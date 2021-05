A háború határán áll Izrael és Palesztina

Napok óta rakétatámadások kereszttüzében telnek a mindennapok Izraelben, rég látott feszültség pattant ki az iráni hátterű palesztin terrorpárt, a Hamász és Izrael között. A zsidó állam előre jelezte, hogy kegyetlenül meg fogja torolni, amennyiben a palesztinok megtámadják a földjüket. Utóbbi ezt megtette, így napok óta légvédelmi szirénáktól hangos az ország. A Gázai övezetből kilőtt rakéták nagy többségét megsemmisítette az izraeli védelmi rendszer csúcseleme, a Vaskupola, azonban így is vannak már civil zsidó áldozatai a konfliktusnak. A helyzet súlyosságát mutatja, hogy a hét évvel ezelőtti háború óta először lőtt rakétákat Jeruzsálemre a mintegy 80 kilométerre fekvő Gázát az ellenőrzése alatt tartó Hamász. Összesen hatot lőttek ki, de nem találtak el semmit.

Bár régóta nem volt ilyen heves fegyveres konfliktus a palesztinok és izraeliek között, túlzás lenne azt állítani, hogy ez oly’ nagyon váratlan volt. A mostani nézeteltérés azzal kezdődött, hogy a megosztott város, Jeruzsálem egy városrészében, Sejk Dzsarráhban hat család kilakoltatási ügyét tárgyalta volna a legfelsőbb bíróság, ám a család mellett tüntető arabok miatt ezt végül el kellett napolni. Sejk Dzsarráh városrész konkrét és átvitt értelemben értendő helyzete azért is különös, mert a palesztin lakosság számára ez jelentheti a kapcsot Jeruzsálem felé, amit az arab fél jövőben az állama fővárosának tekintene. Bár erre nincs reális esélyük, ahogy Izraelnek sem Jeruzsálem a fővárosa, az elfogadott dogma a szent várost utóbbihoz sorolja; ennek ékes példája az is, hogy több nagyhatalom is – köztük még Donald Trump ideje alatt az Egyesült Államok – áttette diplomáciai képviseletének székhelyét Tel-Avivból a nagyvárosba.

A Hamász azért kezdett rakétatámadásokat Izrael ellen, mert az iszlám harmadik legszentebb helye, az Al-Aksza mecset körüli hétfő délelőtti összecsapásokban izraeli rendőrök hatoltak be a Templom-hegyre. Az összecsapásokban megsebesült 21 rendőr és 305 palesztin, akik közül a Vörös Félhold közlése szerint 228 embert különböző kórházakba szállítottak, és heten súlyos sérülést szenvedtek. A napok óta tartó demonstrációk azért is lettek egyre hevesebbek, mert a muszlimoknak most van a szent hónapjuk, a Ramadán vége, ilyenkor kicsit ingerültebbek szoktak lenni. Több vérfagyasztó videó is bejárta az internetet, az egyik pár napja feltöltött YouTube-videón látni, ahogy a palesztin tüntetők kis híján meglincselnek egy izraeli férfit.

Joe Biden amerikai elnök egyelőre nem reagált a kirobbant konfliktusra, a helyzet békés megoldását szorgalmazta. Elődje, Donald Trump úgy nyilatkozott, hogy a világ erőszakosabbá és instabilabbá vált Joe Biden jelenlegi amerikai elnök kormányzatának Izraellel kapcsolatos álláspontja miatt. Trump szerint az Egyesült Államoknak mindig Izrael oldalán kell állnia, és támogatnia kell az önvédelemhez való jogát, amit Trump szerint a Biden-kormányzat nem tesz meg. Trump úgy fogalmazott: elnöksége idején Izrael ellenfelei tudták, hogy kinek az oldalán áll az Egyesült Államok, és határozott válasz követte a támadásokat. Biden gyengesége és az Izraelnek nyújtott támogatásának hiánya miatt pedig újabb támadásokat hajtanak végre az USA szövetségese ellen.

Az Egyesült Államoknak mindig Izraellel kell lennie, és világossá kell tennie a palesztinok számára, hogy fel kell hagyniuk az erőszakkal, a terrorral és a rakétatámadásokkal. Hihetetlen módon a demokraták továbbra is az őrült, Amerika-ellenes Ilhan Omar (minnesotai demokrata párti képviselő) és mások pártját fogják, akik hevesen támadják Izraelt, miközben az terrorista támadás alatt áll

– közölte a volt amerikai elnök.

