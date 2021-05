A Medián felmérése szerint ismét a Fidesz vezet az összefogással szemben

A Medián reprezentatív módon, telefonon végzett felmérése szerint a megkérdezett szavazókorú népesség nagyobb százaléka (februárban harminckilenc, áprilisban negyven százalék) szavazna inkább a Fidesz–KDNP-re.

A közvélemény-kutatásból kiderül, hogy a Fidesz–KDNP-re szavazók aránya egy százalékkal növekedett, míg az ellenzéki közös lista esetében azonban ennél is jelentősebb a szavazók arányának változása. Az ellenzéki listára februárban csak 30 százalék voksolt volna, áprilisban azonban már 36 százalék mondta, hogy az ellenzéki listát választaná. A Kétfarkú Kutya Párt három, a Mi Hazánk Mozgalom pedig egy százalékot rontott a februári mérésekhez képest.

A Medián felmérése szerint nagy megoszlás figyelhető meg a szavazási szándékban életkor, iskolázottság és vidék–város felosztás szempontjából is. A községekben élők szavaznának a legnagyobb arányban (47 százalék) a Fideszre, ezzel együtt itt a legalacsonyabb az ellenzéki közös listát támogatók aránya is: csak 24 százalék. Az ellenzékre a fővárosban szavaznának a legtöbben (45 százalék), míg a Fideszre ugyanitt csak 34 százalék voksolna. A közvélemény-kutatásból az derül ki, hogy minél idősebb valaki, annál nagyobb valószínűséggel támogatja a Fideszt. A kutatási eredmények szerint míg a 18–29 évesek csak 20 százaléka szavazna a pártra, addig a 40-49 évesek már 46 százalékban szavaznának rájuk, a 65 évnél idősebbek pedig már 50 százalékban. Ezen kívül az iskolai végzettség alapján is jelentős a megoszlás. A főiskolát, egyetemet végzettek körében csak 31 százalék szavazna a kormánypártokra, 46 százalék pedig az ellenzéki összefogásra. A nyolc osztályt vagy szakmunkásképzőt végzettek szavaznának a legnagyobb arányban (53 százalékban) a Fideszre – írja a Mandiner.

Forrás: Mandiner; Fotó: MTI/Máthé Zoltán