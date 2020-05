Ács Dániel átveszi az oknyomozásaiért a Transparency-Soma-díjat (fotó: Origo)

Hamisított bizonyítékkal oknyomozott a 444.hu

Ijesztőnek nevezte a 444 propagandistája, Ács Dániel, hogy megírtuk, telefonon egyeztetett a ferencvárosi kamu parkolási VIP-listát hamisító személlyel. Ács szerint az az ijesztő, hogy ezt a rendőrségi nyomozás megállapította, és a PestiSrácok.hu is tudomást szerzett róla. Pedig sokkal ijesztőbb, amikor egy oknyomozó már a Transparency-Soma-díját is helyreigazításra kötelezett cikkekért kapja, majd hamisított dokumentumra alapozza a további lejárató kampányát. Még súlyosabb a helyzet, ha a hamisító még az ismerőse is.

A ferencvárosi „VIP parkolási lista” fogalmát a 444.hu ültette el a közvéleményben, holott ilyen lista nem létezik. Létezik viszont tucatnyi különböző jellegű parkolási kedvezmény, a helyhez és órához kötött engedélytől az időszakos méltányosságon és az egészségügyi szolgálatok kedvezményén át a teljes mentességig. Ez utóbbi jár a Ferencvárosban élőknek, hogy csaknem ingyen parkolhassanak a saját kerületükben. Ezeket a rendszámokat tartalmazza az informatikai rendszer „lakossági” listája – mondta el érdeklődésünkre Bácskai János korábbi polgármester. Ugyanerre a listára rögzítették az ún. csaliautókat, amelyekkel a parkolóellenőrök valós munkavégzését tudta ellenőrizni a kerületi vagyonkezelő, a FEV IX Zrt. A csaliautók az önkormányzat néhány munkavállalójának teljesen hétköznapi autói voltak – ők az ellenőrzéshez szükséges adatkezelési és -tárolási hozzájárulásért cserébe kaptak parkolási engedélyt. Ezt tálalta a csókosok VIP-listájaként Ács Dániel és Baranyi Krisztina.

A „független” politikus és a „független” propagandista gyümölcsöző szövetsége

Ezen a lakossági listán bukkant fel Rudits Tibor, közismert vállalkozó luxusautójának rendszáma is 2017 végén, a lista pedig a 444.hu birtokába jutott. Kicsit azért ez is ijesztő, lássuk be! Ács Dániel, a portál munkatársa erre hivatkozva állította fel azt a tételét, miszerint Ruditsnak VIP-listás parkolóhelye van az önkormányzat jóvoltából, és természetesen kellő hangsúllyal hozzákapcsolta, hogy a vállalkozó vitorlás csapattársa Bácskai János polgármesternek.

Innentől kezdve a 444.hu olvasói már pontosan tudták, hogy a fideszes polgármesterre kell haragudni, mondván, VIP-parkolóhelyet mutyizott a haverjának. Ács Dániel újabb követ rakott le ezzel Baranyi Krisztina polgármesterség felé vezető útján – így működik a balliberális propagandista és a balliberális politikus gyümölcsöző szövetsége, miközben fennhangon aggatják saját magukra és egymásra a „független” jelzőt.

Bácskai János azonban feljelentést tett, ugyanis sem ő, sem más nem tudott róla az önkormányzatnál, hogy Rudits Tibor kocsija rákerült a lakossági listára. Vajon igazat mondott-e a polgármester? Ennek kiderítésében segít az a rendőrségi nyomozás, amely az ő feljelentése miatt zajlott le.

