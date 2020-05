Elkapták a dílert, akinek a drogjától megvadult és kiugrott a másodikról egy 17 éves fiatal

Pénteken délután tartott sajtótájékoztatót a rendőrség az ügyben, hogy a hétvégén egy 17 éves fiatal egy I. kerületi házibuliban kiugrott az ablakon. Az üggyel kapcsolatban több embert gyanúsítottként hallgattak ki kábítószer-birtoklás és rongálás miatt; a nyomozás során pedig sikerült kideríteniük, hogy ki volt a díler, akitől a társaság a drogot megvásárolta és amitől az áldozat olyan állapotba került, hogy levetette magát a társasház II. emeletéről.

Balotai Attila ezredes, a BRFK Felderítő Főosztályának vezetője a sajtótájékoztatón elmesélte, hogy szombat este egy balatoni nyaralóban öt kaposvári fiatal és egy érdi fiatal férfi eldöntötték, hogy Budapestre utaznak bulizni; egy internetes alkalmazáson foglalták le a Fő utcában található társasház egyik lakását. Az esti bulihoz később csatlakozott egy érdi fiatal és három budapesti fiatal lány. Zenehallgatás mellett alkoholt és kábítószert is fogyasztottak. Balotai Attila részletezte, hogy még útban Pest felé a társaság egyik tagja egy ismerősén keresztül kábítószert rendelt, a társaság másik tagja pedig este a Kálvin téren átvette a tudatmódosító szert a dílertől. Az alezredes szerint a társaság több tagja is vett be a drogból.

A 17 éves áldozat éjjel egy óra magasságában hirtelen agresszívvá vált, a lakásban törni-zúzni kezdett és összefüggéstelenül beszélt. A fiú egy ajtónak az üvegét is betörte, amitől megsérült, a barátai megpróbálták ellátni a sebeit és mentőt hívtak hozzá. Ezek után csak romlott az állapota, megpróbált kiugrani a második emeleti lakás egyik ablakából; ekkor egy hölgy ismerőse még visszafogta, ám a szorításból kiszabadult, kinyitott egy másik ablakot, levetette magát és a Fő utca járdájára zuhant. A ház aljában lévő éjjel-nappali bolt eladója rohant ki, mert azt hitte, hogy elütöttek valakit; ő hívta ki a járdán fekvő fiúhoz a mentőket. Az eladó kollégája portálunknak elmondta, hogy az éjjel épp dolgozó kollégáját nagyon megrázták a történtek. A társasház két lakója lapunk kérdésére válaszolva elmondta, hogy korábban is tartottak bulit a házban, azonban eddig semmi rendkívüli nem történt és őket is megdöbbentették a történtek.

Balotai Attila arról tájékoztatott, hogy a 17 éves érdi fiatal jelenleg is életveszélyes, válságos állapotban van a kórházban. Ismertette, hogy egyből felmerült a gyanú, hogy a társaságban kábítószert fogyasztottak; a kiérkező rendőrök öt fiatalt állítottak elő azon a tragikus éjjelen. A vizeletvizsgálat megállapította, hogy többük szervezetében THC és amfetamin volt jelen; őket kábítószerbirtoklás miatt hallgatták ki.

Az ezredes kijelentette, hogy kiemelten fontos feladat volt, hogy elkapják a dílert, akit végül szerdán sikerült azonosítani: a 25 éves budapesti férfit csütörtök reggel fogták el a VIII. kerületi lakásában. Az otthonukban volt még a férfi 21 éves barátnője, akinél az elfogás pillanatában kábítószer volt; a két személyt előállították.

A férfit kábítószerkereskedelem megalapozott gyanújával vonjuk eljárás alá és őrizetbe vesszük. A holnapi napon letartóztatására tesz a rendőrség előterjesztést. A lakásában a házkutatás során különböző fajta kábítószereket találtunk, ezeket lefoglaltuk

– közölte az ezredes.

Sajtóinformációk szerint az ablakból kiugró fiatal férfinak eltört a gerince, a koponyájában pedig vérömleny keletkezett és beállt nála az agyhalál.