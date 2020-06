97 nap célkeresztben – Így gyalázta a veszélyhelyzet idején Müller Cecília tisztifőorvost az ellenzék

A koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet megszűnésével érdemes visszatekinteni és leltárt készíteni az ellenzék és sajtója által az elmúlt hetekben produkált teljesítményről is. Mindazok, akiknek érdemben nem igazán sikerült hozzájárulni a védekezéshez és a rendkívüli helyzet kezeléséhez, fakenews-terjesztésben és mocskolódásban hozták a szintet. Amikor éppen nem diktatúráztak vagy álmentős kamuvideóval vizionáltak népirtást, Müller Cecíliát, a több évtizedes valódi egészségügyi szakmai múlttal és négy szakvizsgával rendelkező országos tisztifőorvost gúnyolták, aki csaknem száz napon át, nap, mint nap hajlani 5 órakor ült autóba a Fejér megyei Nagyvenyimben, hogy már az operatív törzs reggeli ülésén ott legyen, fontos döntéseket hozzon és védje a magyar emberek egészségét az egész világot térdre kényszerítő vírussal szemben. Szinte nem volt nap, amikor ne kötöttek volna bele valamiért: szóról-szóra analizálták szövegeit, hátha nyelvtani hibát találnak benne; ha ilyen nem volt, az öltözékére, frizurájára tettek megjegyzéseket, amiért az nem elég trendi. Több ízben megkérdőjelezték szakértelmét, hozzáértését, végül odáig merészkedtek, hogy vallásosságát vették ordenáré gúnyolódásaik célkeresztjébe. 98 nappal a veszélyhelyzet elrendelése után mérleget vonva Müller Cecília és a károgók között az eredmény nagysok kontra nulla. Miközben a gyalázkodóknak a temérdek fake news-on kívül semmit sem sikerült letenni az asztalra a védekezés érdekében, a tisztifőorvos, illetve az operatív törzs receptje működött. Ma már nyugodtan kijelenthetjük: hazánk vészelte át a legenyhébb következményekkel a koronavírus-járvány első hullámát.

Alig néhány napja tartott az elrendelt veszélyhelyzet, amikor mémgyárosok és ellenzéki megmondóemberek kipécézték maguknak Müller Cecília országos tisztifőorvost. Már az is érthetetlen volt, hogy egy világjárvány közepette egyesek azzal múlatták idejüket – lelki és szellemi potenciáljukról bizonyítványt kiállítva ezzel –, hogy a vírus elhatalmasodásának meggátolásán fáradozó szakember ruháját és frizuráját vizslassák, kritizálják, csak azért, mert az nem feltétlenül felel meg a legújabb divatnak.

Az operatív törzs sajtótájékoztatóinak felvételét nem egyszer szedték ízekre, hogy abból paródiákat, gúnyvideókat készítsenek, százszorosan kiélezve, karikírozva, ha a védekezés megfeszített tempója mellett nem minden mondat hangzott el tökéletes nyelvtani szerkezetben, vagy éppen túl egyszerű tanácsokat adott, mint a kézmosás. Az internet népe napokig élcelődött azon, amikor Müller Cecília azt találta mondani, hogy “csökkent az elhunytak száma”, pedig csak az nem értette, aki nem akarta, hogy az egy nap alatt elhunytak számáról szólt a jelentés.

Mindezek az ízléstelen poénkodások eltörpülnek amellett, amilyen támadásokat az ellenzéki oldalról át kellett élnie támogató segítség helyett a tisztifőorvosnak. Ellenzéki politikusok és a balliberális sajtó nem egyszer kérdőjelezte meg hozzáértését, dilettantizmust emlegetve. Tanácsaiból, tájékoztatásából kiragadott mondatokkal igyekeztek lejáratni. Ebben a Párbeszéd intézményesen is élen járt, amikor külön karikatúra-videót készítettek és terjesztettek a tisztifőorvos szakmai hitelességének csorbítására:

Müller Cecília pedig napról-napra, hétről-hétre keményebben állta a sarat és pattintotta vissza a támadó, kekeckedő megjegyzéseket, méghozzá mérhetetlen türelemmel.

Talán mindezek hatására szabadultak el a gyalázkodók, akik nem bírták elviselni, hogy mérgezett nyilaik lepattannak a tisztifőorvosról, ezért végül vallásossága miatt olyan ocsmány támadásokat indítottak ellene, amellyel az egész kereszténység lelkébe, méltóságába tiportak, persze a maguk viccelődő módján.

A Liberálisok megmondóasszonya, Bősz Anett, aki korábban már világossá tette, mit gondol az anyaságról, azzal, hogy megalázónak titulálta az “anyuka” megnevezést, azért szállt bele két lábbal a tisztifőorvosba, mert az kedves szavakkal, úgy adott tanácsokat az édesanyáknak, mint az anya az anyának. Felhívta a figyelmünket, hogy itt az ideje megtanítani a kisgyermekeinket, hogyan kell alaposan megmossák a kezecskéiket, és a járvány idejére javasolt elvenni tőlük a “nyunyókájukat”. Bősz Anett szerint ilyen dolgokról és így beszélni infantilizmus. A “nyunyóka” kifejezéssel nemcsak a politikusnak gyűlt meg a baja; elmondható, hogy a haladóknak úgy általában nehezére esett értelmezni a kisgyermekes édesanyák által naponta használt kifejezést. Az InfoRádió külön riportot szánt a szó értelmezésének.

