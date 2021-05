“Nem gaz, méhlegelő” – igen, tényleg ezt írták ki Újbudán

“Nem gaz, méhlegelő” – ezzel a felirattal jelent meg egy tábla a XI. kerület egy pontján. Nem parkban, mindössze egy fűvel benőtt sávon az út közepén. No igen, egyszerűbb “zöldpolitikaként” kitáblázni a semmit, mint lenyírni a füvet.