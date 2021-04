Riasztóak a holland koronavírus-adatok: 75 százalékkal többen hunytak el, mint amit a hatóságok közöltek

Mint arról korábban már beszámoltunk, riasztóak a holland járványügyi adatok, ráadásul arra is fény derült, hogy 75 százalékkal magasabb a halálos áldozatok száma annál, mint amit a holland hatóságok közöltek – erről írt az Origo.

Jól látszik, hogy a Rutte-kormány elrontotta a korlátozó intézkedéseket, annak ellenére, hogy jelentősen nőtt a fertőzöttek száma, kijárási tilalmat léptettek életbe – olvasható az Origo összefoglalójában. Fény derült arra is, hogy 75 százalékkal magasabb a halálos áldozatok száma annál, mint amit a holland hatóságok közöltek. Legalább 20 300 ember halt meg a koronavírus következtében 2020-ban, ami sokkal több, mint amit korábban az adatok jeleztek – írta április 12-én a Neokohn.hu, az NLTimes írása nyomán, amely a Holland Statisztikai Hivatal (CBS) adataira hivatkozott.

A CBS szerint a végeredmény így 75 százalékkal magasabb, mint a holland kormány egészségügyi hivatala (RIVM) által 2021 elején közzétett szám, és több mint kétszer annyi, mint ahányan Magyarországon életüket veszítették. Január 1-jén az RIVM 11 391 főt azonosított, akik a koronavírus-fertőzés következtében hunytak el. A CBS szerint az lehet az egyik ok, hogy az önkormányzati egészségügyi irodának (GGD) nem kötelező jelentenie a koronavírusos haláleseteket az RIVM számára – írja az Origo. Ha nem lett volna elegendő, hogy fény derült erre, április 2-án leállították az AstraZenecával történő oltakozást a 60 év alattiak körében.

Forrás: Origo; Kiemelt kép: MTI/EPA/ANP/Evert Elzinga