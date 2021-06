Az Európai Ügyészség vajon tudja, hogy a Momentum még mindig nem számolt el 500 millió forinttal?

Június 1-jétől, néhány nap múlva megkezdi működését az Európai Ügyészség. A testület feladata az, hogy nyomozzon és vádat emeljen az európai uniós költségvetéssel szemben elkövetett csalásokkal és más, az EU pénzügyi érdekeit sértő bűncselekményekkel kapcsolatban – írta közösségi oldalán a Momentum képivselője, Cseh Katalin. A botmixeresként emlegetett politikus szerint egyébként jövőre már Magyarország is csatlakozni fog az ügyészséghez, mivel nekik “első dolguk lesz” megtenni. Kérdés, miért ennyire magabiztos abban, hogy a 2022-es választásokat a Momentum nyeri majd, és vajon akkor is ennyire lelkes lesz-e, ha a neokomcsi halálbarbis csapat pénzügyi támogatását veszik górcső alá hivatalos szervek. De halkan jegyeznénk meg azt is, hogy Gyurcsány Ferenc és a korrupció kapcsolatát is érdemes lenne vizsgálniuk, hiszen a 4-es metró elleni OLAF-vizsgálat során egyértelműen kiderült Gyurcsány Ferenc és a szocialista-szabaddemokrata politikusok felelőssége minden idők legnagyobb korrupciós botrányában, az Alstom-ügyben.

“Orbán Viktor és a magyar kormány nem csatlakozott az Európai Ügyészséghez, de nekünk 2022 után az egyik első dolgunk lesz ezt megtenni. Ugyanis az Európai Ügyészség az EU olyan szerve, amely garantálja az EU-adófizetők pénzének védelmét a csalással és korrupcióval szemben. Az uniós ügyészség szerepe különösen fontos lesz a jövőben, hiszen a 750 milliárd eurós költségvetésű helyreállítási alap minden fillérjének oda kell megérkeznie, ahová szánják azokat.” – minderről a Momentum EP-képviselője írt közösségi oldalán. Egyelőre nem tudjuk, miért gondolja, hogy 2022-ben ők nyerik a választást, mivel eddig még a parlamentbe jutáshoz minimum szintet sem sikerült megugraniuk. Pikáns, hogy a törvényességgel és elszámoltathatósággal is hadilábon álló momósok milyen eltökéltek a korrupció elleni küzdelemben…

Nyomozás indult ellenük, 500 millió forinttal nem tudtak elszámolni

Mint ismert, az Állami Számvevőszék a 2018. évi országgyűlési választás kampánypénzeinek ellenőrzése során megállapította, hogy a Momentum Mozgalom mintegy 500 millió forint költségvetési támogatás törvényes felhasználását nem igazolta. Ezért az ÁSZ 2019 januárjában a törvényi kötelezettségének eleget téve feljelentést tett. Az ÁSZ hangsúlyozza: amennyiben egy döntő mértékben közpénzekből működő párt megsérti a közpénzek felhasználására és elszámolására vonatkozó előírásokat, akkor a gazdálkodása nem átlátható az adófizető állampolgárok, valamint a saját párttagsága felé sem. Az Állami Számvevőszék a 2018. évi országgyűlési választás kampánypénzeinek ellenőrzése keretében 2019. január 16-án hozta nyilvánosságra a Momentum Mozgalom ellenőrzéséről készült jelentését. Az ÁSZ megállapította, hogy a Momentum Mozgalomnál a jelölő szervezetnek járó költségvetési támogatás felhasználása nem volt szabályszerű, átlátható és elszámoltatható. A Momentum Mozgalom nem igazolta, hogy betartotta a kampánypénzek felhasználásához kapcsolódó törvényi előírásokat, a számviteli-, a kampány- és a párttörvény tekintetében.

