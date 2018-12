Itt a bizonyíték, így avatkozik bele a Facebook a magyar választásba (is)!

Óriási vihart kavart az a szerdai hír, hogy a Facebook kicenzúrázta Lázár János videóját, amiben arról a köztudomású tényről beszélt, hogy az elképesztő számú migráns miatt Bécs már nem hasonlít régi önmagára. Ám messze nem ez volt az első eset, amikor a Facebook magukat törvények fölött állónak képzelő, rejtőzködő cenzorai beavatkoztak a magyar közéletbe, így végső soron a választások kimenetelébe. A PestiSrácok.hu most bizonyítékot szerzett arra, hogy a hivatalosan Írországban székelő európai Facebook-központ megbízható és megbízhatatlan kategóriába sorolja a magyar hírportálokat. Utóbbiakat – köztük lapunkat – karanténba helyezi és igyekszik elzárni az olvasóitól, amit az egyik Facebook alkalmazott a PestiSrácok.hu-nak be is vallott. Koltay András médiajogász, egyetemi tanár szerint a Facebook (és több más internetes világcég) kiszervezi magát az állam és a bíróságok felügyelete alól és bekebelezi a nyilvánosságot.

Emlékezetes, hogy nemrég napokra letiltották a 888.hu és a PolgárPortál Facebook-oldalát, de a PestiSrácok.hu szerkesztői is rendszeresen kénytelenek szembesülni Mark Zuckerberg gondolatpribékjeinek önkényével. Portálunk mindenben aláveti magát az uniós és a magyar jogszabályoknak és a médiahatóságnál is regisztráltatta magát, mégis rendszeresen felfüggesztik szerkesztőinket, karanténba helyezik posztjainkat, letiltják promócióinkat, mitöbb: még viccelődésre is marad idejük, hiszen a PestiSrácok.hu tevékenységi körét a rendszer ennek a hétnek az elején “hír- és médiaoldalról” “politikai szervezetre, kormányzati szolgáltatásra” módosította. (Szerencsére első meglepetésünk után sikerült helyreállítani az eredeti kategóriát.)

Ez a balliberális oldalon elterjedt megbélyegzés kétséget kizáróan magyarul tudó, a magyar közéletet ismerő cenzorokra vall, pedig a Facebooknak hivatalosan nincsenek magyarországi alkalmazottjai. A felügyeletet Írországból látják el és a promócióra kifizetett százezrekről is – kikerülve a magyar adóhatóságot, köztük az itthon kötelező 7 százalékos reklámadót – egy dublini címről állítanak ki elektronikus nyugtát. Deutsch Tamás fideszes EP-képviselő szerint evvel egyébként tönkrevágják a magyar reklámpiacot, de ez egy másik probléma. A Zuckerberg-galaxis tehát nemes egyszerűséggel kivonja magát a magyar médiahatóság és a sajtóra vonatkozó törvények alól.

Promóció nélkül egy híroldal halott a Facebookon

Ráadásul közismert, hogy a Facebook az év elején – országra szabott módon – teljesen átírta a bejegyzések, hírek terjedésének algoritmusát, aminek következtében a közéleti témák háttérbe szorultak és gyakorlatilag még a követői körhöz is csak akkor jutnak el, ha azokat sok ezer forintos promócióval erősítjük meg. Csakhogy a promóciót ellenőrzésnek vetik alá, ami a kormánypárti narratívát erősítő hírek, vagy a migránsokról szóló negatív információk esetében gyakran elutasítással végződik. Az Origo.hu is megírta, hogy a promócióit rendszeresen törlik, de olyan extrém helyzetek is előfordulnak, mint amikor a kommunizmus áldozatainak emléknapján arra hivatkozva utasították el a Köbli Norberttel, az Örök tél című Gulág-dráma forgatókönyvírójával készített 061.hu-interjúnk promotálását, hogy az olyan bejegyzést reklámoz, amely “negatív élményt okoz” az olvasónak. Valóban, minthogy a Gulág 800.000 magyar számára igencsak negatív élmény volt… Mégis kíváncsiak lennénk rá, hogy a minden bizonnyal magyar anyanyelvű cenzor ezt meg merné-e csinálni egy holokausztfilm reklámjával?

