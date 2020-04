2000 milliárd forintos ellenzéki hazugság! Csak a szokásos…

És létezik akkora hazugság, amit már néhány liberális sem mer letagadni. Dehogy. Hazudnak tovább. Történelmi eseménynek lehettünk szemtanúi: a portfolio.hu EU-juk honlapján

Természetesen ez az ordas hazugság uralta a mértékadó és független (a hazugság végtelen mértékét a józan észtől és a becsülettől való függetlenséget bemutató) liberális sajtó cikkeit Nyugat-Európában is. Azzal akartak ugyanis hangulatot kelteni Magyarország ellen, hogy megkeresték a legnagyobb számot a táblázatban és azt mondták, hogy mi annyi pénzt fogunk kapni az EU-tól, többet, mint bárki más, többet, mint a hatalmas bajban lévő olaszok és spanyolok. Pedig ugye nálunk járvány se nagyon van (mert az a rohadék kormány megakadályozta és így nem tudjuk mondani, hogy miatta van a járvány), a gazdaság is jó állapotban van, meg amúgy is fasiszta diktatúra van.

A nyugati barátaink óriási és unos-untalan ismételt toposza, hogy a közép-európai országok hatalmas nyertesei az EU-s csatlakozásnak. Az, hogy a közép-európai munkaerő nélkül német és francia idősek milliói soha többet nem jutnának el a mellékhelyiségig, és a fiatal német genderaktivisták meg soha többé nem tömnének friss zöldséget meg gyümölcsöt a hájfejükbe, az nem, az sem szokott az eszükbe jutni. Német barátaink jófejségéről mindent elmond, hogy ki voltak azon akadva, hogy a lengyel kormány a járványügyi zárlat idején nem engedte át Németországba azokat a betegápolókat, idősgondozókat, akiket Némethonban munkaszerződés nélkül, tehát feketén foglalkoztattak. A rohadt náci lengyelek. Hogy megtámadták a szegény németeket 1939-ben is. Hát ennek már soha nem lesz vége? Habár Isten nem ver bottal, némileg gyógyír sajgó lelkünknek, hogy jelen állás szerint Nyugaton az idősápolást néhány év múlva fiatal muszlim férfiak fogják biztosítani, de attól tartok, hogy nem a nyugati sztenderdek szerint.

De térjünk vissza ahhoz a 2000 milliárd nem létező EU-s forráshoz, amelyet arra használnak fel – drága hazai ellenzékünk csodás tevékenységét megfejelendő –, hogy a nyugati liberális propaganda áldozatai még jobban meggyűlöljenek minket, magyarokat. Valljuk be, felettébb kreatív felhasználási módja ez a nem létező EU-s támogatásoknak, és még el sem kell számolni vele.

Végtelen hitemnek hála az emberi értelemben és jó szándékban tudok úgy tenni, mintha ellenzéki negyedebarátaink nyomokban tartalmaznának becsületet és a logikai gondolkodás képességéből egy csipetnyit. Ezért a legnagyobb jó szándékkal, tényleg a megjavulásukba vetett őszinte hittel megkérdezem:

Kérnek-e bocsánatot Magyarországtól (mindenkitől, az ellenzéki szavazóktól is)?

Csinálnak-e kampányt Nyugaton, hogy tévedés volt az egész? (Be se kell ismerni, hogy tudatosan hazudoztak.)

A haladár propagandasajtó is megírja? (Segítek: Index, 24.hu, 444.hu, mindighazudunk.hu, stb.)

Nem kellene-e szólni a Jobbiktól a Demokratikus Koalícióig terjedő liberális politikushalmaznak, hogy nem minden (semmi sem) igaz, amit a saját propagandagépezetük hazudik? (Például a régi Népszabadságban sem volt igaz, hogy a szocializmus működik, mint ahogy az újabban sem az, hogy a Gyurcsány egy zseni.)

Miért nem szólnak a politikusaiknak, akik hetek óta ezt a nem létező pénzt költik az interpellációikban, hogy le vagyunk bukva?

Ez az ordas hazugság melyik szakma része (újságírás, hazaárulás)?

És elnézést kérnek-e azoktól a fideszes politikusoktól, akik próbálták elmagyarázni, hogy ez a pénz nem létezik, de annyira hittek az uniós mágiában (vagyis abban, hogy csak átmegy végül a hazugság), hogy őket hazugozták?

És felteszik-e majd az “és ezt most hogyan?” kérdést azoknak a politikusoknak, akik több tízezer forintot költöttek a Facebookon az unió nem létező jótéteményeinek reklámozására? Hiszen a momentumosok, MSZP-sek, DK-sok, jobbikosok számtalan hirdetésben tolták, hogy csak az unió segít, Orbán nem.

És az érettségizőknek egy kis segítség. A fentieket nevezik költői kérdésnek.