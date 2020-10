Milliók adatait gyűjtötte össze egy hírszerzéshez köthető kínai cég, több fideszes és ellenzéki politikus a célszemélyek között

Politikusoktól és családtagjaiktól jelenlegi és volt diplomatákon, állami cégvezetőkön át kis startupok alapítóiig több mint hétszáz magyar név tűnik fel abban az adatbázisban, amely egy államközeli kínai cégtől szivárgott ki még szeptemberben – írta meg a telex.hu. A portál szerint megoszlanak a vélemények, hogy mennyire veszélyes a Zhenhua Data világszerte több millió ember jórészt nyilvános információit összegyűjtő adatbázisa, de a szakértők hozzáteszik, hírszerzési célokat szolgáló gyűjtemény ritka betekintést ad a kínai adatipar működésébe. Most kiszivárogtak a magyar érintettek nevei.

Orbán Viktor miniszterelnök egyik lánya, Varga Judit igazságügyi miniszter, Kubatov Gábor fideszes pártigazgató, Kunhalmi Ágnes MSZP-s országgyűlési képviselő, Gyöngyösi Márton jobbikos EP-képviselő, Pálinkás József, a Magyar Tudományos Akadémia volt elnöke, Molnár Zsolt, a szocialisták pártigazgatója, Hagyó Miklós volt főpolgármester-helyettes és Kuncze Gábor volt SZDSZ-elnök neve is szerepel azoknak a magyar közéleti személyiségeknek a listáján, akik szerepelnek abban az adatbázisban, amely egy államközeli kínai cégtől szivárogtak ki – derül ki a Telex cikkéből. Először szeptember közepén, Ausztráliában robbant a hír, miszerint a Shenzhen Zhenhua Data Information Technology adatelemző cég mintegy 2,4 millió emberről gyűjt nagyüzemben információt. Akkor elsősorban brit, ausztrál, amerikai megfigyeltekről lehetett olvasni, de kiderült az is, hogy a kínai vállalat egészen egzotikus helyeken élők után is kutakodott. Felbukkantak például a listán a csendes-óceániai Tonga egyik rendőrtisztjének családtagjai is. Október elején a botrány Magyarországot is elérte.

A Szabad Európa hírportál közölte, hogy 710 magyar állampolgárról, köztük közszereplőkről gyűjtött adatokat a kínai vállalat. A botrány kitörése óta a vállalat weboldala nem elérhető, a kínai Baidu keresőn azonban találni róla információt. A céget 2018-ban alapították, tevékenységi köre meglehetősen sokrétű. Szoftverfejlesztéssel, programozással, kutatásfejlesztéssel foglalkoznak, de a cégadatbázis szerint a mesterséges intelligencia fejlesztése és a tömeges adatgyűjtéshez nélkülözhetetlen, úgynevezett big data elemzés, tanácsadás is a tevékenységi körükhöz tartozik.

A cég által begyűjtött adatok körülbelül 80 százaléka származik nyílt, szabadon hozzáférhető online forrásokból: különféle közösségimédia-felületekről, olyan üzleti aggregátor oldalakról, mint a Crunchbase vagy a Factiva, illetve a médiából és bűnügyi nyilvántartásokból. Az adatbázisban szereplők nagy részéről csak ilyen, saját maguk által megosztott adatok találhatók. Ugyanakkor a közösségi oldalakon hiába nyilvános sok adat, ezek tömeges begyűjtését és felhasználását a közösségi cégek szabályzata kifejezetten tiltja. A nagy amerikai közösségi cégek mind meg is erősítették, hogy a Zhenhua Data sem hozzáférést, sem engedélyt nem kapott az adataik leszüretelésére, amit el is ítélnek. Az adatok maradék 20 százaléka offline vagy nehezen hozzáférhető online forrásokból származik, de jórészt szintén olyan adatokról van szó, amelyeket a felhasználók osztottak meg a közösségi oldalakkal vagy hirdetőkkel, még ha nem is feltétlenül nyilvánosan – írja a portál, amely több nevet is közzétett, akik a listán szerepelnek, Orbán Viktor egyik lányától Botka László feleségéig számos politikusi családtag is szerepel az adatbázisban, de őket nem írták le, hiszen nem közszereplők.:

