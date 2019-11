A második kerületben is bedurrant az ellenzéki pénzszivattyú

Pesterzsébet és Erzsébetváros után a második kerületben is “munkához látott” az új ellenzéki vezetés. Őrsi Gergely MSZP-s polgármester első dolga az volt, hogy 5 évre vetítve százmilliókat szórjon el 4 (azaz NÉGY!) alpolgármesterének – olvasható Németh Gábor blogján.

A második kerület eddig egy alpolgármesterrel is beérte, ám most úgy tűnik, az MSZP-s Őrsi Gergelynek – nyilván az összellenzéki alkuk keretében – négy embert is így kell kifizetnie. A testületben kisebbségbe került kormánypárti képviselők egyet nem értésüket fejezték ki azzal kapcsolatban, hogy Őrsi Gergely szocialista polgármester négy alpolgármester megválasztására tett javaslatot.

A pártpolitikai osztozkodáson kívül semmi nem indokolja, hogy az elmúlt 13 évhez képest megnégyszereződjön a tisztséget betöltők száma, ami az ötéves ciklusra vetítve több száz millió Ft-os többletköltséget jelent

– kommentálta Facebook-oldalán az ügyet a kerületi Fidesz.

A rendelet meg is jelent a kerület honlapján, így már semmi akadálya, hogy százmilliókat költsön a szocialista Őrsi közpénzből a felszaporodott alpolgármesterek juttatására.

Az intézkedés nem példa nélküli. Az ellenzéki városvezetők Pesterzsébeten és Erzsébetvárosban is saját fizetésük emelésével kezdték meg városvezetői karrierjüket. Mindeközben több ellenzéki kerület is az elítélt bűnözőt, Czeglédy Csabát foglalkoztatja, Zuglóban pedig a szocik tovább folytatják a parkolási mutyit, ezúttal Horváth Csaba vezetésével.

Forrás: ng.blogstar.hu; Fotó: MTI/Bruzák Noémi