A Népjóléti Bizottság ülésén tömegesen estek neki az ellenzéki politikusok Müller Cecíliának. Varga Zoltán, aki jobban tette volna, ha ezúttal is inkább egy alufólia-sisakot húz a fejére, járványügyből akarta vizsgáztatni a négy szakvizsgával rendelkező főorvost. A bizottság tagjai – élen a kamuvideós Korózs Lajossal – politikai elfogultsággal vádolták és a Rákosi-korszak koncepciós pereit időző stílusban faggatták a a járványkezelésben kiválóan teljesítő szakembert, amit már a kormánypárti politikusok sem hagytak szó nélkül: Menczer Tamás, majd Budai Gyula állt ki Müller Cecília mellett, akit a járványidőszak hősének neveztek. Menczer Tamás volt, aki talán a legkeményebben kiosztotta a Müller Cecíliát bírálókat és – a konkrétan a nemi szerve mutogatása miatt lemondásra kényszerült Gréczy helyén landolt – Varga Zoltánt, amikor azt mondta: szégyen és felháborító, amit a tisztifőorvossal tesznek.

Ön, ha csak egy napig csinálná azt, amit a főorvos asszony hónapok óta, végelgyengülésben, térden járva könyörögne irgalomért. Egy nap után. Amit ő hónapok óta! És Ön próbálja etikáról és szakmáról kioktatni? Hát ez még egy gyurcsányistától is fölháborító, egy. Kettő: Ön beszél arról, hogyan kell számokkal zsonglőrködni? Hát Ön már csak tudja. Hazudtak éjjel, reggel meg este, meg nem tudom én, mikor…

Az ellenzék egyébként az egész veszélyhelyzet alatt azt a mantrát tolta, hogy a kormány, az operatív törzs és a tisztifőorvos bűvészkedik a számokkal és valójában sokkal több beteg van, mint amennyit elismernek. Lamperth Mónika volt belügyminiszter vagy például az MMM-es Kész Zoltán is egészen elképesztő összeesküvés-elméleteket kreáltak. Lamperth azzal állt elő, hogy iráni és kínai telepesekkel hurcoltatták be a koronavírust, és még az sem kizárható, hogy az idősek kiirtása a cél. Márki-Zay Veszprémben hatalmasat bukott klónja pedig a korlátozások vidéki enyhítésében látta a vírus szándékos elterjesztésének szándékát.

A hasonszőrű riogatások a kórházi ágykiürítésekkel értek a tetőfokra, amelyben ellenzéki politikusok, az élen az erektől dagadó nyakkal üvöltöző Szabó Timeával népirtást vizionált. Ekkor csusszant be jobb híján az álmentős sztori, amely azóta az egész baloldalt blamálta, hitelét aláásta.

A támadásokban és gyalázkodásokban a tisztifőorvos mély vallásosságát sem kímélték. A Népszavában jelent meg Pápai Gábor karikatúrája, amely túllépett a jóízlés minden határán. A közölt rajz a megfeszített Jézust ábrázolta, Müller Cecíliával, a következő felirattal: “alapbetegsége függőséget okozott”. A karikatúra közfelháborodást váltott ki. Nemcsak a keresztények, hanem minden jóízlésű ember megrökönyödött és visszautasította a blaszfémikus rajzot. A KDNP frakcióvezető-helyettese, Vejkei Imre személyiségi jogi pert indított az ügyben az alaptörvény és a polgári törvénykönyv alapján. Kollégánk, Mező Gábor múltidéző riportjában emlékeztetett, hogy nem esett messze az alma fájától: Pápai Gábornak már mestere, példaképe, Kaján Tibor is lelkesen gyalázta a kereszténységet, uszított Mindszenty bíboros, az egyház és a papok ellen.

Később egy olyan mém is készült, amely Müller Cecíliát, mint Jézus Krisztust ábrázolja. Ezt az ízléstelen képet nem más, mint Kuncze Gábor, a néhai SZDSZ elnöke, volt belügyminiszter hintette szét az éterben, “Cili mami aranyköpései” címszóval. A poszt úgy idéz a tisztifőorvostól kiragadott mondatokat, mintha a Bibliából elevenítené fel azokat. A már nemcsak Müller Cecília tisztifőorvost, hanem az egész kereszténységet gyalázó tartalmak miatt a KDNP is felszólalt, feljelentést is tett.

Az operatív törzs, benne Müller Cecília országos tisztifőorvos még ennyi ellendrukker mellett, ilyen ellenszélben is sikerre vitte a védekezést. Ma már bátran kimondható, hogy az európai országok közül Magyarország kezelte a legjobban a járványt és a magyar védekezési terv bizonyult a leghatékonyabbnak az új koronavírus ellen.

Ma ült össze utoljára az operatív törzs. Müller Cecília tisztifőorvos élete is visszatér a mindennapi kerékvágásba, amellett, hogy továbbra is fontos feladat a vakcina előállítása vagy egy esetleges második hullámra való felkészülés. Otthon, Nagyvenyimben, ahol mindenki csak Cilinek szólítja, és ahol mindenkihez van egy jó szava, most több ideje lesz a szomszédokra, vagy a hívekre a templomban, ahol világi lelkipásztorként is nagy igény van a szolgálataira.