Vesztegetés mellett adócsalás miatt is lecsaphat a hatóság a kispesti szocialistákra

Gazdasági vesztegetés után költségvetési csalás miatt is eljárás indulhat a néhány hete nyilvánosságra került kispesti hangfelvételek ügyében, miután az ügyészség hatályon kívül helyezte a NAV elutasító határozatát – tudta meg a PestiSrácok.hu. A felvételek nem véletlenül keltették fel a hatóságok érdeklődését, hiszen korrupcióról, illegálisan szerzett százmilliós vagyonokról, külföldi ingatlanokról, kerületi pénzek visszaosztásáról, Gajda Péter polgármesternek is juttatott kenőpénzről, valamint túlszámlázásokról beszél „kólának” nevezett fehér por és alkohol fogyasztása közben Lackner Csaba baloldali önkormányzati képviselő.

Az első kép- és hangfelvételek a kispesti szocialistákról október elején kerültek nyilvánosságra a Magyar Nemzetnek és a Hír TV-nek köszönhetően. Az egyiken Lackner Csaba, az ellenzéki összefogás kispesti képviselőjelöltje arról beszél, hogy aki igazán ügyes, az még kerületi képviselőként is meg tud keresni évi 100 millió forintot.

Vannak olyan emberek, akik a kerületi politikában is azt mondják, hogy ha te évente nem keresed meg a százmillió forintot, akkor hülye vagy. És az is igaz, hogy aki jól csinálja, az igazából nem a büdzséből veszi el, hanem olyan emberekkel köt szerződést, meg olyan eladások vannak, ahonnan a külső vállalkozóktól jön vissza

– mondta Lackner Csaba MSZP-s ellenzéki képviselő a hangfelvételen.

A Magyar Nemzet információ szerint Lackner Csabát (a férfi időközben felfüggesztette a párttagságát, de lemondani nem hajlandó) egy vállalkozó nemrég fel is jelentette, mert azt állítja, hogy a szocialista képviselő-jelölt kétmillió forintot tett zsebre a kerület egyik terének felújításából. A lap birtokába egyébként több olyan számla is került, amelyek azt bizonyíthatják, hogy a kispesti közbeszerzéseken induló cégek úgy szereznek extraprofitot, hogy túlárazzák a munkákat, a szálak pedig a szocialista érdekkörökben futnak össze. Lackner Csaba egy olyan esetről is beszélt, amikor nemcsak a Krinyó néven emlegetett férfinak, hanem vélhetően a szocialista polgármesternek, Gajda Péternek is kellett pénzt visszaosztania. Majd az is kiderült, hogy Kránitz Krisztián azzal haragíthatta magára a szocialistákat, hogy nem osztott nekik vissza a pénzekből.

A Magyar Nemzet egy olyan felvételt is nyilvánosságra hozott, amelyen az MSZP-s Lackner Csaba arról panaszkodik, hogy Kránitz Krisztián barátnője egy alkalommal megfenyegette őt és az ellenzék közös polgármester-jelöltjeként induló, majd az október 13-i választást megnyerő Gajda Pétert, hogy nyilvánosságra hozza az ügyeiket. Ezen a ponton a hallgatóság egyik tagja közbeszólt és azt mondta: ott helyben el kellett volna ásni a nőt. Lackner korábban arról is beszélt, hogy „Krinyó” hamarosan elmehet nyugdíjba, mert már megkereste a magáét, vagyonát 200-250 millió forintra becsülte. A Magyar Nemzet szerint neki a Földközi-tenger partján, Spanyolországban van ingatlana. Erről a lap dokumentumokat is közzétett. A felek arról is beszélgettek, hogy Gajda Péternek ez lesz az utolsó ciklusa. Az egyik szocialista politikus rákérdezett Lacknernél, hogy miért lenne neki ez az utolsó. „Azért lesz, mert nyugodt életet akar magának. Azért, mert szerintem neki már megvan. Érted, hogy mi?” – kérdezett vissza Lackner Csaba. Egy ismeretlen megszólaló még hozzáfűzte: „De már most is megvan.”

Az ügyben Tényi István tett feljelentést költségvetési csalás gyanújával, amit a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) elutasított, ám a Fővárosi Főügyészség portálunknak küldött korábbi tájékoztatása szerint hivatali visszaélés, vesztegetés elfogadása és kábítószerrel visszaélés felmerült gyanúja miatt a feljelentést az adóhatóság a BRFK-hoz továbbította. A Magyar Hírlap úgy tudja, a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) végül gazdasági vesztegetés miatt rendelt el nyomozást. Ezt az értesülést a BRFK is megerősítette portálunknak. Új fejlemény, hogy egy birtokunkba került ügyészségi dokumentum szerint a IX. Kerületi Ügyészség hatályon kívül helyezte a NAV – feljelentést elutasító – határozatát, így hamarosan adócsalás miatt is nyomozás indulhat a kispesti szocialisták feltételezett vagyonfelhalmozása ügyében.

A vezető képen Gajda Péter Budapest új főpolgármestere, Karácsony Gergely társaságában látható. Fotó: Horváth Péter Gyula/PS