Kubatov Gábor Fidesz-pártigazgató

Budai Gyula korábbi államtitkár, miniszteri biztos;

Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóirodát vezető helyettes államtitkár;

Varga Judit igazságügyi miniszter;

Nagy István agrárminiszter;

Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója;

Kovács József nemzeti információs államtitkár, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat volt főigazgatója;

Beneda Attila család- és népesedéspolitikáért felelős helyettes államtitkár;

Szeneczey Balázs, 2012-től 2018-ig Budapest városfejlesztésért felelős főpolgármester-helyettes volt, ezután a Kiemelt Kormányzati Beruházások Központjának (a Vitézy Dávid vezette Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt. jogelődjének) vezérigazgatójaként dolgozott;

Soltész Miklós (KDNP) egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár

Gondos Judit közigazgatási államtitkár;

Dukai Miklós önkormányzati helyettes államtitkár

Kovács Zoltán fideszes országgyűlési képviselő, 1990 és 2011 között Pápa polgármestere, 2014 és 2018 között a Miniszterelnökség államtitkára;

Michl József fideszes tatai polgármester;

Mátrai Márta (Fidesz), az országgyűlés háznagya;

Kunhalmi Ágnes, az MSZP társelnöke;

Molnár Zsolt, az MSZP pártigazgatója, az országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának tagja;

Horváth Csaba, Zugló MSZP-s polgármestere;

Hiller István, az MSZP korábbi elnöke, egykori oktatási és kulturális miniszter;

Szitka Péter, Kazincbarcika MSZP-s polgármestere;

Burány Sándor, a Párbeszéd frakciójában ülő MSZP-s politikus;

Gerstmár Ferenc, LMP, veszprémi önkormányzati képviselő, korábban a pártja belügyi kabinetvezetője;

Gyöngyösi Márton, jobbikos európai parlamenti képviselő, a párt elnökhelyettese.

Kubatov Gábor Fidesz-pártigazgató, maga is ismert listázó;

Budai Gyula korábbi államtitkár, miniszteri biztos;

Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóirodát vezető helyettes államtitkár;

Varga Judit igazságügyi miniszter;

Nagy István agrárminiszter;

Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója;

Kovács József nemzeti információs államtitkár, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat volt főigazgatója;

Beneda Attila család- és népesedéspolitikáért felelős helyettes államtitkár;

Szeneczey Balázs, 2012-től 2018-ig Budapest városfejlesztésért felelős főpolgármester-helyettes volt, ezután a Kiemelt Kormányzati Beruházások Központjának (a Vitézy Dávid vezette Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt. jogelődjének) vezérigazgatójaként dolgozott;

Soltész Miklós (KDNP) egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár

Gondos Judit közigazgatási államtitkár;

Dukai Miklós önkormányzati helyettes államtitkár

Kovács Zoltán fideszes országgyűlési képviselő, 1990 és 2011 között Pápa polgármestere, 2014 és 2018 között a Miniszterelnökség államtitkára;

Michl József fideszes tatai polgármester;

Mátrai Márta (Fidesz), az országgyűlés háznagya;

Kunhalmi Ágnes, az MSZP társelnöke;

Molnár Zsolt, az MSZP pártigazgatója, az országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának tagja;

Horváth Csaba, Zugló MSZP-s polgármestere;

Hiller István, az MSZP korábbi elnöke, egykori oktatási és kulturális miniszter;

Szitka Péter, Kazincbarcika MSZP-s polgármestere;

Burány Sándor, a Párbeszéd frakciójában ülő MSZP-s politikus;

Gerstmár Ferenc, LMP, veszprémi önkormányzati képviselő, korábban a pártja belügyi kabinetvezetője;

Gyöngyösi Márton, jobbikos európai parlamenti képviselő, a párt elnökhelyettese.

További nevek és a teljes cikk itt olvasható.