekezett a felvételen, hogy Kránitz Krisztián (MSZP) képviselőtársának, aki egyben a kispesti vagyonkezelő igazgatója is, több száz millió forintos eltitkolt vagyona van. Lackner továbbá arról is dicsekedett, az önkormányzati pénzek hogyan kerültek visszaosztásra a külső vállalkozásoktól.

Forrás: Origo; Fotó: Hír TV