Amikor majd macskás videót sem posztolhatsz a Facebookra, mert Trumpra szavaztál

Őszintén, tud-e valaki bármi valósat mondani, ami rossz dolgot Trump tett elnökként? Persze, az elmúlt négy évben folyamatosan azt láttuk-hallottuk a médiában, hogy micsoda szörnyeteg. Hogy buta pojáca. R asszista, fasiszta, homofób … A szokásos stigmák, amit mindenki megkap az igazság kizárólagos birtokosaitól. Magyarországon is divat lett gyűlölni Trumpot. De őszintén, a szlogeneken, egyszavas minősítéseken túlmenően tud-e valaki bármi valósat mondani, ami rosszat tett?

Ja, hogy nem tetszik a stílusa? Egy elnöknek nem az a dolga, hogy hercigeskejden, hanem hogy elvégezze a munkát. Történelmi békemegállapodást hozott tető alá Izrael és három arab állam, az Emirátusok, Szudán és Bahrein között. Börtönreformjának köszönhetően piti bűncselekményekért, például kábítószerbirtoklásért hosszú büntetésüket töltők, elsősorban kisebbségiek kiszabadulhattak és új, tisztes életet kezdhettek. Trump gazdaságpolitikája pedig történelmi mélységbe lökte a munkanélküliséget, különösen a feketék és a spanyolajkú bevándorlók körében. Soha egyetlen republikánus nem kapott még ilyen arányú, 30% fölötti szavazatot tőlük. Nem épp a rasszizmusra utaló jelek… Mégis, folyamatosan ezt sulykolta a média meg a hollywoodi celebek. És sokan hisznek az ő felületes, jól fogyasztható üzeneteiknek.

Soha ekkora figyelem nem kísérte még itthon az amerikai elnökválasztást. Trump meggyőzően vezetett, ám 60-70 százalékos feldolgozottságnál számos államban hirtelen megállították a szavazatszámlálást. A másnapi újraindulásnál Biden hirtelen feljött, és sok helyütt fordítani is tudott. Michiganben 130, Wisconsinban 80 ezerrel több szavazata lett egyszer csak. Hihető, hogy beérkezett egy csomag valamelyik körzetből, ahol minden egyes ember Bidenre szavazott?? Rengeteg videó került napvilágra, ahol szavazatszámlálás helyett épp töltik ki utólag a postai szavazólapokat, vagy ahol épp kizavarják a republikánus megfigyelőket és bedeszkázzák a szavazatszámláló helyiség ablakait… ahol napokkal a választás után szállítanak a postások egy ládányi szavazólapot, vagy ahol eldobott, szavazólap-kötegek hevernek egy kuka mellett, mindegyiken Trump van megjelölve… Persze, biztos nem minden csalós sztori igaz. De a gyanúsakat ki kell vizsgálni. Érdekes módon a zűrös helyeken demokrata kormányzó vezeti az államot. És minden erővel akadályozzák a vizsgálatokat. Ha nem sárosak, akkor miért is?

Egy michigani körzetben 6000, Trumpra érkezett szavazatot véletlenül Bidennek írtak. Be is ismerték, állítólag szoftverhiba történt. Ugyanezt a szoftvert használja 47 további körzet Michiganben, illetve 28 másik állam is. Közel 100 millióan szavaztak postán, soha még megközelítőleg sem fordult elő ennyi. A demokrata párt erőltette a levélszavazást. (A koronavírus járványra hivatkozva, miközben a különböző zavargásokkal, tüntetésekkel semmi bajuk nem volt, azokat nem tartották veszélyes gócpontoknak.) Aztán a távszavazás során rengeteg anomális bukkant fel. Például Detroitban 4788-an duplán regisztráltak. 32519-cel több a regisztrált szavazó, mint szavazásra jogosult. A regisztráltak közül 2503 már halott. És van egy, aki ugyan nem halott, de 1823-ban született… Ahol pedig betakarják az ablakokat, ott valamit rejtegetnek.

Mark Zuckerberg már a választások előtt megmondta, hogy a Facebookon korlátozni fogják a választásról szóló posztokat. Lehet, hogy ő már tudott valamit? Valóban, azóta minden hírt vagy bizonyítékot törölnek, ami kétségbe vonja Biden győzelmét. Egyesek mindig azzal jönnek a Facebook-tiltások kapcsán, hogy ne pattogjunk, ez egy magáncég, ha elfogadtuk a felhasználói szabályzatot, utána kuss legyen. De itt most nem is zavaros közösségi irányelvekről van szó, hanem az emberek információhoz való jogáról! A Facebook ma az első számú tömegkommunikációs felület. Tehát egy magáncég dönti el, hogy ki miről tudhat a világban? Akik most örömködnek Joe Biden kétes értékű győzelmének, vajon tudják, mit jelent ez? Azt jelenti, hogy a Facebookon, YouTube-on, Instán, ahol ha tetszik, ha nem, a mindennapi életünk jelentős részét éljük, nincs demokrácia, nincs szabadság. Ha holnap a liberálisok úgy döntenek, hogy nem csak a szívószálak károsak a természetre, hanem a macskák is, mert levadásszák a madarakat, és holnaptól gyűlölni kell őket, és csakis kutyát szabad tartani… akkor ha a macskák védelmében mersz majd megszólalni a Facebookon, akkor te is mész a levesbe. Súlyos és aggasztó, ami történik, függetlenül attól, hogy ki a választás nyertese.

