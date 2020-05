Szél Bernadett a német köztévé segítségével mutatta be a fejében létező párhuzamos magyar valóságot

Kinőtték a magyar sajtót az ellenzék csúsztatásai a koronavírus kapcsán, ezért ismét a haladó nyugathoz fordultak függetlenobjektív médiajelenlétért. Az időzítés nem véletlen: éppen ma zajlott az Európai Parlament plenáris ülése – jobban mondva: koncepciós pere –, ahol a magyar fél meghallgatása nélkül tárgyalják a rendkívüli jogrend bevezetését lehetővé tevő jogszabályt. Ehhez igyekszik szolgai módon muníciót szolgáltatni Brüsszelnek az ellenzék, illetve a német köztévé, a Das Erste, amely egy szürreális tudósítással jelentkezett Magyarországról, Szél Bernadettel és Karácsony Gergellyel a főszerepben.

A rendkívül hiteles tudósítást véletlenül éppen úgy sikerült időzítenie a német köztévének, hogy Szél Bernadettet útközben “csípték el”, miközben maszkot vitt egy vidéki településre. Szél azonnal hőspózba is vágta magát, kifejtve: Magyarországon hiánycikk a maszk, még az orvosoknak sem jut, nemhogy az átlagembereknek, ezért ő úgy döntött, segít a rászorulóknak. A német köztévé sem vádolható alapos adatgyűjtéssel: kommentárjukban hozzáfűzik Szél Bernadett panaszáradatához, hogy a veszélyhelyzet kezdete óta mindössze 8 millió maszk beszerzését bonyolította le az állam. A valóság azonban, hogy a héten már ennek tízszeresét, 80 milliót is meghaladta ez a szám. A Das Erste olyannyira megpróbálta igazolni a független országgyűlési képviselő szavait, hogy még magukkal is ellentmondásba keveredtek: állításuk szerint az orvosok is panaszkodnak a készlethiányról, a tudósításban azonban arról is beszélnek, hogy az egészségügyi dolgozók nem mertek nyilatkozni nekik, a “független újságírókat” pedig megfélemlítették.

Objektív tájékoztatás: a védekezésre elvont pénzekkel az ellenzéki önkormányzatokat büntetik

A német közvéleményt megfelelő irányba hangoló súlyos propagandaanyag ezután az önkormányzatok helyzetét taglalja, kiemelve: a kormány elvonta a településektől az iparűzési adót és a parkolást is ingyenessé tette. Az intézkedések megszakértésére is természetesen a legalkalmasabb embert, Karácsony Gergelyt kérték fel, aki szemrebbenés nélkül belehazudta a kamerába, hogy az ellenzéki városok megbüntetésére találta ki a kormány az elvonásokat. A “színvonalas” német köztévé kritikai szemléletét jól mutatja: a tudósításban említést sem tesznek arról, hogy a kormánypárti vezetésű településektől is azonos mértékben vont el forrásokat a kormány.

A minőségi tudósítás igényének teljes hiánya ellenére Szél Bernadett közösségi oldalán annyival kommentálta a híradást, hogy

egy dolog fix: alig várom, hogy ilyen színvonalas közmédiánk legyen.

Ezt jelenti tehát a baloldalnak a színvonalas és független újságírás: az az igazság, amit ők valósnak tartanak.

Varga Judit tisztába tette a dolgokat

Az ellenzéki politikusok vádaskodásaira reagálva Varga Judit igazságügyi miniszter elmondta: nem igaz, hogy bárkit is megfélemlítene a kormány. Mint fogalmazott, a kritika megengedett, egyetlen újságírót sem tartóztattak le. A felhatalmazási törvényről szólva megjegyezte: azt a parlament bármikor visszavonhatja. Ezzel kapcsolatban egyébként Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón ugyanezt hangsúlyozta, hozzátéve: a járványügyi adatok függvényében akár már június végén visszavonhatják a vészhelyzeti törvényt.

Fotó: Horváth Péter Gyula/PS