Természetesen minden promóciónk elutasítását, szerkesztőink letiltását az erre rendelkezésre bocsátott együgyű párbeszédpanelen megpanaszoljuk, ám a Facebook rendszerint válaszra sem méltat bennünket, miközben a Zuckerberg-platformnak más országokban látható arca van. Angela Merkel német kancellár kezdeményezésére például a német kormány bűnözőknek kijáró rajtaütéssel és több ezer eurós büntetéssel sújtja az Fb-n “gyűlöletbeszédet” posztolókat. Persze a gyűlöletbeszéd valójában a migráció és a migránsok bűncselekényeinek bírálását jelenti. A Facebook cenzúrázását Zuckerberg és Merkel ráadásul egy Soros Györgyhöz köthető szervezetre, az International Fact-Checking Network-re bízta, miként a 888.hu tavaly felhívta rá a figyelmet. Ilyen fajta bizalmas viszony persze a “populista-fasiszta” magyar jobboldali kormányzatnak nem jár ki, hiszen amint az Origo.hu a héten (a PS-hez hasonlóan) megtudta: a Facebook regionális vezetői kizárólag a hazai ellenzéki vezetőkkel folytattak bizalmas megbeszélést a választási kampány feladatairól.

Homokszem került a gépezetbe, “Philip” elkotyogta a titkot!

Mégis homokszem kerülhetett a gépezetbe, amikor a PestiSrácok.hu-t először a +353-1-259-9693-as írországi telefonról, majd egy, az esethez generált @support.facebook.com-os mailcímről megkereste egy magát csupán “Philipként” bemutató, angolul és tört magyarsággal beszélő férfi, azt állítva, hogy ő lesz a mi hirdetésoptimalizálási menedzserünk. Rögtön azt válaszoltuk, hogy mindez remek, de az optimalizálás előtt a karanténból kéne kiengedni a portált, hiszen miközben a Facebook összes azonosítási követelményének (telefonszám, cím, biztonságos elérés, sőt, magyar médiahatósági regisztráció beküldése) eleget teszünk, a 444.hu-HVG.hu-24.hu etc. társaság híreivel szemben a mi promócióink 12-24 órán át ellenőrzésre várnak, majd sokszor furcsa indoklással a kukába kerülnek. “Philip” az első levélváltáskor naivan megnyugtatott bennünket, hogy ez valami tévedés lehet, hiszen valóban megfelelünk minden előírásnak, azonnal rákérdez. Majd az egyre terebélyesebb csevegés furcsa fordulatot vett (a levelet lefordítottuk):

Kedves Bori! Értem a frusztrációját ebben a kérdésben. Tudom, hogy elképesztően frusztráló, éppen ezért mindent megtettem azért, hogy megoldást találjak a gondjukra. Mégis, az a Facebook belső eljárásrendje, (policyje), hogy csak azok a honlapok, amelyeket igazoltunk, és ellenőriztünk alkalmasak arra a lehetőségre, amelyet Ön kérelmezett. Én megpróbáltam keresztülvinni az ügyüket a belső csapaton, de sajnos sikertelenül. Sajnos többet nem tehetek Önökért. Sok szerencsét kívánok a továbbiakban, Philip.

Valóban “elképesztően frusztráló”, hogy a Facebook “belső csapata” megbízható és megbízhatatlan kategóriába sorolja a magyar hírportálokat! A megbízhatatlan kategóriából a beskatulyázott portál tehát nem kerülhet ki, hiába felel meg az EU és Magyarország összes médiával kapcsolatos jogszabályának, hiába veti alá magát minden jogi eljárásnak és hiába tesz eleget maradéktalanul a Facebook házirendjének (Philippel ezt részletesen végigvettük és a PestiSrácok.hu fb-oldala minden kritériumot teljesített.) Mondjuk ki: Zuckerberg platformja világnézeti alapon kategorizál! Hol marad a versenysemlegesség, hol maradnak a fogyasztói jogok és a jogorvoslathoz való jog? Ezt megkérdeztük a téma avatott szakértőjétől, Koltay András médiajogásztól, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanárától:

Koltay András: A médiapiac és a nemzetállami nyilvánosság bekebelezése folyik!

