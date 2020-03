A radikális iszlamista szervezet New York-i aktivistája, Bahgat Saber március elején töltött fel az internetre egy videót, amelyben nyíltan arra uszította hittársait, hogy ne haljanak meg egyedül, előbb fertőzzenek meg mindenkit.

Bárki is van közöttetek aki influenzás, lázas vagy megfázott, sétáljon be a rendőrségre, vagy az ügyészi hivatalba, vagy a bíróságra. Ha katona vagy, akkor lépj be a védelmi minisztériumba és rázz kezet a katonaság és a rendőrség összes tábornokával. Ugyanez vonatkozik az igazságszolgáltatási rendszerre, amely támogatja Sisi kormányát (Abdel Fattáh Al-Sisi elnök). Menj el a Media Production City-be, rázz kezet a színészekkel, üzletemberekkel. Ha megfertőződtél a koronavírussal miért halnál meg egyedül? Állj bosszút a nők tiszteletére, állj bosszút a börtönben lévő emberekért és az elnyomottakért”