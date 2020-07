Amerikai igazságügyi miniszter: a portlandi zavargásoknak nincs közük George Floyd halálához

A portlandi zavargásoknak nincs közük az afroamerikai George Floyd rendőri erőszak miatt bekövetkezett halálához – jelentette ki William Barr amerikai igazságügyi miniszter kedden a képviselőház igazságügyi bizottsága előtti meghallgatáson.

A meghallgatás, amelyet a demokrata párti törvényhozók már tavaly tavasz óta szorgalmaztak, késve kezdődött, a bizottság elnöke, Jerrold Nadler autóbalesete miatt. Bár elsősorban a több amerikai nagyvárosban jelenleg dúló erőszakra adott szövetségi válasz volt napirenden, a törvényhozók a miniszter egy sor más ügyben elfoglalt álláspontjáról is faggatták a tárcavezetőt. Bevezető nyilatkozatában William Barr szólt a rasszizmusról és a rendőri erőszakról folyó országos vitáról, s hangsúlyozta, hogy “az erő mindenfajta túlzó alkalmazása elfogadhatatlan és foglalkozni kell vele, mint ahogyan ez most Minneapolisban meg is történik”. Az erőszakba torkolló megmozdulás-sorozatért az egyes városokban eluralkodott és növekvő bűnözést okolta.

Ha egy közösség a saját rendőrsége ellen fordul és pellengérre állítja, akkor a rendőrök hajlanak a kevesebb kockázatvállalásra és megnövekszik a bűnözés

– fogalmazott. Nadler képviselő felvetésére, miszerint a minisztérium a szövetségi erők kivezénylésével állítólag amerikaiakat sodort veszélybe és megsértette alkotmányos jogaikat, Barr hangsúlyozta: “az erőszakos és anarchista megmozdulások eltérítették a legitim tüntetéseket eredeti céljuktól és csak rombolnak”. Konkrét példaként a portlandi szövetségi bíróság épületénél történő gyújtogatásokat hozta fel.

Ami éjjelente Portlandben, a szövetségi bíróság épülete környékén történik, ezt nem lehet egyszerűen tüntetésnek nevezni, ez támadás az Egyesült Államok kormányzata ellen

– fogalmazott. Az Egyesült Államokon végigsöprő tüntetéshullámot az afroamerikai George Floyd május végén Minneapolisban rendőri erőszak miatt bekövetkezett halála váltotta ki. Több amerikai nagyvárosban kezdődtek tüntetések a rendőri erőszak ellen és az afroamerikaiak jogainak védelme érdekében. A megmozdulások több helyen erőszakba, fosztogatásokba és lövöldözésekbe torkolltak. William Barr a portlandi helyzetet felidézve emlékeztetett rá, hogy ebben az oregoni nagyvárosban “lázongók százai” vannak az utcán késekkel, kalapácsokkal, fegyverekkel, robbanóanyagokkal felszerelkezve. A miniszter szerint sokan közülük már nem is kapcsolják össze tetteiket George Floyd halálával, vagy a rendőrségi munka megreformálásának követelésével.

Barr kiemelte, hogy az erőszakért és a gyújtogatásokért a szélsőbaloldali, magát antifasisztának nevező “antifa” mozgalom aktivistái a felelősek. Sürgette egyben, hogy a szövetségi ügyészek emeljenek vádat a bizonyított esetekben. Leszögezte, hogy a fekete életekre jóval nagyobb veszélyt jelentenek az utcai zavargások és erőszakos cselekedetek, mint bármely rendőri túlkapás. A helyzet “túlzott leegyszerűsítéseként” értékelte egyébként, hogy a jelenlegi bajok fő forrásaként egyesek a rasszizmust jelölik meg.

Az igazságügyi miniszter leszögezte: teljesen szabad keze van abban, hogy milyen döntéseket hoz a közrend helyreállítása érdekében, ebbe Donald Trump elnök nem szól bele, és nem próbálta meg befolyásolni őt. Határozottan visszautasította Jerrold Nadler állításként megfogalmazott feltételezését, miszerint azért irányítana szövetségi rendfenntartó erőket a zavargásoktól terhelt nagyvárosokba, elsősorban is Portlandbe, hogy ezzel is elősegítse Donald Trump újraválasztását.

Forrás: MTI; Fotó: MTI/EPA/Jim Lo Scalzo