Szerdára elérheti a két és fél milliót a beoltottak száma Magyarországon

Folyamatosan zajlik az oltás, a beoltottak száma 2 432 313 fő, közülük 922 886 fő már a második oltását is megkapta. Várhatóan ma éjfélig, legkésőbb a szerda délelőtti órákban meglehet a két és fél milliomodik beoltott. 1890 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 691 743 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma – írja a koronavirus.gov.hu. Elhunyt 170 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 22 098 főre emelkedett.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 418 568 fő, de az aktív fertőzöttek száma is már 251 077 főre emelkedett. 12 007 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 1440-en vannak lélegeztetőgépen – írta a koronavirus.gov.hu. Az oltás a húsvéti ünnepek alatt is folyamatos volt. Magyarország Európában kiemelkedően teljesít, hazánk a második az uniós oltási ranglistán. A magyar lakosság 24,2%-a már kapott oltást, szemben az uniós 12,7%-os átlaggal. A veszélyeztetettségük miatt továbbra is a regisztrált idősek oltása van elől a sorban, az eddig regisztrált 65 év felettiek 85%-a már megkapta az oltást. Szombattól Budapesten a háziorvosi rendelők és a kórházi oltópontok mellett már a szakrendelőket is bevonták az oltásba, a kijelölt 18 szakrendelőben ma is oltják a fővárosi háziorvosok által szervezett regisztráltakat. A beoltottak száma rövidesen eléri a 2,5 milliót, ezt követően a 144/2021-es kormányrendelet értelmében megkezdődik a lépcsőzetes újraindítás.

A fenti kormányrendelet értelmében a kijárási tilalom az este 10 óra és reggel 5 óra közötti időszakra módosul. Az üzletek, köztük a március 8-a óta zárva tartó üzletek újfajta, négyzetméter alapú szabályok mentén ugyan, de nyitva lehetnek. Átlagosan 10 négyzetméterenként 1 vásárló lehet az üzletben az új szabályozás szerint. A szolgáltatásokkal kapcsolatos ideiglenes védelmi intézkedések megszűnnek, így kinyithatnak a fodrászok, kozmetikák és más szolgáltatók. A vendéglátóhelyiségek ugyanakkor továbbra sem nyithatnak ki normál üzemben, csak az ott dolgozók tartózkodhatnak ezekben az egységekben. Csak az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása érdekében, az ehhez szükséges időtartamig mehetnek be az éttermekbe a vendégek. A pedagógusok oltását követően, az iskolák és óvodák április 19-én indulnak újra.

Forrás: koronavirus.gov.hu; Fotó: MTI/Balázs Attila