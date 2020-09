Lenyúlásból 5-ös: a Budapest fejlesztéséért felelős helyettes államtitkár kiosztotta a mások érdemeivel dicsekvő Karácsonyt

– kezdte észrevételeit a helyettes államtitkár, majd megjegyezte, hogy erről a bizonyos képről két ember is hiányzik, akiket a nagy eseményre meg sem hívtak: Tarlós István és Tóth József. Ha Tóth polgármester úr ott is volt esetleg, a sajtónyilvános képről valamiért lemaradt.

A főváros vezetése úgy tűnik rájött: saját ötletek, illetve a megvalósítási képesség híján sokkal egyszerűbb mások fejlesztéseit lenyúlni. Igen innovatív és kreatív gondolkodásra valló megoldás. Ha már a fonódó budai villamos, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, az Orczy kert, a Szépművészeti Múzeum Román Csarnoka, vagy épp a Millenárison elkészült 2,8 hektár új zöldterület átadásáról le is késtek, elkeseredni azért nincs ok. Hiszen itt van mindjárt a Szentkirályi Alexandra (még főpolgármester helyettesként) és Fürjes Balázs által megálmodott, a Miniszterelnökség 2,1 milliárd forint összegű támogatásával Budapesten megvalósult hét családi sportpark. Az utolsó bő egy hónap múlva készül el Újbudán. Épp csak át kell adni. Vagy a Ligetben az egykori Felvonulási tér alatt elkészült mélygarázsban megvalósult 80 férőhelyes, biciklisták számára öltözővel kiegészült, kulturált kerékpártárolót is átadják idén ősszel; ott is lehet még keresnivaló. Tavasszal pedig a Hungexpo színvonalas, új konferenciaközpontját is át lehet adni. De kár lenne megállni a városhatárnál, hiszen Szegeden átadásra vár a gyönyörűen megújult Móra Ferenc Múzeum, ha Botka Lászlót szépen megkérik, lehet hogy odaengedi őket, sőt, talán még ollót is ad kölcsön egy szegény, kivéreztetett város vezetőinek. Ja, és Kaposvárott is mindjárt kész a jelentős kerékpáros fejlesztésként megvalósult intermodális csomópont. Tényleg jól néz ki, érdemes lenne oda is szervezni egy jó kis átadót, méghozzá gyorsan, mielőtt még Szita Károly észbe kap. Sőt, ha igazán nagyot mernének álmodni, akár a repülőre is érdemes felülni, hisz Londonban, Kaposvárnál alig fél órával messzebb hónapokon belül átadják a város keleti és nyugati felét a föld alatt több vágánnyal összekötő, sok százezer óra napi utazási idő megtakarítását eredményező vasúti giga-projektet, a Crossrailt, Pár repülőjegy, egy telefon Sadiq Khannak, és már csattoghat is az olló! Ezután pedig a határ tényleg a csillagos ég