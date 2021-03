Vona Gábor szerint esélytelen, hogy az Orbán-kormányt leválthatja az ellenzék

Különleges csemegének ígérkezett Vona Gábor eszmefuttatása a Spirit FM műsorán, akiről néhány hete röppent fel a hír, hogy megunta az influenszerkedést és szívesen folytatná politikai szerepvállalását. Persze ez azért mégsem olyan meglepő, tekintve, hogy a cicasimogatás nem kimondottan tekinthető biztos jövedelemnek. Az influenszerként feltűnősködő bukott pártelnökről azt azért érdemes tudni, hogy kifejezetten tehetséges módon sikerült elérnie, hogy a Jobbik alig néhány év alatt már nyomokban sem tartalmazza a nemzeti oldal képviseletét. A cukisodásnak persze meg is lett a következménye: a 2018-as választásokat követően a Jobbik gyakorlatilag felszámolta saját magát, kiléptek a párt meghatározó politikusai, a tagszervezetek pedig sorra szűntek meg. A Jobbik megmaradt szimpatizánsai viszont azt a Jakab Pétert választották elnöknek, aki szövetségre lépett azzal a balliberális ellenzékkel – élükön Gyurcsány Ferenccel, akik ellen a párt megalakult. A nemzeti színeket szivárványosra cserélő Jobbikról még a párt egykori elnöke sem gondolja úgy, hogy meghatározó szereplője lehetne a 2022-es országgyűlési választásnak – derült ki a Spirit FM műsorában elhangzott beszélgetésből. Vona Gábor arról is beszélt, hogy a Jobbik támogatói mára leginkább az MSZP és a DK szavazóiból állnak, Jakab Péternek pedig nem lesz elég a parizer-kampány, politikai vízióra is szükség lenne ahhoz, hogy komoly ellenzéki erőként lehessenek jelen. Véleménye szerint a 2022-es országgyűlési választás apokaliptikus pornó lesz, ahol “a halál és a szex lesz a téma”.

Gondolták volna néhány évvel ezelőtt, hogy Vona Gábor, a Jobbik elnöke 2021-ben Gyurcsány pártjáról zeng ódákat egy rádióműsorban? A gárdamellényes nemzeti radikális vonalat képviselő politikus nyilván hevesen tiltakozott volna már a feltételezésen is, azonban a helyzet az, hogy mára sikerült odáig süllyednie a politikai mocsárban, hogy Gyurcsány pártját élteti. Nem kicsit. Nagyon.

Szervezeti szinten, aktivisták terén, stratégia kérdésében, vezetettségben, kommunikációban is nagyon tudatos, ami a DK-nál történik. És ez nem most kezdődött, hanem hosszú évek munkája érett be

– mondta Vona Gábor, a Második Reformkor Alapítvány alapítója a Harcosok Klubjában.Hozzátette:

Ha most kellene fogadnom, nem mondanám azt, hogy kormányváltás lesz. Nem azért, mert nem akarok kormányváltást, hanem még nem látom az ellenzéket erre képesnek

-magyarázta Vona Gábor, aki arról is beszélt, hogy svájci-magyar bankinformatikus céggel dolgoznának egy online népszavazáson. Szerinte ez nem adathalászat, és abban sem biztos, hogy nem lehet manipulálni az e-demokráciát. Kifejtette: az észtek is ezt használják és folyamatosan fejlesztik, de nem lehet megkerülni az online demokráciát.

A Jobbiknak nincs politikai víziója, a parizer-kampány nem szolgálja az ország érdekét

Jakab Péter elnökségével kapcsolatban úgy fogalmazott: vegyes érzései vannak. A Jobbik volt elnöke szerint nincs politikai vízió a pártban és “parizer-kampány” uralkodik, ami lehet, hogy rövid távon népszerűséget hoz, de hosszú távon sem a Jobbik, sem az ország javát nem szolgálja. A parizer egy szimbólum, a szegénységé – fogalmazott Vona.

Ha valaki ezzel kampányol, akkor ezzel a magyar társadalom egzisztenciális dühét lovagolja meg. Önmagában ez nem probléma, de ezzel nem lehet szavazói törzs bázist képezni, nem lesznek elkötelezett jobbikosok. Ezek a szavazók katasztrófaturisták egy pártnál, éppen ott jelennek meg, ahol legjobban ki tudják élni a dühüket

– jelentette ki Vona.

Vona: A Jobbik mostani szavazóbázisa az MSZP és DK-s szimpatizánsokból áll

Az EP-választáson elért 6 százalékhoz képest mostani mérések alapján 12 százalékon áll a Jobbik – mindezzel kapcsolatban úgy fogalmazott: hipotézise szerint az ellenzéken belülről jöttek ezek az emberek, részben MSZP-től, esetleg DK-tól elhódított szavazók, valamint olyan fiatalok, akik lépnének ki a nagybetűs életbe, de nincs lehetőségük, mert “a NER leural mindent.” Véleménye szerint Fekete-Győr András hiába próbálkozik azzal, mégsem tudja azt a fajta karakteres politikát megjeleníteni, mint amit a Jobbik képviselt kezdetben- vélekedett Vona. Kifejtette: ha az ellenzék nyerni akar, akkor nem csak Budapesten, hanem vidéken is kell nyernie. Az elmúlt években a Jobbik szervezetileg nagyon meggyengült, ebben látja Vona a párt hiányát most is.

A Jobbik már csak egy média-párt, a “kampány apokaliptikus pornó” lesz

Vona elmondta, hogy a pár beágyazottsága vidéken 2010-től folyamatosan romlott, mivel a Fidesz olyan szinten uralta le az önkormányzatokat, hogy egzisztenciálisan egyre kevésbé tudták vállalni az aktivizmust.

A Jobbik szervezeti mítosza nem létezik, és a koronavírus most azt is okozza, hogy ezt az aktivista hálózatot nem lehet reparálni

– jelentette ki Vona, aki a 2022-es választási kampánytól “apokaliptikus pornót” vár, ahol “a halál és a szex lesz a téma”. A főnixmadárként visszatérő politikus szavai szerint ő egy kormányváltást vágyó magyar állampolgár, akit jelenleg nem szólít meg az ellenzék. Vonának az is elég volna, ha valaki az ellenzék részéről- lehetőleg a közös miniszterelnök-jelölt- a társadalom egységesítésének a szándékával lépne fel. Ezt jelen pillanatban a potenciális jelöltek közül Karácsony Gergelyen és Márki-Zay Péteren látja. Vona Gábor szerint nagyon nehéz lesz elhitetni azt, hogy Jakab Péter az egész ország miniszterelnök-jelöltje.

Ma a Fideszen kívül a DK az egyetlen olyan párt, amely politikai pártként működik. Szervezeti szinten, aktivisták terén, stratégia kérdésében, vezetettségben, kommunikációban is nagyon tudatos, ami a DK-nál történik. És ez nem most kezdődött, hanem hosszú évek munkája érett be a DK-nál. Szervezeti és politikai értelemben a DK-nál látom a legerősebb potenciált, a többieknél ennek hiányát látom

– mondta Vona Gábor, aki azt is megjegyezte, hogy nagyon távol áll tőle a párt. Az MSZP-t a mikropártokhoz sorolja- “tartalom nélküli márkahűség” miatt néhány százalék rájuk fog szavazni mindig. A Jobbik volt elnöke Karácsony Gergelyt látja befutónak az előválasztási jelöltek közül, neki a legnagyobb nehézsége a vidéki szavazók megszólítása lesz.