Nem zörög a Hamász, ha a szél nem fújja?

A Gázai övezetet irányító palesztin terrorszervezet hétfőn este közölte, hogy legalább húsz halottja van a Jeruzsálem elleni palesztin rakétatámadásra válaszul végrehajtott, a Gázai övezet elleni izraeli légicsapásoknak. Az áldozatok között kilenc gyermek is van. A gázai övezeti egészségügyi minisztérium szerint legalább húszan haltak meg az izraeli légicsapásokban, a sebesültek száma hatvanöt. A palesztin beékelődést irányító Hamász iszlamista szervezet korábban azt közölte, hogy egyik parancsnoka is meghalt a támadásokban. A Hamász ultimátumának lejárta után hétfő délután rakétákat lőttek Jeruzsálem irányába. Az izraeli hadsereg közlése szerint több mint 150 rakétát lőttek ki palesztin fegyveres csoportok hétfőn Izraelre a Gázai övezetből. Állításuk szerint több tucatnyit elfogtak a Vaskupola légvédelmi rendszer ellenrakétái, de a kölcsönös rakétatámadások tovább folytatódtak a felek között.

A konfliktus nem csitul, keddre virradóra már legalább 250 rakétát lőttek Izrael felé a Gázai övezetből, amelyeknek a 90 százalékát elfogta a Vaskupola, de rakéta csapódott két lakóházba az övezettől északra található Askelónban, és egy család négy tagja megsebesült. Az övezetből indított eddigi lövedékek hét izraelit sebesítettek meg. Izrael déli részén, a Gázai övezet 40 kilométeres körzetében zárva vannak az oktatási intézmények, és az emberek csak olyan munkahelyekre mehetnek be, ahol megfelelő óvóhelyre tudnak menni légvédelmi riadó esetén. Egy esetleges szárazföldi bevonulással kapcsolatban az izraeli hadsereg szóvivője, Hidai Zilberman azt mondta: nem kizárt, hogy megteszik. Kedd estére halálos izraeli áldozatai is lettek a harcoknak, a tájékoztatások szerint két izraeli nő életét vesztette a Gázai övezetből indított rakéták becsapódása nyomán Askelónban. Benjamin Netanjahu miniszterelnök súlyos csapást ígért a Gázai övezetet uraló Hamász iszlamista terrorszervezetnek, és türelmet kért az izraeliektől.

A Hamászra olyan csapásokat mérünk, amelyekre nem számított

– ígérte kedden Netanjahu. A hatóságok felszólították az Askelónban élőket, hogy további utasításig ne hagyják el az óvóhelyeket, illetve a lakásaikba beépített, rakéták ellen védelmet biztosító betonszobákat. A városban található Barzilaj nevű kórházban kedd délutánig a rakétatűz 61 sérültjét látták el. A leghevesebb rakétatámadást kedd este hajtották végre a tel-avivi agglomeráció ellen, legalább egy nő életét vesztette. A Zaka humanitárius szervezet szerint a nő egy rakéta becsapódásakor halt meg Risón Lecijónban. Tel-Avivban kedd este több ízben is heves robbannásokat lehetett hallani.

Elhúzódhat, mert nem enged egyik fél sem

A Hamász bejelentette: nem adják fel csak úgy, és hetekig készek folyamatosan tüzelni izraeli célpontokat.

Ha Izrael a konfliktus kiszélesedését akarja, az ellenállás készen áll erre, és arra is készen állunk, ha Izrael le akarja állítani

– közölte Iszmáil Haníje, aki felszólította az izraeli rendvédelmi erőket, hogy vonuljanak ki a jeruzsálemi Mecsetek teréről, ahol napok óta erőszakos összetűzések vannak a rendőrök és a palesztin tüntetők között. Aviv Kohávi izraeli vezérkari főnök közölte, hogy Izrael kész folytatni – és szükség esetén kiszélesíteni – a Falak Őre fedőnevű műveletet.

