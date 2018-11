Metrófelújítás: beégett a káoszt vizionáló ellenzék és a liberális sajtó

Hetek óta károg az ellenzék és az ellenzéki média, a főváros teljes megbénulását vizionálva a 3-as metró felújítása miatt. Rossz hír a huhogóknak, hogy elmaradt a várt káosz. Ahol torlódás volt, ott sem a metró leállítása, hanem balesetek miatt. November 6-tól előreláthatóan három évig tart a 3-as metró felújítása. Már a hétvégén elindultak a pótló járatok, hétfőtől pedig lezárták a metróvonal Újpest-központ és Lehel tér közötti északi szakaszát. Hétköznapokon 1:30 és 20:30 között Kőbánya-Kispest és a Lehel tér között közlekedik metró, esténként és a hétvégéken pedig a teljes vonalon pótlóbuszok járnak, 45 percenként.

A BKV közleménye szerint hét közben 59 csuklós, hétvégéken 80 autóbuszt állítottak be. Így is lehetnek fennakadások a közlekedésben a 3-as metró felújítása miatt, többek közt azért mert a több helyen meg kellett változtatni a megszokott forgalmi rendet.

A Váci úton buszsávot kellett kijelölni, a pótlóbuszok zavartalan haladása miatt. Az utazási idő így is lényegesen hosszabb lesz mint metróval. A III. és a XV. kerületben is áthangolták a közlekedési lámpákat, hogy azok a délutáni csúcsidőben ritkábban váltsanak. Megerősítették a kötött pályás közlekedést több vonalon is. Többek közt a Keleti pályaudvarig közeledő buszok, trolik is gyakrabban járnak.

Bár az ellenzéki pártok már előre közlekedési káoszt jósoltak, prognózisuk nem jött be. Hétfőn a legnagyobb reggeli csúcsban sem voltak komolyabb fennakadások – ahol igen, ott nem a forgalomrend változás, hanem balesetek miatt.

Jól jellemzi a helyzetet, hogy az összes ellenzéki még a 444.hu is elismerte, hogy nem fulladt káoszba a 3-as metrófelújítás első napja. Idézik Horváth Csaba élő bejelentkezését az ATV reggeli műsorában. Nem kicsit sült fel a szocialista politikus, aki az Árpád-híd mellől magyarázta, hogy itt hamarosan mekkora dugó és fennakadás lesz. A műsorvezető, Vujity Tvrtko hívta fel a figyelmét, hogy a mögötte futó képen nem igazán ez látszik – mire Horváth Csaba kínos magyarázkodásba kezdett.

Tarlós István főpolgármester a TV2 Mokka című műsorában azt mondta, ekkora felújítást nem lehet észrevétel nélkül lebonyolítani. Ugyanakkor hiába reménykedtek sokan, hogy a felújítás megindulásával napokig beszélhetnek arról, hogy közlekedési káosz van. Hozzátette, hogy a 3-as metró északi szakaszának felújításával egy év alatt végeznek. Három év elteltével pedig a fővárosiak egy olyan 3-as metrón utazhatnak, ami 25-30 évre korszerűnek mondható és biztonságos tömegközlekedést biztosít.

Vezető kép: MTI