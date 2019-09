Fegyőr “Migránskupec” András gyakorlatilag Magyarország zsarolására tett ajánlatot

Fekete-Győr András, a Momentum fő követeléskezelője, mert politikai karrierje előtt ezen a sok empátiát igénylő beosztásban próbálta ki magát a poszt-posztmodern politika sármos hercege, visszanyúlt a szakmai gyökereihez, a követeléskezeléshez. Kompromisszumos(!) megoldásként, mint európai tényező azt találta ugyanis javasolni, hogy ha az Európa Tanács megszavazza a kötelező betelepítési (migráns-, terrorista-, volt ISIS-harcos kvótát), akkor azok az országok, amelyek nem akarnak illegális migránsokat befogadni, fizessenek azoknak az országoknak, amelyek igen.

Fegyőr András (hogy találó ragadványneve ne merüljön feledésbe) ezt kompromisszumos megoldásnak nevezi. Biztos a kompromisszum szóval is vannak problémái, hiszen az bizonyosan nem írja le azt az aktust, amikor valakik más nemzetiségű és vallású lakosságot akarnak erővel telepíteni egy országba, de végül beérik készpénzzel is. Ezt a cselekményt inkább a zsarolás, a kényszerítés, a hatalommal való visszaélés fogalmai ragadják meg és nem a kompromisszum kifejezés.

Fegyőr klímakommunista aktivista javaslata egyébként nem csak a hazaárulás fogalmát meríti ki, hanem segít nekünk megérteni a követeléskezelők cizellált lélektanát is. A követeléskezelés ugyanis akkor nyereséges, ha többet szednek ki a delikvensből, mint ami a papírokban írva vagyon, igazán pedig akkor sikeres egy követeléskezelő, ha olyan követeléseket is ki tud fizettetni az áldozatokkal, amelyek nem is léteznek.

Ha megfigyeljük ezt a rövidke videót, láthatjuk, ahogy a nem létező követelés felvillan, százmilliárdokká növekedik és már látjuk, ahogy a dollárjelek formálódnak Fegyőr szembogarán, mert éppen kiszámolta a jutalékát. Testbeszéde pedig megmutatja azt, hogy merre sejti a pénztárt, ahová már vinnék is a fürge, vékony lábacskái. A dolog emberi nyelven megfogalmazva, elszakadva a követeléskezelői zsargontól, úgy állnak, hogy Fegyőr nyugat-európai rablóvezérek követeléseit is befogadja, vagyis jogosnak ismeri el egy magyar párt vezetőjeként, hogy más államok vezetői a magyar szuverenitást a legsúlyosabban sértve korlátlan számú muszlimot akarnak betelepíteni Magyarországra és ennek megtagadását meg értelemszerűen kártérítési, büntetési, behajtási alapnak fogadja el. És még van pofája ezt „kompromisszumnak” nevezni.

Fegyőr András egy követeléskezelő, aki nyugati rablóvezérek Magyarország kirablását célzó követeléseit kezeli, mint helyi kollaboráns.

És mindezt fontosnak tartotta elmondani egy önkormányzati kampány kellős közepén Budapesten. Karácsony Gergely az ellenzék Momentum Mozgalom által is támogatott főpolgármester-jelöltje úton-útfélen hangsúlyozza, hogy ő mindenben ellene kíván menni a kormány politikájának, sőt azt is megígérte már, hogy kikiált valamiféle Budapet-köztársaságot, aminek külön alkotmánya lesz.

(Valószínűleg Budapestre gondolt csak nem mindig sikerül neki helyesen leírni a bonyolultabb szavakat.) Ellátogatott a török fővárosba is, hogy Ankarában az ellenzéki főpolgármester győzelmének fényében sütkérezhessen kicsit.

Az USA-ban vált divattá a gazdagabb és liberálisabb városokban, hogy Trump politikája elleni tiltakozásul migráns-barát városokká nyilvánítják magukat és korlátlanul „bujtatják” a gazdasági menekülteket, mintha nem lenne holnap. (Hogy az Index kedvenc, a klímahiszti fokozására használt szófordulatával éljek.) Karácsony Gergely is lelkes migránsbarát, közel van hozzá, hogy azzal kampányoljon, Budapest csak azért fog befogadni migránsokat, hogy Magyarországnak ne kelljen kifizetnie azt a büntetést, amit a támogatói, a momentumos követeléskezelők javasoltak. Persze azok után, hogy az észlény ellenzéki kampányaktivisták kiposztolták szépen fényképen, amint tiltott adatgyűjtést végeznek a választók között, nem is lenne szabad csodálkoznunk semmin.

Fegyőr követeléskezelő tehát arra kívánja költeni a magyar adófizetők pénzét, hogy abból más országokban finanszírozzák a migránsok letelepítését. A srác akkora profi, hogy a videóban képes azt mondani, hogy:

(más ország befogadja, Magyarország helyett)… és megpróbálja integrálni ezeket a menekülteket.

Megpróbálja! Már nem is a sikeres integrációval kecsegtetik a liberális szavazókat, hanem a próbálkozással!

De a liberális elvek érvényesüléséért, meg a nyugati ideológiai őrületek kivitelezéséért semmi sem drága. Szavazz Karácsony Gergelyre és Fegyőr Andrásra, ők elhozzák neked egyszerre Afrikát, Ázsiát és az iszlámot, nem csak a szomszéd utcába, hanem a szomszéd lakásba is! És persze a te költségedre.

Karácsony Gergely közös ellenzéki főpolgármester-jelölt és Fekete-Győr András, a Momentum elnöke az ominózus tegnapi sajtótájékoztatón. Fotó: Horváth Péter Gyula/PestiSrácok.hu