Vera Jourová (Fotó: MTI/EPA/Francisco Seco)

A Soros-banya fogná a kezünket, hogy a „megfelelő” pártra szavazzunk ’22-ben

Bizony. Lassan ott tartunk, hogy már a pennát is Jourova meg a többi elviselhetetlen perszóna akarja fogni, amivel ’22-ben szavazunk. Attól tartanak ugyanis, hogy újfent nem (nekik) jó helyre húzzuk az ikszet. Félelmük természetesen megalapozott. Nem oda fogjuk. De hát ez annál inkább így lesz, minél többet zsarolnak, fenyegetőznek, toporzékolnak.

A zsákutcából kiutat jelentene, ha Magyarország és Lengyelország meghátrálna, erre azonban nincs remény. Így jó volna, ha az emberek a megfelelő karikát ikszelnék be legközelebb a szavazólapon”

– rikácsolta a Vera Jourova nevű brüsszeli szipirtyó a minap.

A „megfelelő helyre”…

És kinek legyen megfelelő? Egyáltalán mi a hernyótalpas anyucikád köze van ahhoz, hogy mi itt, a saját hazánkban kire szavazunk? Úgy tudtam, az Európai Bizottság szigorúan pártfüggetlen, részrehajlásmentes és ph-semleges, amely nem ugathat bele a szuverén tagországok belügyeibe. Akkor most mégis miért ugat?

Ki hatalmazott föl rá téged, Jourova, hogy így beszélj a magyarokról? Mi az a „megfelelő hely”, te gonosz boszorkány? Azt képzeled, hogy az ülepedből rántottad elő a magyarokat? Hogy belepofázhatsz szuverén tagállamok szabad választásaiba? Eligazítást tartasz nekünk? Odatesszük az ikszet, ahová nekünk tetszik, világos?

Megint megkaptad az ukázt a „választóidtól”? Ja, Gyuri bácsira meg a félresikerült fiacskájára gondolok. Hogy verne ki mindnyájatokat a Béres-csepp!

Az a helyzet, hogy régesrég betelt a pohár. Elegünk van ezekből a senkiházi gazemberekből! Jogállamiságról pofáznak meg fékekről és ellensúlyokról, miközben a valódi jogállamisági ügyekre, valódi jogsérelmekre magasról tojnak. Mit nekik, hogy a külhoni magyarok nem tehetik ki a nemzeti zászlóikat, nem tanulhatnak anyanyelvükön s már a hősi halottaikat is meggyalázzák. Épp a minap közölte ugyanez a Jourova, hogy nem foglalkoznak az őshonos nemzeti kisebbségek polgári kezdeményezésével, hiába gyűlt össze a szükséges számú aláírás. Nem és kész. A 2006 őszi Magyarországon sem volt jogállami zűr – Brüsszel szerint.

Jogállamiság, mi? Miközben Jourova szülőhazájában a mai napig a jogrend részei az echte náci Benes-dekrétumok. A mai napig háborús bűnösnek tekintenek teljes népcsoportokat, ám az teljesen rendben van. Sőt, a Benes-dekrétumok a „közös európai értékek” közé tartoznak. Innen tudható, hogy nekünk és ezeknek a Jourova-féle Soros-lidérceknek nincs és soha nem is lesz egyetlen közös értékünk sem. Akiknek teljes népcsoportok jogfosztása és megbélyegzése komilfó, azok nyilvánvalóan bolsevik nácik. Azok terroristák. Terroristákkal pedig nem tárgyalunk.

Olyanokat is mondott még a szipirtyó, hogy Orbán Viktor apró lépésekben szalámizta le a demokráciát, legyen szó a bíróságokról, a médiáról vagy a kisebbségi jogokról. Meg hogy:

az Orbán-kormány ugyan próbálkozhat az időhúzással, amikor az Európai Bíróságtól kér állásfoglalást az új [jogállamisági] eszköz jogszerűségét illetően, de a fájdalmas retorziókat nem tudja elkerülni.

Tetszik érteni? Tehát akármit csinálhatunk, akárhová fordulhatunk, akármilyen jogszerű módon futhatunk az igazunk után, akkor is jönnek majd a fájdalmas retorziók. Ő már csak tudja, mert ő a Jourova, a Gyuri bácsi masszőze, és itt az lesz, amit ő mond! Hogy esetleg az Európai Bíróság majd nekünk ad igazat? Kizárt. Efelől, persze, nekem is vannak kétségeim, hiszen az is csak egy brüsszeli libsi beltenyészet, de néha azért történnek csodák. Ám Jourova már most tudja, hogy mindenképpen jönnek a fájdalmas retorziók. Mert ez itt már az ítélet, Virág elvtárs…

Kicsiben ugyanezt a terrorizmust látjuk Jourováék magyarországi kirendeltségénél. Gyurcsányné minapi szíves közlése szerint:

A 2022-es választás után lesz dolgunk bőven. De egy dolgot már most felírhatunk. Első nap, első feladat: az összes törölt jegyet visszaírjuk a Neptunba. Nem jogászkodunk, nem mérlegelünk, megvédjük a fiatalok jövőjét a zsarnokságtól! #freeszfe”

Hát persze. Nem fognak jogászkodni. Ők sem. Minek azt? Visszaírják, és kész. (Még akkor is, ha addigra az egyetem magától visszaírja – ugyanis megígérték, hogy február elején visszaírják. Amúgy kár érte, hiszen a freeszfe-s hülyegyerekek fél évig nem tanultak, csak randalíroztak és épületet foglaltak, így nem a jegyeikről kéne egyeztetni, hanem arról, mennyi jóvátételt fizessenek az államnak a szétbarmolt épületekért, az okozott károkért. De ez most mellékes.)