Az izraeli hadsereg már 500 célpontot támadott a Gázai övezetben hétfő óta, és több tucatnyi terroristát ölt meg

– mondta a tábornok, aki eltökéltségét hangoztatta, hogy kemény csapást mérnek az iszlamista szervezetekre. A rádió szerint több izraeli településen, így az észak-izraeli Arara városban rendbontások voltak. Palesztinok eltorlaszolták az utcákat, gumiabroncsokat és szeméttárolókat gyújtottak fel. A közösségi oldalakon megjelent felvételek szerint Jeruzsálemben is újabb zavargások voltak. A szerdai hajnal sem volt csendes, kedden este a vaskupola légvédelmi rendszer ellenrakétái befogták a rakéták túlnyomó többségét, számos robbanást lehetett hallani a térségben, de a Tel-Avivtól délre található Holonban füstöt észleltek, valószínűleg egy lövedék becsapódása nyomán – jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja, az Ynet. A 12-es kereskedelmi tv portálja szerint súlyos sebesülés is történt Holonban, ahol kigyulladt egy autóbusz, és egy halálos áldozatról is érkezett hír. A Hamász bejelentette, hogy 130 rakétát indítottak Tel-Aviv felé; a The Times of Israel című angol nyelvű hírportál szerint hat ember sérült meg, köztük egy ötéves kislány. Ideiglenesen leállították a tel-avivi Ben Gurion repülőtér forgalmát, egy oda tartó járat visszafordult a ciprusi reptérre. Az ország középső részén is az óvóhelyek közelében kell tartózkodni a lakosoknak. Kedd este hírügynökségi jelentések szerint a Gázai övezetben összedőlt egy 13 emeletes lakóépület egy izraeli légi csapás következtében, hárman megsebesültek. A toronyházban működött a Hamász politikai vezetésének egy irodája is. Röviddel a légi csapás után a Hamász és az Iszlám Dzsihád közölte: válaszul Tel-Aviv irányába fognak rakétákat kilőni.

Az izraeli hadsereg közösségi oldalán azt írta hajnalban, hogy a gázai terroristák megállás nélkül lövik a rakétákat, miközben a civilek Izrael központi és déli részében óvóhelyeken töltik az éjszakát. A hadsereg tájékoztatása szerint a palesztin fegyveres csoportok több mint 800 rakétát lőttek ki Izrael felé hétfő óta. Erre válaszul a légierő nagyjából 500 terrorista célpontot támadott a Gázai övezetben. A hadsereg kora reggel újabb légicsapásokról adott hírt, amelyek a Hamász szerint lerombolták a gázai rendőrkapitányság épületét. A gázai egészségügyi minisztérium azt közölte, hogy 35-re nőtt mostanra a halálos áldozatok száma a palesztinok részéről, köztük volt tizenkét gyerek és három nő is, illetve 233-an megsebesültek. Izraeli részről eddig három emberéletet követeltek a palesztin rakétatámadások. Helyi források szerint az izraeli biztonsági erők eközben agyonlőttek egy palesztin férfit a ciszjordániai Hebron melletti al-Favar menekülttáborban, miután összecsapások törtek ki.

Szijjártó Péter magyar külügyminiszter Facebook-oldalán azt írta: Magyarország a leghatározottabban elítéli egyes palesztin terrorszervezetek Gázából elkövetett legújabb rakétatámadásait izraeli városok ellen.

Teljes szolidaritásunkat fejezzük ki Izraellel és elismerjük az önvédelemhez való jogát. A civilek elleni értelmetlen erőszaknak azonnal véget kell vetni

– közölte. A Konzuli Szolgálat honlapján azt írja, az elmúlt napok rakétatámadásai okán az Izraeli Hátországvédelmi Parancsnokság utasítására Izraelben – szükség esetére – kinyitották az óvóhelyeket. Gáza környékén jelenleg is tartanak a rakétatámadások, amelyek adott esetben kiterjedhetnek az ország további területeire is.

Éppen ezért a Gázával határos területeken kiemelten, de Jeruzsálemben, valamint Tel-Avivban és az attól délre eső területeken is fokozott figyelmet kérünk minden kiutazótól. Mindenkit kérünk, hogy tartsa be az izraeli hatóságok biztonsági utasításait és tájékozódjon a helyben szokásos óvintézkedésekről

– mondták el.