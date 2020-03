Sorra állnak le az autógyárak, az Audi győri gyárában 4 hét leállás jöhet

A jarmuipar.hu összefoglalója szerint Peugeot, Opel és Vauxhall márkákat gyártó francia PSA azt közölte, hogy egyelőre március 27-ig teljes európai autógyártását felfüggeszti.

Az olasz-amerikai Fiat Chrysler Automobiles (FCA) közleménye szerint március 27-ig európai üzemeinek döntő részében leállítja a termelést. A cég autóinak mintegy 25 százaléka készül Európában.

Csehországban a német Volkswagen Skoda Auto, valamint a dél-koreai Hyundai Motor leánycégeinél a szakszervezetek 14 napos munkaleállást javasolnak, de erről még nincs döntés. Eközben a Volkswagen Lisszabon melletti Autoeuropa gyárában a napi termelést egyelőre 16 százalékkal fogta vissza.

A Volkswagen bejelentette azt is, hogy termelésének felfüggesztését tervezi pozsonyi gyárában. Spanyolországban a múlt héten bizonytalan időre leállt a termelés a Renault-Nissan egyes gyáraiban, valamint a Volkswagen-csoporthoz tartozó Seatnál.

Az Index a minap arról írt, hogy a Suzuki és az Audi gyárakban egyelőre nincs fennakadás. A győri Audi arról számolt be, hogy nincs dolgozik között megbetegedés és több óvintézkedést is alkalmaznak a gyáron belül. A gyorihirek.hu kedden reggel közölte, hogy németországi információik szerint legkésőbb jövő héten hétfőn a Volkswagen csoport valamennyi gyára bezár, és a tervek szerint egy hónapig nem dolgoznak majd az Audi gyár munkatársai sem.

Forrásunk is megerősítette, hogy nincs szó elbocsátásokról. A leállás egy részét fiezett szabadságként, egy másik részét állásidőként fogják elszámolni a dolgozóik felé, de lesznek olyan napok is, amikor csökkentett munkabért kap mindenki. Információnkat amint a győri Audi Hungária is megerősíti, frissíteni fogjuk – írják.