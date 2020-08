Michelle Obama elmondta: bár Biden rettenetes alelnök volt, elnöknek tuti jó lesz

Barack Obama felesége, az egykori First Lady, a demokraták négynapos elnökjelölt-állító konvenciójának első napján kritizálta a jelenleg regnáló elnököt. Hosszas beszédében többek közt elmondta: bezzeg mikor a férje volt az elnök, akkor mindenki jobban élt (mármint ugye Amerikában, a Közel-Kelet nem számít). Azt is elmondta, a férjével karöltve küzdöttek azért, hogy az ebola ne legyen világjárvány, emellett persze kijátszotta az afroamerikai nő-kártyát is, mondván, ha ő mond valamit, akkor az biztosan úgy is van.

A négynapos, a koronavírus-járvány miatt teljes egészében virtuálisan zajlik a demokraták jelöltállító eseménye. A Demokrata Párt konvenciója a wisconsini Milwaukee-ban kezdődött helyi idő szerint hétfőn este. Ezen az eseményen döntenek véglegesen a párt elnökjelöltjéről, aki a jelenlegi elnök, a republikánus Donald Trump kihívója lesz a november 3-i választáson. Noha Biden az egyetlen jelölt, a konvenciónak formálisan is meg kell szavaznia őt. Több prominens demokrata is jelen lesz, és Bident támogatja majd az eseményen. A demokraták elnökjelöltje mellett Michelle Obama is kampányolt – írja az Euronews. Az egykori First Lady hosszú beszédben fejtette ki, hogy miért gondolja úgy, Trump nem megfelelő az elnöki pozícióra, hiszen neki, mint Barack Obama feleségének, nagy a hozzáértése a témához.

Trump rossz elnök az ország számára, és a dolgok csak még rosszabbak lesznek, ha Önök nem teszik félre nézetkülönbségeiket, és nem Joe Bidenre szavaznak

– fogalmazott az egykori elnök felesége.