Először is, teljesen hamis előrejelzést, óriási Biden-fölényt mutattak a közvélemény-kutatók. Valójában igen szoros volt a küzdelem. Már rég nem mérik, hanem manipulálják a közhangulatot. A magabiztos Biden-vezetés elkedvetleníti a Trump-pártiakat. És Biden felé tereli a bizonytalanokat, hiszen aki nincs mélyen elkötelezve, az szeret a győzteshez húzni. Az emberi természet már csak ilyen.

Másodszor, a média, a tech–cégekkel karöltve, Biden személyében egy vállalhatatlan, szellemileg és fizikailag is rotty jelöltet épített fel, és védett folyamatosan. Az FBI lefoglalta a fia laptopját, rajta narkós fotókkal és különböző, Bidenre nézve is terhelő bűnjelekkel kínai és ukrán korrupciós ügyekről. Emellett tinédzserlányokat szagolgat, és ebben a kamerák sem zavarják. A média szándékosan nem írta meg, a Facebook és a Twitter folyamatosan letiltotta ezeket az információkat.

Harmadszor a választások lebonyolítása körüli bénázás végleg erodálja az állampolgári bizalmat. Hosszú és követhetetlen jogi procedúrának nézünk elébe. Nem valószínű, hogy Trump jogászainak sikerül elegendő csalást rábizonyítani a demokratákra ahhoz, hogy a problémás államokban új, most már tisztességes, személyes szavazást írjanak ki. Ráadásul ha ez történne, az totál aláásná az USA tekintélyét a világban. Kína, Oroszország, Irán mind-mind körberöhögné, hogy a demokrácia fellegvárában ilyen megtörtént. Hiába lennének a republikánusok a jogos győztesek, ezt ők sem vállalják fel, ezért inkább behódolnak. És ezt a demokraták is tudják, ezért merték megcsinálni az egészet. Persze, a tekintély így is csorbult, de sebaj, majd demokráciaexport ürügyén megbombáznak még egy-két országot, aztán mindenki bekussol. Trump ilyet nem csinált; ő volt hosszú idő óta az első elnök, aki egyetlenegy háborút sem indított.

Mindeközben az embereknek elege lesz. Látjuk, a választás eredményét nem az állampolgárok döntik el, hanem magáncégek, a média, esetleg a jogászok. Akkor minek elmenni szavazni? – teszi fel joggal a kérdést az, aki hitt abban, hogy neki is van szava. Az elnökválasztással párhuzamosan kongresszusi, illetve kormányzói választások is zajlottak. A republikánus jelöltek több szavazatot kaptak, mint az elnök. Miközben minden felmérés szerint maga Trump jóval népszerűbb a pártjánál. Mégis, például az egyik ún. csatatér-államban, Wisconsinban, ahol az egyik legszorosabb, végül Biden javára eldőlni látszó közdelem zajlott, egy regionális összesítésben Trump 23 ezerrel kapott kevesebb szavazatot a párttársainál, érdekes módon Biden pedig 20 ezerrel szavazattal előzte meg az elnököt. A Bidenre leadott szavazatok egyes helyeken matematikailag sem jönnek ki az ún. Benford-törvény szerint. Akit érdekel, itt magyarul is elolvashatja a részletes amerikai elemzést. Ez egy régóta alkalmazott módszer világszerte a választások tisztaságának ellenőrzésére, és például 2018-ban, a Fidesz-pártisággal csöppet sem vádolható Index is ennek segítségével állapította meg, hogy nálunk nem volt nyoma semmilyen választási csalásnak.

1947-ben nálunk a kommunisták elcsalták a kékcédulás választást. Halottak ugyan nem szavaztak, de a kommunisták különböző szavazóhelyeken 4-szer 5-ször igen. Akkor még a tömegkommunikáció persze más volt, a távíróállomásokat, rádióadókat kellett birtokolni. Ma az internetes felületeket. Ezt a Facebook megtette a baloldal számára. Akkor is kikérték maguknak, hogy mások csalást kiáltottak. És most is. Ha csak a csalások töredéke is igaz, így lesz elnök Biden, és így tapsol neki a média, ahogy már elkezdte, akkor az végletes csapás a demokrácia intézményére világszerte. Az életünk fölötti irányítást teljesen a kezébe kaparintja a globalista hatalmi elit, akiket egyre kevésbé tudunk leváltani.

Szeretnék valami biztatót írni a végére, de ez már jövő hétre marad. Mert az egész tengerentúli mizériában van egy pozitív üzenet is nekünk, magyaroknak…

Vezető kép:MTI/AP/Evan Vucci