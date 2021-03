Tíz magyar fejlesztésű lélegeztetőgépet kapott a Semmelweis Egyetem

Átadták az új generációs, hazai fejlesztésű lélegeztetőgép első tíz prototípusát a Semmelweis Egyetem Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinikájának, amely az ország legnagyobb lélegeztetési központjának számít – tudatta az egyetem a Magyar Nemzettel. Mint írták, a berendezéseket az egyetem orvosszakmai vezetésével, a Femtonics Kft. és magyar partnercégek részvételével, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) támogatásával fejlesztették ki.

A kifejlesztett eszközök a klinikai vizsgálatok során tudományos, orvosszakmai és etikai szempontból egyaránt sikeresen teljesítettek. Az eszméletlen és tudatuknál lévő betegek kezelésénél is alkalmazott prototípusok megfelelően támogatták a spontán légvételeket, hibátlanul reagáltak a lélegeztetés során előforduló eseményekre (például köhögésre). A hazai lélegeztetőgépeket első lépésben a klinikai kutatásban használják majd, segítségükkel személyre és betegségre szabott lélegeztetési módok kialakítására nyílik lehetőség, így a fejlesztés új távlatokat nyithat a lélegeztetési terápia terén.

Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora az átadás kapcsán hangsúlyozta: az egyetem kiemelten támogat minden olyan fejlesztést, amely a betegágy mellett közvetlenül felhasználható eredményekkel jár. A fejlesztés sikerében fontos szerepet játszott, hogy a Semmelweis Egyetem hármas, szétválaszthatatlan egysége az oktatás, a kutatás-innováció és a magas szintű klinikai betegellátás – írja a Magyar Nemzet.

Bódis József, felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős államtitkár az átadási ünnepségen kiemelte: az ITM támogatásával 2020 tavasza óta mintegy harminc kutatás-fejlesztési projekt indult el, amelyek nemzetközi szinten is kimagasló eredményességgel zajlanak, részben már be is fejeződtek. A minisztérium hárommilliárd forintos keretösszegű alapjából támogatott kezdeményezések jelentős része közel egy éve eredményesen segíti a hazai védekezést; jellemzően ilyenek a vírus terjedését vizsgáló, járványmatematikai elemzések, vagy a gyógyszerkészítmény- és terápiás fejlesztési és gyártási projektek.

