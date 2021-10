Újabb nyolcszáz fertőzöttet regisztráltak – Merkely szerint mindegyik oltatlan elkapja a koronavírust

Csütörtökre nyolcszázharminchét új fertőzöttet igazoltak, kétszáznyolccal többet, mint egy nappal korábban. Elhunyt hat beteg, szemben a tegnapi héttel. A kórházi ápolásra szorulók száma egy nap alatt ötvenhárommal gyarapodva hatszázhuszonhétre nőtt. A lélegeztetett betegeké a szerdai hetvenkilencről kilencvenkettőre emelkedett. Eddig 5 902 806 embert oltottak be Magyarországon, közülük 5 669 473-an a második, 854 ezren pedig már a harmadik adag vakcinát is megkapták. Merkely Béla az InfoRádióban kijelentette, hogy mindegyik oltatlan el fogja kapni a betegséget.

A koronavirus.gov.hu kiemelte: az új megbetegedéseket a delta vírusmutáns okozza. A legnagyobb veszélyben a beoltatlanok vannak, ezért arra kérik őket, hogy regisztráljanak és mielőbb oltassák be magukat. Hangsúlyozták, hogy a koronavírus delta variánsa miatt több országban, Magyarországon is újra emelkedik a fertőzöttek száma. A járvány mostani hullámában azonban nagy előny – írták –, hogy már van vakcina és a legtöbben be is oltatták magukat, ami a legerősebb védelmet jelenti a vírus ellen. Hozzátették, hogy a beoltottak kevesebb mint egy százaléka betegszik meg, és a betegség lefolyása az oltottaknál általában lényegesen enyhébb. A magyarok többsége regisztrált védőoltásra és már meg is kapta; aki még nem, továbbra is regisztrálhat a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon. A regisztráció után a háziorvosnál és az interneten is lehetőség van oltásra időpontot foglalni a www.eeszt.gov.hu oldalon.

A Semmelweis Egyetem rektora szerint a delta vírusvariáns rendkívüli fertőzőképes, és meg fogja találni azokat, akik nincsenek beoltva. Merkely Béla ugyanakkor úgy látja, a koronavírus-járvány negyedik hulláma itthon minden bizonnyal kevésbé terheli majd meg az egészségügyi ellátórendszert, mint az előző kettő. Hozzátette: nem egy második-harmadik hullám típusú görbét fogunk látni, hanem egy elnyújtott, laposan emelkedő görbét.

Forrás: koronavirus.gov.hu/InfoRádió; Fotó: Horváth Péter Gyula/PestiSrácok.hu