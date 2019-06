A szivárványosok szerint a pedofília és gyerekmolesztálás egyszerűen csak szerelem

Lassan itt a Pride, ezért a szimpatizánsok igyekeznek minden normális embert még jobban megbotránkoztatni, sőt egy kis undorkeltéstől sem riadnak vissza. Olyan plakátokkal van tele ugyanis a város, mely a szokásos meleg-propagandán túl már a pedofíliát is nyíltan reklámozza. Hiszen mi is lenne jobb és szebb és emberibb annál, mint amikor egy perverz hózentrógeres elmebeteg csillogó szemekkel és lógó nyelvvel ered egy kislány, vagy (ne legyünk kirekesztőek) egy kisfiú után, szerelmük pedig beteljesül. A prájdosok szerint úgy látszik ez természetes, ezt pedig hol máshol hirdethetnék fennhangon, mint egy játszótéren, hiszen a gyerekeknek időben szükségük van “felvilágosításra”. Pistikének ugyanis joga van Julcsikává változni, ha 3 éves érett és felnőtt agytekervényei úgy döntenek. Gusztustalan módszerességgel kúszik be ez a betegség az életünkbe, a normális életet élő homoszexuálisok a többségi társadalom egyre nagyobb és közös kárára.

Az initivm.net írta meg két napja, hogy a városban járva a Villányi út teljes hosszán, valamint a Nyugati és a Kálvin tér környékén találkozhatunk a sokszínűség bajnokainak munkáival, akik többek között képesek voltak egy játszótérre is kiragasztani beteg propagandaplakátjaikat. Azt már eddig is tudtuk, hogy a szivárvány ereje nem tűr meg faji és nemi megkülönböztetést, azonban az eddig még büntetőjogi kategóriát jelentő korfüggetlenség is megjelent a perverz jogkövetelések közt. Fontos jelzés ez, hiszen ha egy 50 éves szakállas bácsinak megtetszik egy 5 éves fiú és persze fordítva is – mert az is teljesen természetes – akkor a szülők az igazi elnyomó trógerek, ha az igaz szerelem útjába merészelnek állni.

Kínjában ironizálna az ember, de sajnos már annyira komoly ez a probléma, hogy az öklendező ingeren kívül a düh is megmozgatja azokat, akik nem degenerált lélekkel járkálnak embertársaik között. A Pride-nak nevezett önmutogatás minden évben egy picivel, sőt egyre többel többet enged meg magának. És bár eddig is kilógott az a bizonyos lóláb, most néhányan úgy érezték, hogy ideje szintet váltani, jobb, ha tudja mindenki: a boldog egyenlőséghez, önmegvalósításhoz és szabadsághoz hozzátartozik a gyerekmolesztálás is. Hiszen a pedofilok is emberek, így születtek, aki nem fogadja el őket, az egy szennyes náci, hírdetik a szivárványosok. Már az is embertelenül nagy probléma, hogy erről egyáltalán cikket kell írni, hiszen a rendőrség dolga lenne az, hogy ilyesmiktől megvédje a gyerekeket és a társadalmat. Ez a rendkívül agresszív törpe kisebbség úgy érzi, hogy degeneráltsága miatt a többségi társadalmon kell bosszút állnia, és megpróbál minél több gyenge, konform, a brutális propagandától megrettenő embert megfertőzni, és a nyomásnak sajnos egyre többen engednek. Az pedig, hogy kivetették a hálójukat a gyermekekre is, már minden határon túl megy. Hiszen egy óvodást általában a lehető legegyszerűbb befolyásolni, és ők egyre több szerencsétlen, beteg, boldogtalan, család nélküli embert szeretnének látni a világon, akikre szabadon vadászhatnak.

Manapság már rég nem az ő elnyomásukról van szó, hanem megfordult a trend, az inga kilengett abba az irányba, hogy a heteroszexuálisoknak kell figyelni minden lépésükre, mert egy rossz szemmozdulattal is inzultálhatják az “értékes” deviáns polgártársukat. Ebbe a körbe érkeztek meg a pedofilok is, akiket most már nyíltan vett szárnyai alá a szivárványos propaganda. Fontos megjegyezni, hogy ez az agresszív szekta pont azoknak a homoszexuálisok és egyéb nehezen megélhető szexuális szokással rendelkező embernek okozza a legnagyobb kárt, akik úgy akarnak élni, hogy nem ártanak embertársainak, és maguk tisztában vannak a normalitás fogalmával. Ezek az emberek is szörnyülködnek azon, hogy egyes magamutogató őrültek olyan képet alakítanak ki a melegekről, amely cseppet sem valóságos. Azok a homoszexuálisok, akik élik életüket és nem fegyverként használják másságukat, borzasztó károsnak találják a “meleglobbi” tevékenységét.

A Pride viszont közeleg, a gyermekekre pedig nem árt még jobban figyelni, hiszen kockáztatva a homofób és náci jelzőket, a szülők döntő többsége nem ért egyet az óvodások és a felnőttek kiteljesedő szerelmével.

Forrás: intivm.net; Fotók: initivm.net