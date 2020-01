Tükör Gyurcsánynak: 2010-ben a gyerekek után járó adókedvezmény 0 forint volt

Gyurcsány Ferenc közösségi oldalán értekezett arról, milyen szörnyű a magyarok sora, erről pedig Orbán Viktor tehet. Véleménye szerint “az egészségügyi ellátás rosszabb, mint valaha. Oktatási eredményeink siralmasak. Adó- és támogatási rendszerünk nem csökkenti, hanem növeli a jövedelmi különbségeket. Korrupciós indexünk zuhant, a független intézmények romokban hevernek.” Érdekes, hogy Gyurcsányt a kormányzása alatt se a versenyképesség, se az oktatás, se a bérek nem érdekelték.

Saját kormányzásuk alatt eszükbe se jutott az állami cégvezetők bérét csökkenteni, igazi maffiaállam volt Magyarországon. A Gyurcsány által leírtakkal ellentétben a valóság az, hogy pontosan ők voltak azok, akik a csőd szélére sodorták és eladósították Magyarországot, amely így már 2007-ben csődközeli állapotba került, amikor pedig a gazdasági világválságnak még „híre-hamva” sem volt, amivel több millió embert hoztak kilátástalan helyzetbe és veszélybe sodorták a fiatalok jövőjét is. A baloldal gazdaságpolitikája miatt az államháztartási hiány 2006-ban elérte a 9,2 százalékot, az ország GDP-arányos államadóssága pedig 2002 és 2010 között 53 százalékról 83 százalékra nőtt. (Ebből az összegből majd négyszer lehetne felépíteni Paks 2-t, vagy minden egyes magyar állampolgárnak ki lehetett volna fizetni 1,5 millió forintot.) Gyurcsány Ferenc és kormánya munkanélkülivé tett több 100 ezer embert, és a többieket is megalázó bérekért dolgoztatta. Gyurcsányék elvették a fiataloktól az akkori otthonteremtési támogatásokat is, ezzel szinte lehetetlenné és nagyon kockázatossá tették számukra az otthonteremtést, valamint megszüntették a családi adókedvezményt és a gyermekesektől elvették a hároméves gyest is. A fiatalok arra kényszerültek, hogy devizahiteleket vegyenek fel. Az akkori kormány az idősebb generációk életét is megnehezítette, hiszen elvettek egy havi nyugdíjat a magyar emberektől, valamint sorozatosan emelték a rezsit, háromszorosára emelték a gáz, kétszeresére az áram árát. A magyar családok fizették az EU-ban a fizetésükhöz képest a legdrágább gáz- és villamosenergia-árakat. Gyurcsány és a baloldal elherdálta és ellopta a nemzeti vagyont. Ismert: a magyar baloldal kormányzása alatt szétlopták az európai uniós forrásokat, óriási bajban volt a közpénzfelhasználás, és csökkent a gazdasági növekedés. Na és az egészségügy..? Rájuk is gondoltak. Néha. És az oktatással sem volt ez másként: háromezernél több bezárt iskola, több tízezer elbocsátott pedagógus, megnyírbált bérek, elhibázott oktatáspolitika jellemezte a Gyurcsány-Bajnai kormányt. Ne feledkezzünk el arról sem, hogy ez idő alatt lett semmivé a szakmunkásképzés, értéktelenedtek el a megszerzett diplomák. Az MSZP-kormány idején fizetni kellett a tankönyvért, gyermekétkezésért, na és pontosan nem érdekelte őket, hogy mennyi rászoruló gyermek éhezik.

A számok – a baloldali álhírek ellenszere facebookos oldal arról ír, hogy a nettó minimálbér vásárlóértéke a KSH adatai alapján mára már egyedülálló.

A baloldal gyakran hozza elő a 9 éve nem emelkedett családi pótlékot, ezzel azt a látszatot keltve, mintha a családok támogatása nem nőtt volna. A valóság ezzel szemben az, hogy a családoknak járó támogatás a sötét gyurcsányi időszakhoz képest 2,5-szeresére nőtt.

-írják. Erre pedig példát is hoznak az egyedülállók minimálbérével számolva:

a gyermeket nevelők esetében 2020-ben a minimálbér összege 1 gyermek esetén 117.065 forint, 2 gyermek esetén pedig 147.065 forint. 2010-ben ezzel szemben az 1 meg 2 gyerekre járó adókedvezmény 0 forint volt, így a minimálbér összege sem változott ettől.