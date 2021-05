Tömegverekedés tört ki egy Csongrád-Csanád megyei falu vendéglőjénél

Vascsővel, husánggal, késsel és különböző szerszámokkal esett egymásnak két társaság egy Csongrád-Csanád megyei faluban található vendéglő előtt. A Szegedi Járási Ügyészség egy apának és a fiának indítványoztatta a letartóztatását a balhézók közül.

A gyanú szerint két haragos autójukból látta meg egymást, a közeli vendéglő előtt mindketten kiszálltak és szóváltásba keveredtek – írta meg a 24.hu. Egyikük közben elővett egy kést, és azt mondta a másiknak: „meghalsz”. Ezután segítségül hívta a rokonait, akik meg is jelentek, köztük a késelő apjával, vascsővel, lapáttal, nyújtófával felfegyverkezve. A férfi és az édesapja egy-egy vascsővel több alkalommal fejen és lábon ütötte a másik társaság egy tagját, valamint ököllel és lapáttal ütötték az ellenlábast. A vita lezárásaként egy biciklivel is megdobták a férfi haragosát, akinek a többszörös bántalmazás hatására nyolc napon túl gyógyuló sérülései keletkeztek. A tömegverekedés végére mintegy 25–30 fős feldühödött csoportosulás alakult ki a vendéglő előtt. A Szegedi Járási Ügyészség indítványozta a családfő és fia letartóztatását.

Forrás: 24.hu; Fotó: PS (illusztráció)