A „VIP-lista” kamu, de véletlenül éppen kapóra jött Ács Dánielnek

A történet egyik főszereplője Fekete Gábor, aki a FEV IX Zrt. Parkolási Divíziójának informatikai szuperadminisztrátora volt ekkoriban. Noha a céges belső vizsgálat, majd a nyomozás során is végig tagadta, az igazságügyi szakértő megállapította, hogy Fekete Gábor 2017. december 6-án jogosulatlanul rögzítette az adatbázisban Rudits Tibor kocsijának a rendszámát, méghozzá úgy, hogy azt az alacsonyabb szintű felhasználók (azaz mindenki más) ne is láthassák. Rögtön ezután elküldött saját magának emailben egy „fix engedélyek” nevű képfájlt. Pár nappal később, egy lakossági fórumon Ács Dániel már azt olvasta Bácskai János polgármester fejére, hogy parkolási mentességet adott Ruditsnak, majd megjelent egy képernyőmentés képe is a 444.hu munkatársának videójában és cikkében. Ezen a képernyőmentésen – mit ad ég – „fix” azonosítóval szerepelnek a parkolási engedéllyel bíró rendszámok. Ács tehát valahonnan, valakitől ijesztően gyorsan tudomást szerzett arról, hogy Fekete Gábor belehamisította Rudits rendszámát a lakossági parkolási listába. Természetesen óriási rejtély, honnan értesült ilyen gyorsan a hamis, ám ütős cikktémáról. Ahogy az is rejtélyes, hogy amikor Ács Dánielnek kikerekedett a Rudits Tibor ferencvárosi ügyleteiről készülő sztorija, és pont kapóra jött neki a regnáló fideszes polgármesterre rákötéshez, Fekete Gábornak éppen akkor támadt kedve a vállalkozó rendszámát jogosulatlanul rögzíteni a rendszerben. Csak úgy passzióból, minden anyagi haszon nélkül.

Nemcsak a bizonyítéka hamis, de a hamisítóval is telefonált

Ezzel meg is lett Ács propagandavideójának a csattanója – egy ordas hazugságra alapozva. Ez az egész ráadásul éppen azokban a napokban történt, amikor a 444.hu munkatársa büszkén átvett a ballib sajtós elvtársaktól egy Transparency-Soma-díjat még a korábbi pazar, helyreigazításra kötelezett oknyomozó cikkeiért. A rejtély feloldásaként kézenfekvő lenne, hogy Fekete – aki egyedüliként tudott a dologról – szólt Ácsnak. Ez annál inkább elképzelhető, hogy a rendőrségi nyomozás megállapította:

beszéltek egymással telefonon.

Létezik ilyen, hogy az újságíró összejátszik a hamis bizonyíték előállítójával az oknyomozó cikkéhez? Ki tudja? Persze lehet, hogy nem is ismerik egymást, csak úgy magányukban akartak cseverészni egy idegennel telefonon.

[…] a polgármester csak ártatlan szemlélője az eseményeknek, akit csőbe húztak, és valójában az egész ügy egy szövevényes puccskísérlet része lehet

– Ács így ironizált Fiala János rádióst idézve, ám úgy tűnik, ezúttal igazat beszélt, hiszen valakik tényleg csőbe húzhatták a polgármestert, aki a médiahadjárat miatt is közelebb került a választás elbukásához.

Hirtelen mégsem hazudik a PestiSrácok.hu

Ács Dániel számára pedig ijesztő, hogy a PestiSrácok.hu birtokába jutott az információ az ő Fekete Gáborral folytatott telefonbeszélgetéséről. Gyorsan el is szaladt panaszkodni a Klubrádióba, ahol még a hazai pálya ellenére is rögtön nagyon kellemetlen helyzetbe került. Pedig annál durvábban nem lehet alákérdezni, mint ahogy Dési János tette. Dési szerint, mivel a PestiSrácok.hu hazudni szokott, ezért talán az az állításunk sem igaz, hogy Ács telefonon beszélt a parkolási listát meghamisító Fekete Gáborral. Innen adjuk át nekik a szót, az élmény garantált!

Dési: Lehet, hogy ez az állításuk is hadilábon áll a valósággal…

Ács: Ööö… lehet… csak ööö… ez most valamennyire egybeesik azzal, amit én is hallottam. […] nekem tényleg voltak olyan információim, hogy kinyomozták, ki volt a forrás, és ennek komoly szankciói is lehetnek.

Ács utalt rá, hogy az informátoráról van szó, ám a forrása védelmére hivatkozva balladai homályban hagyta az esetet; pedig arra azért csak emlékszik, hogy beszélt-e telefonon a ferencvárosi parkolási cég akkori informatikai szuperadminisztrátorával, Fekete Gáborral.

