Országgyűlés – Az uborkaszezon közepén lángosozott egy jóízűt az ellenzék

Alig több mint fél órát kapott az ellenzék az Országgyűlés hétfői, rendkívüli ülésnapján balatonozni, lángosozni és mészároslőrincezni, mivel olyan kevesen voltak, hogy még a napirend elfogadásához sem volt meg a határozatképességük. Nem volt azonban hiábavaló a mutatvány, mert Kocsis-Cake Olivio például olyan fontos körülményt világított meg, hogy a Balatonnál és a Velencei-tónál személyesen a Lőrinc szedi a sápot a leterített törölközőkért. Gyurcsány Ferenc a szokásosnál is egy kicsit mélyebb, reszelősebb hangon közölte, hogy Magyarországnak züllött kormánya van, majd a DK vezetője az épp a családja által einstandolt Indexet is elsiratta, természetesen a sajtószabadsággal együtt. Az MSZP elnöke az Igazi Demokrácia érdekében megszüntetné a köztársaságot, és megtudhattuk azt is, hogy a hetente a felére zsugorodó Jobbik 2022-ben kormánytényező lesz.

Megnyitotta a Magyar Országgyűlés hétfői, rendkívüli ülésnapját Latorcai János levezető elnök, a napirend előtti felszólalásokat Kocsis-Cake Olivio kezdte, a Párbeszéd képviselője szerint a kormánypárti frakciók gyávák ahhoz, hogy asszisztáljanak az ellenzék bohóckodásához. A második összetett mondatra Kocsis már a lezárt Balatonhoz és a Velencei-tóhoz is eljutott, megtudhattuk, hogy mindkét helyen személyesen Mészáros Lőrinc szedi a sarcot a leterített törölközőkért. Kocsis-Cake Olivio szerint a “tudjukkik” azért építik be teljesen mindkét tavat, hogy aztán a Lőrinc ott egy több ezer hajóból álló armadát hozzon létre, azt sajnos nem részletezte, hogy ezzel mi lenne a Lőrinc célja. Belehallgathattunk a megfizethetetlen lángosok misztériumkörébe is, illetve abba, hogy a lángos-gate az Orbán-kormány bukásához vezet legkésőbb 2022-ben.

Az LMP részéről Ungár Péter visszatért az ellenzék által kicsikart ülésnap fő témájához, ahhoz, hogy szerintük az Orbán Viktor által kiharcolt plusz hárommilliárd eurós uniós pénz valójában ordító veszteség. Ungár ugyan ezzel kezdte mondandóját, de végül csak annyit árult el, hogy Orbán kamuzöld politikus, erre az a bizonyíték, hogy jóban van Angela Merkellel. Ungár szerint a nagy német multiknak – Audi, BMW, Mercedes – nincs keresnivalójuk Magyarországon, a kormánynak inkább a kis és -középvállalkozásokkal kellene stratégiai szövetséget kötnie.

Gyurcsány: Magyarországnak züllött kormánya van

Magyarországnak züllött kormánya van – lebbentette fel a fátylat a kissé másnaposnak tűnő Gyurcsány Ferenc, aki a nemrég elhunyt cigány polgármester, Bogdán László halálával kívánta alátámasztani mondanivalóját. Bár a rendkívüli ülésnapot Gyurcsány kezdeményezte, érezhetően nem sok mondanivalója maradt, mire eljött a nagy pillanat. Vidnyánszky Attila kinevezése a Színház és Filmművészeti Egyetem élére Gyurcsány szerint az egész magyarságtól elvette a színházba járás lehetőségét. Nem maradt ki az Index körül az épp Gyurcsányék által gerjesztett habverés sem, Ferenc elárulta, hogy nem mindig tetszettek neki sem a portál írásai, na de akkor is a kormány szüntette meg a sajtószabadságot 125779964632188654621-szerre is – éreztette Gyurcsány Ferencné férje. Gyurcsány Ferenc felszólalásából fájóan hiányoztak a megfizethetetlen lángos jelentette ellenzéki folklórelemek.

Az MSZP a köztársaságot szüntetné meg, a Jobbik az EU-t

Tóth Bertalan balatonozással kezdte, lángosozással folytatta, volt beszédében Index, oktatás, egészségügy, színművészeti, megfojtott önkormányzatok, nemlétező köztársaság. Utóbbi esetében elhangzott egy freudi elszólás is: Tóth szerint a köztársaságot meg kell szüntetni.

Brenner Koloman a Jobbik új szinkronhangjaként elárulta, hogy Orbánék Brüsszelben totális vereséget szenvedtek, majd sértődötten bevédte azokat a libernyákokat, akiket a miniszerelnök libernyákoknak nevezett. Brenner egy kis kitérővel visszakacsintott pártja néppártosodó időszakára, amikor multizott egy jóízűt, éreztetve, hogy a sok-sok magyart foglalkoztató multik miatt nem élnek jól a magyarok. A kissé káoszba fúló beszédében a képviselő a megszűnő Európai Unióról is szót ejtett, majd elárulta, hogy a hetente a felére zsugorodó Jobbik két év múlva kormánytényező lesz.

Latorcai János jelezte, hogy a napirend előtti felszólalások után a napirendről kellene szavazni, majd kifejtette, hogy a maroknyi megjelent ellenzéki képviselő nem jelent határozatképességet. Ez némi értetlenséget váltott ki az ellenzék köreiben, amelyre válaszul a levezető elnök határozottan szép napot kívánt mindegyiküknek, és berekesztette az ülést.