A nagy online platformszolgáltatók (elsősorban a social media és videomegosztó oldalak) és az őket érintő szabályozási kérdésekhez viszonyulni kénytelen állam kölcsönös skizofréniában szenved – érvelt a PestiSrácok.hu kérdésére Koltay András. Kifejtette: Miközben az államok igyekeznek rászorítani e szolgáltatókat arra, hogy bizonyos véleményeket (gyűlöletbeszéd, gyermekekre veszélyes, vagy személyiségi jogokat sértő felhasználói tartalmak) tüntessenek el szolgáltatásaikból, ezek jogsértő jellegének megítélését rábízzák magukra a szolgáltatókra, így lényegében „kiszervezik” az állam (bíróságok) jogalkalmazási monopóliumát magánkezekbe. Eközben az érintett szolgáltatók a saját maguk alkotta szabályzataiknak megfelelően szintén szelektálnak a tartalmak között, döntve arról, hogy mit törölnek, kit némítanak el, és milyen tartalmat tolnak felhasználóik elé. Ezzel lényegében egyfajta „pszeudo-jogrendszert” működtetnek, amelynek van saját kódexe, jogalkalmazása és szankciórendszere, továbbá viszonyulása a vélemények pluralizmusának kérdéséhez – mindezt egy magántulajdonú virtuális téren belül.

A médiajogász így folytatta: A nagy online platformok tehát két különböző logika alapján is végzik a tartalmak szabályozását, naponta, tömeges mértékben világszerte. Ezen felül e szolgáltatóknak politikai agendájuk is van, a médiapiac és a nemzetállami nyilvánosság bekebelezése gazdasági érdekeiken túl világnézeti megfontolásaik terjesztését is szolgálja.

Miközben az internet alig húsz éve a véleményekhez való korlátlan hozzáférést ígérte, a véleménymonopóliumok kialakulásának ma nagyobb a veszélye, mint korábban bármikor.

A nemzetállamok pedig részben tehetetlenül nézik végig, amint jogrendszerük erodálódik, a nyilvánosság védelmét célzó alkotmányos szabályaik kiüresednek, részben pedig önként is átadják a jogalkalmazási feladataik egy fontos részét a nagy technológiai óriások számára. Amíg korábban az állam és polgárai viszonyában kellett biztosítani az egyéni szabadság védelmét, korlátokat állítva előbbi elé, úgy az online térben az alapvetőnek számító hármas viszonyrendszerben (állam, polgárai és a szolgáltatók) kellene az emberi jogok évszázadok alatt kiforrott elveinek, szabályainak alkalmazását továbbörökíteni – ez lesz várhatóan a médiajog következő évtizedeinek nagy feladata – mondta el Koltay András.

Így cselezze ki a cenzúrát! Tisztelt Olvasónk, ha Ön a Facebook-karantén ellenére folyamatosan értesülni szeretne a legfontosabb híreinkről, kérjük:

1) Engedélyezze a böngészőjének, hogy a PestiSrácok.hu értesítéseket küldjön a fontos cikkekről. (Csak az “exkluzív” rovatból küldünk naponta 4-8 értesítést. Ha korábban elutasította, a böngésző beállításainál keressen rá a Tartalombeállítások/Értesítések menüpontra és oda vegye fel a https://pestisracok.hu címet.)

2) Töltse le a telefonjára (a Play vagy az iTunes gomb segítségével) a PestiSrácok applikációt, amely kis helyet foglal, mentes az előugró reklámoktól és igény esetén az exkluzív, a forró drót, a blogtér és a 061.hu híreiről is értesítést küld.

3) Keresse fel a PestiSrácok.hu Facebook-oldalát, majd kattintson a borítókép alatti „Követem” gombra, és válassza ki a „Megjelenítés elsőként” opciót, hogy továbbra is láthassa saját falán a PS híreit!

Köszönjük bizalmukat!

Vezető montázs: libertyfriends.blogspot.hu