(A teljes klubrádiós beszélgetés ITT hallgatható meg 24:58-tól)

Így maszatol a lebukott oknyomozó

Ha ez így van – egyáltalán nem biztos, hogy így van egyébként – […], ha a rendőrség lenyomozza, hogy én beszélek a forrásaimmal, és azután nyomoz, hogy hogyan derülnek ki a disznóságok, és nem a disznóságok után, és ezt még ki is adja a pártsajtónak, az nagyon necces. Az azért ijesztő.

– mondta szintén a Klubrádiónak a 444.hu munkatársa. Ács tehát nemcsak abban jeleskedik, hogy hihetetlenül gyorsan kerül a birtokába egy frissen hamisított bizonyíték, hanem az áldozatpózban is gyakorlott. Észrevehetően tetszik neki a gondolat, hogy őt, a fontos ellenzéki újságírót megfigyelte a rendőrség (lásd: diktatúra), csakhogy a valóság ennél sokkal, de sokkal prózaibb.

A rendőrség az információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás gyanúsítottját nyomozta le, és a nyomozati anyagban annak a személynek a híváslistáján bukkant fel csodák csodájára a 444.hu Transparency-Soma-díjas propagandistája, Ács Dániel.

Mit keres ugye az újságíró az adatbázist megbuheráló és ezzel neki kamu bizonyítékot szolgáltató figura híváslistáján, méghozzá éppen akkor, amikor a buherálás történt? Ezt sajnos csak találgathatjuk, mert a nyomozást lezárta a rendőrség. Erről Ács maga is hírt adott, persze simán lejáratva a rendőrséget is, olyan hangulatkeltéssel körítve, mintha a rendőrök fedeznék a fideszes VIP-listázókat. A cikkben szó szerint idéz a rendőrségi határozatból, tehát finoman szólva nem bontotta ki a teljes történetet az igazságra vadul szomjúhozó Dési Jánosnak, amikor azt mondta:

[…] voltak olyan információim, hogy kinyomozták, ki volt a forrás […]

Ha tehát a nyomozásról ilyen mély ismeretei vannak Ácsnak, akkor pontosan tudnia kell, hogy kiderült: Fekete Gábor a hamisító, és csupán azért nem állapítható meg a bűncselekmény, mert a tette anyagi károkozást nem valósított meg. Hiába volt ugyanis Rudits szűk két hónapig a lakossági parkolási listán a Fekete által elkövetett hamisítás jóvoltából, ezt ő maga sem tudta, hiszen egy csomószor fizetett mobilparkolást Ferencvárosban. A 444.hu propagandistája azonban ezekkel a dolgokkal sem a cikkeiben, sem a Klubrádióban nem dicsekedett el, hiszen dominóként dőlne rá a teljes sztori, amit a kamu VIP-listára felépített.

Jó elvtárs lehet a hamisító, mert mindig puhára esett

És mi lett Fekete Gáborral, aki csak úgy, anyagi haszon reménye nélkül, saját örömére hamis bizonyítékot gyártott, amit aztán Ács szépen felhasznált? A nyomozás eredményét meglátva természetesen kirúgták a FEV IX Zrt-től 2018 októberében. A cinkes múltja ellenére gyorsan el tudott helyezkedni: a Baranyi Krisztina jóbarátjának számító Karácsony Gergely akkori kerületébe, Zuglóba mentették át. Ám onnan is gyanúsan hirtelen kellett távoznia az önkormányzati választások után, mert lebukott, amikor a zuglói parkolóellenőröket akarta átcsábítani a Ferencvárosba. Nem kell azonban aggódni érte, hiszen újból befogadta az immár Baranyi Krisztina felségterületének számító ferencvárosi vagyonkezelő. Jelenleg az ügyfélszolgálat irodavezetője.

Az Index baloldali polgármestereket ünneplő cikkében jelent meg az a kép, amelyen az október 13-i eredményváróján Baranyi együtt ünnepel Fekete Gáborral. A férfi aztán ott volt a másnapi diadalmas bevonuláson is a polgármesteri hivatalban – ekkor még a zuglói önkormányzat alkalmazottjaként. Fontos embere lehet tehát annak a Baranyi Krisztinának, aki közös ismerősükkel, a 444.hu munkatársával, Ács Dániellel videózgatta és oknyomozta végig a kampányt, és nem kis mértékben ennek köszönhetően lett polgármester.