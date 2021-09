Sztriptízbárt is üzemeltetett az offshore botrányba keveredett DK-s politikus

Az előválasztási színjáték hajrájában több esetben is hajba kaptak a baloldali pártok, de talán a legsúlyosabb ügy Ráczné Földi Judit esete volt, aki offshore botrányba keveredett. A DK-s politikust még Karácsony Gergely is támadta, amin az ellenzék vezére eléggé megsértődött, és amint erről lapunk is beszámolt, pártja bocsánatkérésre szólította fel a miniszterelnök-jelölt-jelöltet. Most azonban újabb érdekességek kerültek napvilágra a Gyurcsány-párt jelöltjéről: mint kiderült, offshore cégei között például egy sztriptízbár is szerepelt.

Székesfehérvár belvárosában, exkluzív környezet, jó zene, csinos lányok – ezzel a kétségkívül csábító jellemzéssel hirdeti magát az Amigo Bár és Night Club, amely a belváros egyik nyugodt sétálóutcájában várja a vendégeket este tíz és hajnali öt között. A „nagy múltra visszatekintő szórakozóhelyre” potom ezer forintért lehet jegyet váltani a bejutáshoz, ami nem tűnik soknak, hiszen cserébe „a szórakozásról jó zene és csinos lányok gondoskodnak”. A bár saját leírása alapján körülbelül harminc vendéget tud fogadni, készpénzzel nem lehet fizetni, illetve a dohányzást sem tolerálják. A helyi önkormányzat nyilvántartása szerint a bár jelenleg is nyitva tart, alapterülete száz négyzetméter.

Az impozáns klubot ugyanakkor – meglepő módon – egy bizonyos Alba Autómosó Kft. üzemelteti: első blikkre úgy tűnhet, a cég neve, fő tevékenysége és a klub imidzse viszonyában legfeljebb a szép lökhárítók lehetnek a közös halmaz. A vállalkozás neve ismerősen csenghet az előválasztási adok-kapokot figyelők számára: az ügyvezetője ugyanis egészen idén júniusig a DK helyi politikusa Ráczné Földi Judit volt, akiről a Válasz Online azt írta, köze lehet egy offshore céghez. Egész pontosan dokumentumokkal igazolva azzal vádolták a képviselőjelöltet, hogy az Alba Autómosó Kft-ből júliusban szállt ki egy offshore helyszínre bejegyzett vállalkozás, amelynek a hivatalos szlovák nyilvántartás szerint ő a képviselője.

Az viszont újabb kérdéseket vet fel, hogy jelöltté válása előtt, már aktív politikusként milyen formában vett részt az éjszakai klub üzemeltetésében. A Blikk erről, a tulajdonosi háttérrel való kapcsolatáról és a klubbal kapcsolatban felmerülő esetleges erkölcsi aggályokról is szeretett volna beszélni vele, ám a megkeresésre nem reagált. Utóbbi kérdéskör azért is merülhet fel, mert az ellenzéki pártok egy része, köztük a DK is gyakran tiltakozik a „nők tárgyiasítása” ellen. Gy. Németh Erzsébet DK-s főpolgármester-helyettes például tavaly épp erre hivatkozva kezdeményezte a szexistának ítélt plakátok betiltását Budapesten.

A közgazdász végzettségű Ráczné Földi Judit 2013-ban csatlakozott a DK-hoz. 2015 óta önkormányzati képviselőként, valamint a székesfehérvári önkormányzat gazdasági szakbizottságának alelnökeként dolgozik, emellett helyet foglal pártja országos elnökségében is.

Az offshore-tulajdon összeegyeztethetetlen az előválasztás szabályaival, így – a helyben másik jelöltet támogató – Karácsony Gergely főpolgármester és Tóth Bertalan MSZP-társelnök eljárást kezdeményezett Ráczné ellen, ám az etikai beadványt az előválasztási bizottság kétharmados arányban elutasította. A DK-s politikus mindvégig tagadta a vádakat és – mint erről lapunk is beszámolt – pártja is kiállt mellette.

Közjegyzői okiratba foglalt, hivatalos dokumentumokkal tudom igazolni, hogy minden vád ellenem hamis, azokból egy szó sem igaz

– fogalmazott még a döntés megelőzően Ráczné Földi Judit.​​ Az ügyet kirobbantó Válasz Online továbbra is dokumentumokkal alátámasztva áll ki saját igaza mellett, sőt, kedden azt írták, Tényi István feljelentést is tett költségvetési csalás gyanúja miatt.

Forrás: Blikk/Válasz Online. Fotó: Horváth Péter Gyula/PestiSrácok.hu