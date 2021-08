Igen, valóban jól látják: Tüttő Kata fürdőruhában, lóháton jön ki a tengerből

Többször meg kellett néznünk azt a videót, melyen Karácsony Gergely helyettese látható, amint a tenger habjaiból fürdőruhában, egy lovon bukkan el. A némiképp erotikus jelenetről először azt hittük, kamuvideó, esetleg valami fantasy-film, de akadt kollégánk, aki elsőként pornóparódiaként értelmezte a látottakat. Aztán fejbe kólintott bennünket a valóság, amikor a hvg.hu rajongva közölte, hogy “politikustól ilyet még nem láttunk”. Itt halkan jegyeznénk meg, hogy ez talán nem is baj. A videót legnagyobb bánatunkra törölték azóta, de néhány kockát azért sikerült lementeni belőle.

Az MSZP-s Tüttő Kata egy görög luxusszigeti nyaraláson érzett késztetést arra, hogy bemutassa: ő akár még arra is képes, hogy egy ló segítségével érjen partot a tengerből. Egyelőre arról nem érkezett információ, hogy ennek vajon a ló is annyira örült-e, mint az említett főpolgármester-helyettes, de legalább láthattuk, hogy Tüttő képes mosolyogni. Ezen egyébként nem is csodálkozunk, hiszen egy luxusnyaraláson ilyen bravúroskodás tényleg nem ad okot letargiára – ellentétben a Budapesten tapasztalható áldatlan állapotokkal. Tüttő egyébként sem éppen a mélyszegénységben élő magyarok egyike, hiszen korábbi élettársa az a zavaros gazdasági ügyeiről ismert baloldali milliárdos, Leisztinger Tamás, akiről portálunk is többször írt. Emlékezetes: Tüttő Kata egyik botrányos ügye az volt, amikor kiderült: az a cég nyerte ötmilliárd forinttal drágábban a Lánchíd-tendert, amelyik korábban partizni hívta. Arra egyébként nem lóháton és nem fürdőruhában érkezett.

Tüttő Kata MSZP-s politikus és a Lánchíd-tender botrány főszereplője Instagram-oldalán posztolt videót a luxusnyaralásról – szúrta ki a HVG és tette közzé a hírt “Politikustól ilyet még nem láttunk” – címmel. A videót sajnos időközben eltávolították Tüttő Instagram-fiókjáról, azonban még a törlés előtt sikerült elmenteni belőle néhány képkockát:

Önök szerint vajon miért döntött a videó törlése mellett Tüttő kisasszony? Kommentben várjuk az ötleteket!

Forrás: Hvg.hu/PS; Fotó: Instagram