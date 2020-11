Történelmi győzelem az őrület fölött: az anya nő, az apa férfi

Ha a parlament megszavazza, hamarosan belekerül hazánk alaptörvényébe, hogy az anya nő, az apa pedig férfi. Látszólag egyszerű, mint az egyszeregy. Valójában az elmúlt évek egyik legfontosabb, túlzás nélkül: történelmi jelentőségű intézkedése készül. Újabb zsilip védelmezheti a magyarokat a Nyugaton tomboló, minden szépet, jót, épeszűt elnyelni készülő genderőrület ellen.

Beteg a nyugati világ. Agybeteg. A történelemben soha korábban nem tapasztalt jólét, kényelem, semmittevés előbb elpuhította, majd megzavarta az elméjét. Jódolgában már nem tudja, mit csináljon. Így hát elkezdte lerombolni mindazt, amit ősei évezredeken át fölépítettek. Ahogy elméje egyre jobban elborult, úgy vedlett át liberálisból liberrálttá, amely a bolsevizmus és a nácizmus torz fattya. Egyesíti magában a két totalitárius eszme minden gonoszságát, gyűlöletét, vérszomját. Ám valójában pusztítóbb a másik kettőnél: önmagát emészti föl. Parancsára az elmúlt évtizedekben élő emberi lények százmillióit pusztították el világszerte az anyaméhben. A „liberalizmus” nevében, az „Én testem, az én döntésem” jelszavával. Az „emberi jogok” teljes kifacsarásával eljutottak oda, hogy már a teljesen kifejlett, születendő gyermeket is meggyilkolhatónak tekintik. Természetesen a nem teljesen egészséges magzatok lemészárlása is „alapjog” számukra, s ha ezt bárki elvitatja tőlük (mint most Lengyelországban), akkor vadállatként őrjöngenek. Mengele ezekhez képest ipari tanuló volt.

A kommunizmusban és a nácizmusban – minden tömeggyilkosság dacára – a társadalmak létszámukban gyarapodtak. A liberrált nyugati világrendben élők békeidőben, a legnagyobb dőzsölés közepette is fogynak. Tán ez mutatja a legjobban, mennyire beteg, kihalásra ítéltetett az egész.

A liberráltak az elmúlt években totális támadást indítottak a család intézménye ellen. A férfi és nő számukra elavult, bevezettek hát további hetvenhárom (vagy hány) „társadalmi nemet” (gender). Az anya és apa kifejezés szerintük sértő, kikényszerítették hát helyette az egyes és kettes szülőzést. Mindahány ilyen létforma házasodása (bármilyen fölállásban) szintén alapjog (szerintük), mint ahogy a gyermek örökbefogadása is. Pár éve valamelyik német libsi párt az állatokkal hálást akarta törvényesíttetni. Fölkészülnek: az elhunytak (akiknek az Egyesült Államokban már szavazati joguk is van). S közben bárki bárminek képzelheti magát – hirdetik –, s a társadalomnak kötelessége ezt elfogadnia, sőt a megfelelő személyes névmás használatával tisztelnie. Én motoros fűrész vagyok, te csillámpóni, a szomszéd Jani pedig zúzmara. Nem is oly régi hír: egy nőszemély összeházasodott egy csillárral, egy másik pedig egy vasúti pályaudvarral…

Az őrület nem ismer határokat.

Az utóbbi években a liberráltak szintet léptek. Már nem elég nekik, ha a (még) normálisak folyamatosan ünneplik a különféle mentális betegségeiket, szexuális aberrációikat, amelyekért pár évtizede még kényszerzubbony és élethosszig tartó kényszergyógykezelés járt. Nem, ez már kevés. Átléptünk az átnevelés fázisába. Azt akarják, hogy mi is olyanok legyünk, mint ők. Az óvodások agylágyításának az égvilágon semmi köze az elfogadásra neveléshez. Hiszen ma Nyugaton teljes a tolerancia bármilyen szexuális torzulás felé, senki nem bántja a pederasztákat, zoofíleket, nyugodtan élhetik világukat. A kisgyermekek letámadásának egyetlen célja van: a még védekezésre képtelen kicsik elbizonytalanítása, bimbózó nemi önazonosságuk lebontása, hogy később nagyobb eséllyel csatlakozzanak az LMBTQ+ valamelyik ága-bogához.

