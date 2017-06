Elérkezett a “tettek ideje” – legalábbis azok a civilek szerint, akik szeretik közönség előtt bemutatni személyiségzavaraikat. A hétvégén újabb demonstrációkkal figyelmeztették a kormányt arra, hogy legközelebb akár egy egész zsákutcát is megbéníthatnak, ha nem térnek jobb belátásra. A PestiSrácok.hu kamerája rögzítette a felejthetetlen, stílusteremtő megmozdulásokat, amit akár a tisztelt szervezők a finanszírozó OSI-nak is elküldhetnek a beszámolójuk mellékleteként, mert tagadhatatlan, minden egyes mikroadományként átutalt dollárcent hibátlanul hasznosult.

A szokásos hétvégi tüntetések ellenére sem mondott le a kormány, pedig a civilek új elemmel bővítették eddig ismert repertoárjukat: akciócsoportokra bontva próbáltak a “tettek mezejére lépni”, de a beharangozott szombat esti kormányváltó goa valamiért mégis inkább tűnt egy jegy híján a koncertek mellé járó csövespunk-találkozónak, mint fiatal és megvesztegethetetlen értelmiségiek találkozójának. A vasárnap délutánra szervezett tüntetést élőben közvetítette a PestiSrácok.hu, felejthetetlen élményekkel gazdagítva nézőinket, akik egyenes adásban láthattak egy félmeztelenre vetkőzött, rózsaszín nadrágos férfit a Március 15-e téren önkívületben közelebbről be nem azonosítható stílusú táncot lejteni, majd csúcspontként elénekelni a Himnuszt. A rendezvény a fiatalokat célozta meg és leginkább a legidősebbek vettek részt rajta, de az alig száz fős tömeget a bámészkodó turisták egészítették ki és terelték az életkori medián felé. Végül mindenre fény derült, a tettek alatt azt értették a szervezők, hogy a beszédek után nem hazamentek, hanem egyenesen akciócsoportokba szerveződve álmodták tovább az Orbán-kormány leváltásának legizgalmasabb pillanatait.

Túl sokáig hagytuk, hogy a pártok, politikusok alakítsák kizárólag a közéletet, ezért elkanászodtak. Vissza kell venni az állampolgároknak az irányítást”

– mondta Vágó Gábor ex-politikus, ex-környezetvédő, ex-lehetmás, ex-korrupciószakértő, ex-politológus blogger, aki azt is közölte, hogy 2018-ig vissza kell venni a politikusok kezéből a hatalmat, mert csak “az idióták tétlenek”. A rendezvényen természetesen Gulyás Márton is részt vett, aki portálunknak elárulta azt is, hogy a kerítés miatt kerül Magyarország veszélybe, ami egyébként nem növeli a magyarok biztonságát, hanem ellenkezőleg. Mondta ő egy logikai buborék biztonságából. Megtudtuk azt is: békés polgári engedetlenségre készülnek, amennyiben a kormány nem módosítja a választójogi törvényt.

Ezt megelőlegezve a tüntetések szervezői is nyári vakációra mennek, a tüntiinfo szerint augusztus közepéig egyetlen demonstráció sem várható Budapesten.

A vezető képet az “itt a tettek ideje!” című vasárnapi tüntetésen Horváth Péter Gyula/PS készítette. A videót készítette: Szerencsés Márton