Svédországban évente átlagosan 16-17 kiskorú (!) gyermeknek adnak be a „nemváltoztatáshoz”, „saját kérésükre” injekciókat, amelyekkel lelassítják a pubertáskorban jelentkező nemi jegyek változását. Továbbá szükség esetén hormonkezelést is alkalmaznak. Gyermekeken! Kanadában a mindennapok része, hogy kisgyermekeket operáltatnak át. A példákat napestig sorolhatnám.

Az őrület már nem elégszik meg a pozitív diszkriminációval, az ünnepléssel – hanem támad, terjeszkedik. Ahogy a mondás tartja: egy bolond százat csinál.

Két idevágó friss hír. Az első: Joe Biden amerikai elnökjelölt szerint egy nyolcéves gyermek el tudja dönteni, ha transznemű… A második: valami Ratajkowski nevű angol-amerikai modell (akinek, bevallom, a létezéséről sem tudtam, és ezt így utólag már nem is bánom) kijelentette, nem mondják el születendő gyermeküknek a nemét tizennyolc éves koráig, hanem majd ő eldönti, ki szeretne lenni… (Tehát valósággá vált a régi vicc. SZDSZ-es fiatal pár babakocsiban tolja újszülött gyermekét, mire egy idős néni megkérdezi őket: „De aranyos, kisfiú vagy kislány?” Mire a válasz: „Majd ha nagykorú lesz, eldönti”.)

Látható: nem lehet eléggé szürreális egy vicc ahhoz, hogy azt egy leépülőben lévő liberrált elme ne valósítaná meg, ha alkalma adódik rá.

Beteg korunk egyik legfőbb sajátossága, hogy az őrület támadja, számon kéri, vádolja a józan észt, amely magyarázkodni, védekezni, hátrálni kényszerül – ahelyett, hogy támadna, s visszazavarná az őrületet oda, ahová való: a bolondok házába. Ennek fényében kell értékelnünk, hogy a magyar kormány tegnap alaptörvénymódosító javaslatot terjesztett az Országgyűlés elé.

Magyarország védi a gyermekek születési nemének megfelelő önazonossághoz való jogát, és biztosítja a hazánk alkotmányos önazonosságán és keresztény kultúráján alapuló értékrend szerinti nevelést. (…) Magyarország védi a házasság intézményét mint egy férfi és egy nő között, önkéntes elhatározás alapján létrejött életközösséget, valamint a családot mint a nemzet fennmaradásának alapját. A családi kapcsolat alapja a házasság, illetve a szülő-gyermek viszony. Az anya nő, az apa férfi.

Ez a szöveg kerülhet alaptörvényünkbe, ha a parlament kétharmados többsége megszavazza. Remélhetőleg meg fogja. Még ha Szabó (Hisztérika) Tímea tótágast áll is. Egyszerű, mint az egyszeregy.

Az ég kék.

A fű zöld.

A házasság férfi és nő életközössége.

A gyermeknek joga van saját nemének megfelelő nevelést kapni.

Évezredekig mindez természetes volt – ma már nem az. Mert a liberráltak lerombolnák (ezt is). S a nyugati világban ma a liberráltság, az őrület a fősodor. Aki ettől eltér, aki a sorból kilép – azt meg akarják semmisíteni. Hát ezért bátor és megsüvegelendő az Orbán-kormány lépése. Történelmi tett. Ezt kell majd megvédenünk 2022-ben. Szó szerint élet-halálharc lesz.